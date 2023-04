Kali Audio SM-5-C, WS-6.2, 3-Wege-Studiomonitor und Subwoofer

Passive Speaker und neuer Sub

Von Kali Audio gibt es neue Studiomonitore sowie einen neuen Subwoofer. In den letzten Jahren hat Kali Audio allerhand neue Produkte vorgestellt und bietet mittlerweile ein großes Sortiment an Nahfeld- und Midfield-Lautsprechern, Subwoofern und weiteren Audio Tools an. Nun kommen zwei weitere Produkte hinzu.

Kali Audio SM-5C

Seinen Produktnamen bleibt Kali Audio treu und widmet auch die neuen SM-5C einer Stadt bzw. Provinz, in diesem Fall Santa Monica. Als 3-Wege-Speaker sind die SM-5C ausgelegt. Ein 5 Zoll Woofer wird mit einem 4 Zoll Mitten-Speaker und einem 1 Zoll Hochtöner kombiniert. Dabei sitzt der Hochtöner direkt im Mittelpunkt des für die mittleren Frequenzen zuständigen Speakers und dient gleichzeitig als Waveguide. Den Frequenzgang gibt Kali Audio mit 47 Hz – 21 kHz (+/- 3 dB) an, die Übergangsfrequenzen liegen bei 280 Hz bzw. 2.800 Hz.

Als empfohlenen Abhörabstand gibt Kali Audio 4 Meter an, entsprechend sind die Speaker für das Midfield geeignet. Der maximale SPL liegt bei 117 dB.

Interessant ist die Tatsache, dass die Speaker passiv ausgelegt sind, man also eine externe Endstufe für den Betrieb benötigt. Dabei empfiehlt Kali Audio eine Endstufe mit mindestens 100W pro Kanal. Als Beispiel wird die Verstärkereinheit LEA Connect 164 160W genannt.

Kali Audio Watts WS-6.2 Sub

Dem Dual 6,5 Zoll Woofer Kali Audio Watts WS-6.2 gebührt das Adjektiv „kompakt“ allemal. Denn mit den Maßen 40,0 x 36,8 x 27,9 cm passt der Subwoofer in jedes Tonstudio.

Der Class-D-Subwoofer deckt laut Hersteller einen Frequenzbereich von 31,5 Hz – 180 Hz ab (+/- 3 dB) und bringt es auf einen maximalen SPL von 120 dB. Signale können über XLR- oder Cinch-Anschlüsse zugeführt werden, hinaus (zu den Speakern) geht es ebenfalls über XLR-Ausgänge. Über einen Footswitch-Anschluss kann der Subwoofer auf Bypass geschaltet werden. Das Gewicht liegt bei 14 kg.

Die neuen SM-5C Speaker sowie der neue Subwoofer sollen bald im Handel erhältlich sein. Der Preis pro Midfield-Speaker beträgt 999,- Euro, der Subwoofer schlägt mit 599,- Euro zu Buche.