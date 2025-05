Speaker mit cleveren Extras

Vor knapp einem halben Jahr stellte der in Kalifornien beheimatete Hersteller Kali Audio seine 3-Wege-Studiomonitore SM-5 vor. Mit den Kali Audio SM-8 folgt nun eine etwas größere Version davon.

Laut Hersteller hat man der Kali Audio SM-8 allerdings nicht nur einfach einen größeren Woofer spendiert, sondern technisch einiges überarbeitet. Doch zunächst ein paar Fakten zum neuen 3-Wege-Lautsprecher von Kali Audio.

Neben einem 8-Zoll-Woofer verfügt dieser über einen 4-Zoll großen Mitteltöner sowie einen 1-Zoll messenden Hochtöner. Die Übergangsfrequenzen liegen bei 280 Hz und 2.800 Hz. Insgesamt stehen 300 Watt Endstufenleistung zur Verfügung.

Den Frequenzbereich gibt der Hersteller mit 37 Hz bis 35 kHz an. Der maximale SPL liegt bei 119 dB und damit 2 dB höher als bei der kleineren Version SM-5.

Anschlussseitig bietet der Lautsprecher Kali Audio SM-8 symmetrische XLR/TRS-Combo-Eingangsbuchsen, AES/EBU (über BNC) sowie einen Ethernet-Port.

Die Maßen belaufen sich auf 48,3 x 30,5 x 25,4 cm, das Gewicht beträgt 14,5 kg.

Interessant sind die zusätzlichen Features des Lautsprechers, denn neben acht parametrischen Equalizern verfügt der SM-8 über die Möglichkeit Delay-Zeiten von bis zu 10 ms einzurichten. Dazu lässt sich die Lautstärke im Bereich – 12 dB bis + 6 dB einstellen. Diese Parameter lassen sich über die Kali Control Panel Software einstellen, die sowohl für Mac als auch für Windows erhältlich ist. Dabei betont Kali Audio, dass die Parameter von der gleichen DSP-Hardware verarbeitet werden, die bereits im System vorhanden ist, was dazu führt, dass hierdurch keine zusätzliche Latenz hinzukommt.

Darüber hinaus lassen sich Raumkalibrierungsprofile speichern, mit denen der Lautsprecher an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden kann. Wie das in der Praxis funktioniert, werden wir zeitnah in einem Test herausfinden. Bis dahin findet ihr hier weitere Informationen dazu.

Aktuell sind die Kali Audio SM-8 noch nicht in deutschen Shops erhältlich. Laut Vertrieb beläuft sich der UVP-Preis auf 2.499,- Euro (Stückpreis).