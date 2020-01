Kali Audio stellt Subwoofer WS-12 für Studio/Live Bühne vor

Ein Sub für Studio UND Bühne?

Ein Subwoofer, der fürs Tonstudio und die Bühne gleichermaßen geeignet ist – geht das überhaupt? Der Hersteller Kali Audio sagt ja und stellt seinen Subwoofer WS-12 vor.

Der Kali Audio WS-12 ist ein aktiver 12 Zoll messender Subwoofer mit 1.000 Watt Class-D-Endstufe. Niedrige Frequenzen im Bereich der Filmmusik oder basslastige Songs im EDM- und Hip-Hop-Stil sind sein Metier und hier soll er überzeugen. Mit einem Frequenzgang bis hinunter zu 23 Hz und einem maximalen Schalldruck von 123 dB bietet er in vielen Umgebungen ausreichende Reserven für einen satten Tieftonbereich.

Eigentlich wurde der WS-12 für den Einsatz im Studio konzipiert, doch laut Hersteller hat er sich auch im Bühneneinsatz bewährt, so dass man neben Griffen für den leichteren Transport auch robustere Materialien für das Gehäuse ausgewählt hat, um ihn für den Einsatz „on the road“ fit zu machen. Mit den Maßen 48,3 x 43,2 x 40,7 cm passt er dazu in fast jeden Kofferraum.

Ähnlich wie bei den Studiomonitoren der LP-Serie wurde die Bassreflex-Öffnung des WS-12 so konstruiert, dass sie die Vorteile einer Frontöffnung bietet, ohne die damit oftmals verbundenen Luftgeräusche zu entwickeln.

Eigentlich hatte Kali Audio den WS-12 bereits auf der NAMM 2019 gezeigt, damals hieß es, dass er im Sommer 2019 erhältlich sein soll. Offensichtlich hat es dann etwas länger gedauert, ab Mitte Februar soll er nun erhältlich sein, Kostenpunkt: 649,- Euro (UVP).

Die Features im Überblick: