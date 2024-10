Kali Audio SM-5, 3-Wege-Studiomonitor mit DSP

3-Wege-Monitor fürs Tonstudio

Im April 2023 hatte Kali Audio die passiven Studiomonitore SM-5-C zusammen mit dem Subwoofer WS-6.2 vorgestellt. Nun folgt eine aktive Version der 3-Wege-Monitore, die Kali Audio SM-5.

Kali Audio SM-5

Der Hersteller Kali Audio benennt seine Studiomonitore nach bestimmten Regionen oder Städten in Kalifornien, denn dort hat die Firma ihren Hauptsitz. Auch bei den neuen Lautsprechern SM-5 weicht man nicht von dieser Tradition ab, so dass SM in diesem Fall für Santa Monica steht.

Ausgestattet sind die SM-5 Speaker mit einem 5-Zoll-Woofer, einem 4-Zoll messenden Mitteltöner sowie einem koaxialen 1-Zoll-Hochtöner. Der 3-Wege-Monitor verfügt über einen DSP, der diverse klangliche Anpassungen ermöglicht – und das sogar über ein Software-Tool, in dem man zusätzlich auch unterschiedliche Klangprofile speichern kann. Alternativ lassen sich die Einstellungen aber auch direkt am Lautsprecher vornehmen. Diverse EQ-, Delay- und Trim-Einstellungen erlauben, es den Lautsprecher an die örtlichen Gegebenheiten bzw. persönlichen Präferenzen anzupassen.

Den Frequenzbereich gibt Kali Audio mit 47 Hz bis 21 kHz an (+/-3 dB) und der maximale SPL liegt laut Entwickler bei 117 dB. Angetrieben wird der Lautsprecher von einer Class-D-Endstufe mit insgesamt 225 W. Die Übergangsfrequenzen werden mit 280 Hz und 2.800 Hz angegeben.

Anschlussseitig bietet der Kali Audio SM-5 Monitor analoge XLR/Klinke-Combobuchsen, alternativ lässt er sich auch mit AES/EBU-Signalen speisen.

Die SM-5 bringt 9,5 kg auf die Waage und misst 396 x 248 x 200 mm.

Hier das Video zu den aktiven Studiomonitoren:

Zeitnah wird der Kali Audio SM-5 Studiomonitor im Handel erhältlich sein. Der Stückpreis beträgt 2.099,- Euro.