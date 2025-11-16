Kaona Fresh, Eurorack-Lüfter

Abkühlung im Modularsystem

Kaona Fresh sorgt für Abkühlung in Eurorack-Modularsystemen. Speziell bei Rahmen, die über keine Öffnungen für die Lüftung verfügen und nur eine geringe Tiefe haben, wirkt Fresh einer Überhitzung entgegen.

Kaona Fresh – Lüfter fürs Eurorack

Das zwei TE breite Modul besitzt einen Lüfter, der die in einem System aufgestaute Wärme über eine Öffnung nach außen leitet. Der Lüfter kann in der Geschwindigkeit geregelt und auch ganz abgeschaltet werden. In der geringsten Geschwindigkeitsstufe soll der Lüfter so gut wie unhörbar sein.

Insbesondere Rahmen, die für den Transport konzipiert sind, sind in der Regel komplett geschlossen. Beim sogenannten Skiff-Format ist die Tiefe mit maximal 65 mm so gering, dass es zu wenig Volumen für die Abwärme der Module sein kann. Wird das System dazu noch unter ungünstigen Umgebungsbedingungen, z.B. in Clubs, betrieben, kann die Wärmeentwicklung innerhalb des Systems beträchtlich sein und die Funktionsweise bestimmter Modul, etwa VCOs, nachteilig beeinflussen.

Fresh hat eine Einbautiefe von 45 mm. Das Modul wird über den Systembus angeschlossen, jedoch muss dort die 5-Volt-Leitung aktiviert sein, was bei einigen Systemen erst durch einen separaten Adapter erfolgt.

Kaona Fresh ist in den zwei Farbenvarianten Weiß und Schwarz erhältlich. Das Modul kann ab sofort vorbestellt werden. Der Preis beträgt 98,40 Euro, derzeit ist noch ein Early Bird-Rabatt von 15% möglich.