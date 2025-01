Kaufberatung Apple M4: Mac mini, iMac oder MacBook Pro?

Apple M4 Power - welcher Mac ist der Richtige?

Mit der Apple Silicon M4-Familie haben Apple einen sehr leistungsstarken Chip herausgebracht, der den älteren M-Serie Chips davon läuft. Intel-Chips sind für Apple damit auch endgültig passé. Aber lohnt sich ein Upgrade von einer M1-, M2- oder M3-Variante auf den M4? Wenn ich von einen Computer beim täglichen Benutzen eh schon nur zu 50 % auslaste, was bringt mir ein Upgrade bei dem ich dann nur auf 20 % des Systemlast komme? Auch die Frage welcher Mac es denn nun sein soll, kann schwieriger sein als es auf den ersten Blick aussieht und soll in der folgenden Kaufberatung Apple M4 ebenso nicht unbeantwortet bleiben. Vorwiegende Absicht des Artikels ist es aber zu informieren und nicht die Entscheidung abzunehmen.

M4, M4 Pro, M4 Max: Was sind Performance- und Effizienzkerne?

Ein M-Serie Chip ist in mehrere Sektionen unterteilt. Maßgeblich der Rechenprozessor an sich, dann die Grafikeinheit und Neuronalkerne und ein paar anderen Sektionen, die für diesen Artikel aber weniger wichtig sind.

Der Prozessor teilt sich wiederum in zwei CPU-Typen auf. Performance-Kerne sind für berechnungsintensiven Aufgaben zuständig. Dazu sind sie schneller getakten und haben Mulit-Thread-Fähigkeiten, um mehrere Prozesse pro Kern gleichzeitig bearbeiten zu können. Aber trotz Multi-Threading gehen mittlerweile in den Betriebsystemen sehr viele Dinge gleichzeitig vor sich und würden die P-Kerne massiv ausbremsen.

Damit das nicht passiert gibt es Effizienzkerne, die all die Kleinarbeit wie Tastatur- und Mauseingaben, das Nachsehen ob neue E-Mails da sind und andere Hintergrundprozesse übernehmen. Im Prinzip alles, das keine hohe Rechenleistung benötigt. Dementsprechend benötigen sie deutlich weniger Strom, sind langsamer und habe in der Regel keine Multi-Thread-Fähigkeiten. Aber wie so oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die es ungemein angenehmer machen. Damit diese Arbeitsteilung reibungslos ineinandergreift, bedarf es auch der Unterstützung der Programmierer, um ihre Programme auch multiprozessfähig zu machen und den richtige QoS-Level anzufordern. QoS bedeutet Quality of Service und bedeutet: je höher der Level, desto mehr Rechenzeit bekommt der Prozess zugeteilt. Machen die Programmierer das nicht, kann es durchaus vorkommen, dass ihre App-Prozesse vom System ein zu niedriges QoS-Level zugeteilt bekommen und dann eventuell auf den E-Kernen laufen, was oftmals weniger optimal ist.

Aber eine DAW ist ein riesiges Programm, das nicht mal eben über Nacht angepasst werden kann. So hatte z. B. Ableton bis Version 11 erheblich Probleme diesbezüglich, die dann mit V12 behoben wurden und FL Studio hat offensichtlich auch noch mit Version 24.02 Probleme damit.

Ein Workaround ist die Größe des Audio-Puffers auf 128 Samples zu erhöhen. Ein höheres QoS-Level lässt sich für den App-Prozess aber auch per Terminal-Befehl „taskpolicy“ anfordern.

Apple M4 Macs – Kernwerte

M4 (iMac, Mac mini, MacBook Pro)

10 CPU-Kerne (4P/6E) mit 120 GByte/s Speicherbandbreite

120 GB/s Speicherbandbreite

zwei, drei oder vier TB4-Anschlüsse (40 Gbit/s bidirektional)

M4 Pro (Mac mini, MacBook Pro)

12 CPU-Kerne (8P/4E) 273 GB/s Speicherbandbreite oder

14 CPU-Kerne (10P/4E) mit 273 GB/s Speicherbandbreite

drei TB5-Anschlüsse (120 Gbit/s, 80Gb/s bidirectional) plus zwei USB 10Gb/s-Anschlüsse (mini)

M4 Max (MacBook Pro)

14-Kern CPU (10P/4E) mit 410 GB/s Speicher­bandbreite

16-Kern CPU (12P /4E) mit 546GB/s Speicherbandbreite

drei TB5-Anschlüsse (120 Gbit/s, 80Gb/s bidirectional)

Die Hauptunterschiede zwischen Mx, Mx Pro, Mx Max und Mx Ultra sind natürlich die Anzahl der Kerne, aber vor allem auch die Brandbreite der Anbindung des M-SoC (System On a Chip) an das RAM, die sich zwischen den drei Modellen mit jeder Stufe verdoppeln. Auch die Anzahl der Anschlüsse der Mac-Modelle ist unterschiedlich.

Zwischenbilanz für die Audiobearbeitung – Speicherbandbreite

Je mehr Daten es also zu verarbeiten gilt, desto wichtiger wird die Speicherbandbreite.

Da bei Audiobearbeitung aber mehr von der SSD gestreamt wird, als Daten im RAM gehalten werden, ist die Speicherbandbreite nur von begrenzter Relevanz. Virtuelle-Instrumenten-Player wie Native Instruments Kontakt streamen mehr als sie RAM beanspruchen. Außerdem ist selbst die kleinste Speicherbandbreite im M4 über zehn mal schneller beim Datenschaufeln, als die derzeit schnellste NVMe-SSDs (z. B. Crucial T705 mit ca. 12 GByte/s).

Bei 48 kHz @ 24 Bit fällt eine Datenrate von 140 Kbit/s pro Spur (mono) an. Bis da auch nur eine Bandbreite von 1 GByte/s erreicht ist, haben wir fast 7.500 Audiospuren in der DAW.

Die Speicherbandbreite kommt also hauptsächlich für Anwendungen wie 3D-Video und Videoexport zum tragen. Da die GPU-Kerne ja gleichzeitig mit der CPU auf dasselbe RAM zugreifen können, hilft die Speicherbandbreite, dass beide nicht (zu lange) auf die Daten warten müssen. Bei „reinen“ Audiobearbeitungen läuft die „grafische Belastung“ ja maximal auf die Darstellung von schlecht programmierten skeumorphischen Plug-in-Oberflächen (z. B. Acoustica Audio) hinaus.

CPU-Power

Multikernmessungen sind deutlich repräsentativer für die Gesamtperformance des Computers als Angaben zum Einzelkern. Hier ein paar Beispiele, wie sich die verschiedenen Macs gegeneinander bewähren.

Ältere Macs – Mulitkern-Leistung in Punkten (Quelle: Geekbench, mehr ist besser)

Mac Studio (2023), M2 Ultra @ 3.7 GHz (24 CPU-Kerne) 21355

M2 Ultra @ 3.7 GHz (24 CPU-Kerne) MacBook Pro (16″, Nov 2023) Apple M3 Max @ 4.1 GHz (16 CPU-Kerne) 20928

Apple M3 Max @ 4.1 GHz (16 CPU-Kerne) Mac Studio Apple (2022), M1 Ultra @ 3.2 GHz (20-Kerne) 18338

M1 Ultra @ 3.2 GHz (20-Kerne) Mac mini (2023) Apple M2 Pro @ 3.5 GHz (12 CPU-Kerne 14481

Apple M2 Pro @ 3.5 GHz (12 CPU-Kerne Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3265M @ 2.7 GHz (24-Kerne) 11203

Intel Xeon W-3265M @ 2.7 GHz (24-Kerne) MacBook Air (Late 2020) Apple M1 @ 3.2 GHz (8 CPU-Kerne ) 8354

Apple M1 @ 3.2 GHz (8 CPU-Kerne Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B @ 3.2 GHz (6-Kerne) 5591

M4-Serie Macs



MacBook Pro (16″, 2024) Apple M4 Max @ 4.5 GHz, 16 CPU-Kerne (12P/4E)

Quelle: Geekbench-Charts

Multi-Core Score: 25600



Single-Core Score: 3881



Metal Score: 187262



OpenCL Score: 115644



Apple Mac mini (2024) M4@4,4 GHz ,10 CPU-Kerne (4P/6E) 32 GB RAM, 256 GB SSD

Quelle: Geekbench Messung von Torsten Bäumer



Multi-Core Score: 14678



Single-Core Score: 3678



Metal Score: 56684



OpenCL Score: 37153

Mac Mini (Nov 2024), M4 Pro @ 4,4 GHz,12 CPU-Kerne (8P/4E), 24 GB RAM, 512 GB SSD

Quelle: Geekbench Messung von Markus Schröder



Multi-Core Score: 20290



Single-Core Score: 3792



Metal Score: 97581



OpenCL Score: 61108

Die Frage ob M4 Pro mit 12 oder 14-Kernen ist nicht ganz leicht zu beantworten. In einem Vergleich auf Notebookcheck (zum externen Artikel hier klicken) ist der 14er zwar bis maximal 20% schneller, aber nur im Cinebench R23 Multi Core-Test. In allen anderen Tests liegt der Leistungszuwachs nur ca. zwischen 5 und 10%. Ob einem das 230,- Euro mehr wert ist, bleibt eine persöhnliche Entscheidung.

Zwischenbilanz für die Audiobearbeitung – Rechenpower

Wie man am CPU-Mehrkernleistungswert sehen kann, ist der Basis-M4 Mac mini (für 699,- Euro) auf gleicher Höhe mit einem M2-Pro, der bei Erscheinen 1.549,- Euro gekostet hat.

Auch die Tatsache, dass der M4 Pro trotz doppelter Anzahl der P-Kerne nicht auch einen doppelt so hohen Mehrkernwert hat, spricht für den Basis-M4. Nebenbei sagte mir ein Kollege auch: die Wahl von 32 GB RAM basierte nur auf einem besonders günstigen Vorbestellungsangebot und hatte keine dringenden technischen Gründe. Und „besser zu viel als zu wenig“ gilt für RAM immer.

Der M4 Pro Mac mini kommt an die CPU-Mehrkernleistung des M2 Ultra heran – der zur Erinnerung aus zwei M2 Max-Chips mit einer Speicherbandbreite von 800 GB/s besteht – und dessen 60 GPU-Variante im Jahr 2023 für 4.799,- Euro ausgehändigt wurde. Im Vergleich zum i7-Mac mini von 2018 (für ca. 1.400,- Euro) ist der M4 Pro ca. 3,6 mal schneller, hat er eine bessere RAM- und SSD-Grundausstattung (24 GB RAM/ 512 GB SSD im Vergleich zu 8 GB RAM/ 256 GB SSD )bei einer sehr ähnlichen Preislage (1.649,- Euro).

Persönlich habe ich die 32 GB RAM in meinen i7-Mac mini nie ausreizen können. Ich hab die nur, weil das 32 GB-Nachrüst-Kit damals nur unwesentlich teurer war (20,- Euro oder so) als das 16 GB-RAM Kit. Hoffen wir mal, dass es mit dem RAM-Bedarf beim M4 Pro auch so bleibt.­

Die größeren Modelle M4 Max und (wenn er kommt) M4 Ultra sind dann effektiv nur noch für Echtzeit 3D-Anwendungen und Videoeffekte sowie komplexe Simulationen interessant, da hier vor allem die Anzahl der GPU-Kerne ausgebaut wird. Solch komplexe Audiobearbeitungen, die das ausschöpfen können, wird man in der Musikwelt wohl kaum antreffen und leider stehen die M-GPU-Kerne auch nicht für CUDA-ähnliche Anwendungen zur Verfügung (CUDA = Nvidia-spezifisch. Nicht-grafische Berechnungen, die auf der Grafikkarte ausgeführt werden). Diese Mehrinvenstition sollte man sich also äußerst gründlich überlegen.

Ein Jammer auch, dass Apple keine eGPU (externe Grafikkarten) mehr unterstützt. Gerade mit TB5 hätte der M4 Pro richtig was reißen können.

Wärmeentwicklung und Boot-Zeit:

Ich kann jetzt nur für meinen M4 Pro sprechen, aber im alltäglichen Einsatz kommt der Mac nicht über Zimmertemperatur hinaus. Nur bei wirklich rechenintensiven Aufgaben wie Audio-/ Video-Rendering springt der Lüfter hörbar an, aber die Temperatur liegt dennoch deutlich unter Handwärme.

Das ist auch kein Wunder, denn laut Notebookcheck (zum externen Artikel hier klicken) wird der M4 Pro 12-Kern mit einer TDP von 32 Watt angegeben / 40 Watt Turbo-Boost. Der 14-Kern M4 Pro liegt da mit 40 Watt TDP / 46 Watt Turbo-Boost schon wieder eine Ecke höher.

Da war der i7-Mac mini 2018 auf einem ganz anderen Level. Die Temperaturen blieben bei mir selten unter 40 Grad Celcius und erreichten auch bei kleineren DAW-Session locker 50+ Grad. Inklusive der entsprechenden Lüftergeräuschen, die aber noch moderat waren. Da ich ihn zuletzt auch untern dem Tisch stehen hatte (und nur die Hubs auf dem Tisch), hab ich jedoch selbst davon nicht mehr viel mitbekommen.

Der M4 Pro Mac mini steht bei mir z.Z. noch auf dem Tisch und ich vergesse meistens – allein von der Geräuschkulisse her – dass er da ist. Nur beim Ein- und Ausschalten rückt er direkt in den Fokus.

Was die Bootzeiten angeht, ist der M4 Pro Mac mini nach dem Kaltstart schon betriebsbereit noch bevor ich mich hingesetzt habe. Wir sprechen hier also von unter 15 Sekunden. Beim i7 Mac mini waren das noch ca. 45 Sekunden Boot-Zeit.

Aber den Netzschalter hätte Apple wirklich an einer besseren Stelle unterbringen können, stromsparender M4 hin oder her.

Apple RAM: sind 16 GB auch wirklich 16 GB?

Nachdem Apple nun offiziell zugegeben hat, dass 8 GB beim Mac keine 16 GB beim Windows-Rechner ersetzen und Apple nun „freiwillig“ (im Gegensatz zum Komplettumstieg auf USB-C bei iPhone und iPad) alle M4-Mac mit 16 GB RAM in der Grundausstattung ausliefert, stellt sich die Frage, ob da nicht wieder ein Apple-Move (ein Schritt vor, zwei zurück) zu erwarten ist und sie wieder mal nur das Mindeste tun. Die Antwort ist „JEIN“.

Für die bisherigen bekannte Audioanwendungen sind 16 GB so effektiv wie zuvor. Bei den M-Serie Mac sogar etwas mehr, da kein seperater Speicher mehr für die Videoausgabe reserviert werden muss, wie bei den intergrierten Grafikeinheiten von Intel und AMD. Stattdessen können die M-GPU-Kerne sich nun direkt die Grafikdaten aus dem gesamten RAM holen. Bei den Macs mit Intel-Chips ohne dedizierte Grafikkarte konnten so, je nach Bildschirmanzahl, Auflösung und Grafikanwendung (3D, Spiele etc.), dafür maximal bis zu 8 GB vom gesamten RAM exklusiv als Videospeicher reserviert. Was Macs mit nur 8 GB natürlich extrem dämpft, mit 16 GB aber schon wieder deutlich entspannter ist. Bei den M-Serie Chips verbrauchen die Grafikdaten zwar immer noch genauso viel Platz wie zuvor, aber eben nicht noch ein zweitens mal gesondert in einem extra RAM-Bereich, der für die CPU nicht zugänglich ist.

Dann kann man nochmal ca. 2 GB für das Betriebssystem zur Laufzeit abziehen. Also dürften bei einem M-Serie-Mac mit 16 GB noch rund 8 bis 10 GB RAM frei sein für die DAW-Session-Daten und die geladenen Plug-ins, die vor allen anderen Faktoren das RAM beanspruchen. Damit kann man auch mit größeren Sessions gut arbeiten.

Wer feststellen will wie viel RAM tatsächlich im eigenen Mac belegt sind, öffnet z. B. ein DAW-Projekt und dann die App „Aktivitätsanzeige“. In dem Panel „Speicher“ wird im Display „Speicherdruck“ die reale RAM-Auslastung angezeigt. Andere Speicherwerte, z. B. wie viel RAM die Apps für sich reservieren, sind bedeutungslos.

Was den Apple Move angeht, wartet mit „Apple Intelligence“, schon die KI-Implementation auf uns. Das ist momentan der Faktor, der uns die schönen 16 GB wieder kaputt machen könnte. KI-Anwendungen generell und Lokale auf dem Rechner besonders, benötigen riesige Datenbanken im RAM und dann sind plötzlich die 16 GB die absolute Mindestanforderung. Da Apple Intelligence jetzt erst ausgerollt wird, können 16 GB noch gut reichen. In 2-3 Jahren, sofern die KI-Blase bis dahin nicht schon wieder geplatzt ist, wird ein NFT (wie dieser Artikel auf wheresyoured) nahegelegt. Aber zum Glück lässt uns Apple (noch) die Möglichkeit die Apple Intelligenz abzuschalten. Und dann ist wieder alles wie gehabt.

Für mich persönlich ist das, was der Service bisher leistet, noch ziemlich uninteressant. Texte falsch zusammen fassen kann ich selber. Lustiges Beispiel aus dem Internet (paraphrasiert): Da wurde die iMessage „Wir sind vom Gebirgsausflug zurück! Ich bin todmüde“ zusammengefasst mit „ Gebirgsausflug tödlich beendet“. Soviel zum Thema der sehr fehlleitenden Bezeichnung „Intelligenz“. Eine für mich viel nützlichere Finder-Funktion wie z. B. „Benenne Dateien nach folgendem Muster um“ ist dabei leider noch nicht rumgekommen. Hierfür muss immer noch ein seit Jahrzehnten bewährtes Apple-Skript herhalten.

Die „KI“-Funktionen der neuronalen M-Kerne, für Funktionen wie Stem-Separation in Apple Logic oder Hintergrundseparation in FinalCut, lokales Diktieren, (Hand-) Schriftenerkennen etc. sind wieder ein ganz anderes Thema, weil es „ad-hoc“-Berechnungen sind, die nicht auf Datenbanken zurückgreifen – und außerdem sehr nützlich sind.

Also insgesamt lässt sich festellen, dass 16 GB für die allermeisten Anforderungen in der Musikproduktion auch in den nächsten Jahren ausreichen werden, da, wie schon erwähnt, hier mehr gestreamt wird als im RAM gehalten. Selbst das „schlimmste“ Szenario, bei dem 96 kHz @ 32 Bit Dolby Atmos 7.1.4 die bisherigen 44 kHz @ 16 Bit-Basislinie ersetzt, dürfte kaum einen Basis-M4 mit 16 GB beeindrucken. Die allermeisten aktuellen Plug-ins beherrschen ja auch noch nicht mal mehr als Stereo.

SSD-Größe

Auch in Zeiten von superschnellen SSDs ist es angeraten das Betriebssystem und die Nutzerdaten zu trennen. Basismäßig erfordert ein Multi-Thread-Betriebssystem sehr viele Zugriffe auf die System-SSD. Wenn jetzt noch auf derselben SSD gearbeitet wird, fordert man regelrecht sein Glück heraus. Auch kann ein System-Update eine Systeminstallation ruinieren und damit die Nutzerdaten. Jüngste Beispiele sind iOS/iPad 18.0 und macOS 15.0, deren Upgrade zahlreiche Probleme verursachten, die gerade erst mit Updates behoben wurden. Will man da so leichtfertig seine mühsam erstellten Projekte riskieren?

Sicher, im Notfall funktioniert die System-SSD auch als alleiniges Arbeitstier, besonders in Laptops, aber optimal ist das garantiert nicht und regelmäßige Datenbackup sind hier obligatorisch. Und unter 1 TB braucht man hier erst gar nicht anzufangen. Denn was bei Festplatten galt, gibt bei SSDs noch mehr: Ein halbvoller Massenspeicher ist ein voller Massenspeicher. Das hat sich nicht geändert und das wird sich so schnell auch nichts ändern.

Es ist auch angeraten DAW-Projektdaten und Sample-Bibliotheken auf getrennten Massenspeichern zu halten, nicht nur weil es Backups und das Pflegen des Systems ungemein leichter macht.

Von daher kann man auch mit einer internen 512 GB SSD, die für etliche M4-Macs die Grundausstattung darstellt, sehr gut auskommen, wenn man nur macOS, Apps, Plug-ins und ein Admin-Konto installiert. Größere System-SSDs werden ohnehin nur mit Daten zugemüllt , die man „nur mal eben kurz“ im Ordner „unbenannt“ ablegt. Eine schlanke System-SSD macht auch Backups und Systemwartung deutlich effizienter, von der Preisersparnis gegenüber dem Ausbau der internen Mac-SSD ganz zu schweigen.

Es ist auch mittlerweile bestätigt, dass alle M4-Macs nun zwei SSD-Bausteine verwenden, was in deutlich höheren Übertagungsraten resultiert. Im Gegensatz dazu sind einige M3-Macs mit 256 GB SSD, nur mit einem SSD-Baustein bestückt mit entsprechendem Geschwindikeitsverlust.

Da wir gerade dabei sind. Beim Speedtest mit der kostenlosen Blackmagic Disk Speed Test-App aus dem App-Store kam die interne SSD des M4 Pro mini auf 4.132 MB/s schreiben und 5.094,5 MB/s lesen.

Apple Schnittstellen: Wie viele benötigt man?

Die Frage, „Wozu braucht man solche Geschwindigkeiten überhaupt“, taucht relativ häufig auf. Nun, mit einem einzelnen USB 2-Audiointerface und einem USB-MIDI-Controller hat man natürlich keine Bandbreitenprobleme. Nehmen wir aber noch drei externe NVME-SSDs mit 7 Gbit/s und zwei 4K-Monitore mit 144 Hz dazu, ein Setup das nun wirklich nicht besonders außerweltlich ist, wird es auf einem Thunderbolt 4-Bus mit 40 Gbit/s eng. Es ist die Summe der Geräte, die das Problem darstellt.

Erste Thunderbolt 5 Hubs stehen schon in den Startlöchern, z. B. der OWC Thunderbolt 5 Hub (in der Vorbestellung beim Hersteller für 189,- USD (4-Port, ca. 180,-Euro + Versand und Zoll). Für Thunderbolt 4 gibt es beispielsweise den OWC Thunderbolt 4 Hub oder CalDigit Element-Hub (7-Port, ca. 225,- Euro) oder Sonnet Echo 5 Thunderbolt 4 Hub (4-Port ca. 158,- Euro).

Bleibt also noch die Anzahl der Anschlüsse und die Mobilität.

Bei der Anzahl der Anschlüsse lässt sich auch ein iMac M4 mit nur zwei Thunderbolt 4-Anschlüssen mit Thunderbolt-Hubs erweitern. Es ist nur ein weiterer Kostenfaktor und eine Frage, wie viel zusätzliches Gerät man jonglieren will und keine unüberwindliche Mauer, gegen die man rennt. Apple ist bei den M-Serie Macs dazu übergegangen, nur einen Port pro Bus zu verbauen, so dass pro Port auch wirklich die volle Geschwindigkeit zur Verfügung steht. Beim Mac mini 2018 waren es z. B. noch zwei TB3-Anschlüsse pro Bus, was effektiv die Geschwindigkeit halbiert hat. Dafür konnte man sich aber den TB-Hub sparen.

Musikproduktion: Welcher Apple Mac ist der Richtige?

Zahlen alleine sind nur die eine Hälfte der Medaille. Für die andere Hälfte stellt sich die Real-World-Frage, ob die Aufnahme- und Editierungsanforderungen sich vom Hobbymusiker bis zum ausgewachsenen Tonstudio heutzutage noch wirklich unterscheiden oder nur noch skalieren – und wenn, dann wohl eher über die Anzahl der Kanäle und Qualität des Audiointerfaces.

Heute können (technisch gesehen) alle Musikproduzenten sein und im Alleingang mit einem Laptop und Kopfhörern in der DAW Musik erschaffen, bei der Hans Zimmer, Rihanna & Co. die Kinnlade runterklappt. Es kommt nur darauf an, wie viel Arbeit man bereit ist reinzustecken (was bei vielen allerdings recht schnell ausgeschöpft zu sein scheint). An mangelnder Rechenpower liegt es jedenfalls schon lange nicht mehr und solange „die Konkurrenz“ von Windows mit Intel- und AMD-Chips arbeitet, wird auch die benötigte Rechenleistung von Plug-ins mit der Zeit nur äußerst moderat ansteigen.

Die benötigte Leistung für den üblichen 40 Track / 150-Plug-ins Musikproduktionsalltag wird mehr als abdeckt und vom Computer her ist eine Optimierung für „Recording-Studio“ oder „DAW-Plug-in-Gott/-Göttin“ kaum noch relevant. Themen wie Schnittstellenanzahl und Mobilität sind da heutzutage deutlich relevanter, wenn nicht sogar die letzten verbleibenden relevanten Kriterien.

Apple M4 iMac (ab 1.499,- Euro)

Apple iMac M4: Wer sich einen iMac zulegt, trägt ihn bestimmt nicht in der Welt herum. Man bekommt als All-In-One-Paket für einen bestimmten Standort. Maus und Tastatur werden mitgeliefert, um damit sofort anfangen zu können.

Apple M4 Mac mini (ab 699,- Euro)

Der M4 Mac mini ist für all diejenigen interessant, die schon alles haben und die Wert auf Individualität legen. Also zumindest was Tastatur, Maus und Bildschirm betrifft. Das sind zwar alles separate Kostenfaktoren, können dafür aber auch mehrere Rechneranschaffungen überdauern. Und wer halt einen 50-Zoll Monitor möchte, ist hier genau richtig.

Kurioserweise wird der Mac mini vom Apple Support auch als „mobiles Gerät“ eingestuft, was bedeutet, dass man während der Garantiezeit auch im Ausland den Support in Anspruch nehmen kann. Beim iMac geht das nicht.

Vor allem die neuen M4 Mac mini sind ja auch klein genug, um sie in der Handtasche – zumindest zwischen mehreren eingerichteten Arbeitsplätzen – umherzutragen.

Kleiner Fun-Fact am Rande: AMAZONA.de berichtete, dass die SSD im Mac Studio austauschbar ist, wenn auch nur vom Apple Service. Nun hat der M4 Mac mini diesen SSD-Slot geerbt (wie ein Video auf TikTok zeigt) und leider ist auch hier die SSD wieder nur vom Apple Support austauschbar.

Apple M4 MacBook Pro (ab 1.899,- Euro)

Die kompakteste Form stellt natürlich der Laptop dar, um sein „Set“ problemlos zu den entlegensten Orten mitzunehmen. Ob Komponieren im Zug, im Wald oder im Club, alles in einer Messenger-Bag immer dabei. Selbst ein MacBook Air – auch wenn es derzeit noch kein M4-Modell gibt – hat genügend Rechenpower für anspruchsvolle Musikproduktionen. Das Mitschleppen von MIDI-Controller und Audiointerface ist zwar noch so eine Sache, doch zumindest passt die externe SSD gut an den Schlüsselbund.

Beispielszenarien: Welcher Mac passt zu mir?

Aber nehmen wir trotzdem mal ein paar beispielhafte Szenarien zur Veranschaulichung hinzu (Ähnlichkeiten mit reellen Personen sind rein zufällig). Ein Audiointerface, USB-MIDI-Controller und mindestens eine externe SSD sind dabei stets mitgedacht.

„Toby“

Toby besitzt vor allem Hardware-Synthesizer, die er über ein Mischpult mixt und im Rechner aufnimmt. Die DAW kommt bei ihm, neben dem reinen Aufnehmen, meistens nur noch beim Mastern zum Einsatz. DAW-Mixe sind eher selten. MIDI ist hingegen sehr wichtig, um die ganzen Synthesizer anzusteuern.

Da Tobys Setup absolut stationär ist, benötigt er keinen Laptop und seine Arbeitsweise erfordert weniger Rechenpower. Für ihn ist der „kleine“ M4 Mac Mini mit 16 GB ideal, weil dieser mehr als ausreichend Rechen-Power sowie viele Anschlüsse bietet und nicht zu teuer ist.

„Mark“

Marc ist inzwischen zu faul, um sich noch mit Hardware herumzuschlagen. Hin und wieder nimmt er zwar eine Audiospur auf, aber nur wenn es unbedingt erforderlich ist. Deshalb macht er alles in der DAW mit Plug-ins, von denen er sehr viele zur Auswahl hat. Für ihn sind Klangmöglichkeiten und damit Rechengeschwindigkeit, das Maß aller Dinge und er benötigt viel (externen) Speicherplatz für die ganzen Sample-Bibliotheken.

Für ihn ist ein M4 Mac Mini Pro ideal, weil er ordentlich Rechen-Power bietet, viele Anschlüsse besitzt, wobei er mit Thunderbolt 5 auch keinerlei Abstriche machen muss. Der Rechner bietet hinsichtlich Preis/Rechenpower/Speicher den besten Sweetspot von allen Macs.

„Chantal“

Chantal hat ein klassisches Instrument gelernt, das sie auch privat spielt so oft sie kann. Was ihr aber mit der Zeit etwas zu „solo“ vorkam. Ihr Arbeitsalltag erlaubt es allerdings kaum, sich auf die Suche nach einer Band zu machen, von regelmäßigen Proben ganz zu schweigen. Also möchte sie mit dem Rechner (relativ) unkompliziert eigene Begleitstücke mit virtuellen Instrumenten komponieren und hat daher eines der einschlägigen Komplettangebote und ein MIDI-Masterkeyboard gekauft.

Für sie ist der M4 iMac mit vier Anschlüssen und 16 GB eine gute Entscheidung, da er alles beinhaltet um sofort loslegen zu können. Ein Hub ist erstmal überflüssig.

„Rafaela“

Mit ihrem immensen Wissen über und das Gespür für aktuelle Musik, kam für sie nie eine andere Tätigkeit als DJ in Frage. Nach viel Üben und vielen anfangs unbezahlten Gigs heizt sie nun, mit DJ-Software, DJ-Controller und den neusten Tracks in den Clubs ein. Das einzige, was sie mit „Audiobearbeitung“ an sich zu tun hat, ist Vinyl zu digitalisieren, um es nicht mitschleppen zu müssen.

Für Rafaela ist kleines Reisgepäck das Wichtigste. Das Apple M4 MacBook Pro 14″ ist robust und klein und bietet mit bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit einen sicheren Gig-Ablauf, unabhängig vom Strom. Da hier keine nennenswerte Grafikleistung benötigt wird, ist das MacBook Pro M4 absolut ausreichend.

Rechen-Power ist hier weniger von Belang als eine eventuelle größere interne SSD, wobei 1 GB schon Platz für sehr viele Tracks bietet. Aber auch externe SSDs sind inzwischen so klein, dass sie kaum ins Gewicht fallen und dank der drei Anschlüsse auch ohne weiteres anschließbar sind.

M4-Kompatibilität

Es geistert derzeit noch eine Grafik durchs Netz, bei der der iMac M4 unter Apple Logic im Vergleich zu den anderen M-Serie-Modellen extrem schlecht abschneidet. Dazu muss man wissen, dass diese Grafik vor dem Logic Patch 1.11.0 erstellt wurde, der erst nach der Veröffentlichung der M4-Macs heraus kam.

Daher ist die Grafik wohl hinfällig, denn auch andere Hersteller wie Sonnox berichten von Inkompatibilitäten mit den neuen M4-Chips, die nicht mit macOS 15 Sequoia zusammenhängen und es dürften bei weitem nicht die einzigen Hersteller sein. Wie üblich, braucht es immer etwas Zeit, bis sich die vorhandene Software auf neue Hardware eingeschossen hat und alles wieder reibungslos läuft. Von daher lohnt es sich immer, eine Rechneranschaffung langfristig zu planen, um dem Upgrade-Zirkus möglichst häufig zu entgehen.

Woanders ist es aber auch nicht besser. So hat z. B. die neue AMD Zen 5 Serie (Ryzen 9000 etc.) u. a. massive Kompatibilitätsprobleme mit iLok-geschützter Musiksoftware. Doch auch hier ist es nur eine Frage der Zeit, bis das ausgebügelt ist.

Upgrade oder nicht?

Es kommt natürlich immer auf die persönlichen Bedürfnisse und Anfälligkeiten an, aber diejenigen die den eigenen aktuellen Rechner bisher nicht ausreizen konnten und mit der Leistung zufrieden sind, für die bietet auch ein Apple M4 herzlich wenig Vorteile. Der wirklich einzige driftige Grund für ein M-Serie Upgrade ist, wenn die Software-Unterstützung eingestellt wird. So gesehen hätte ich z. B. noch locker zwei Jahre aus meinem i7 Mac mini herausholen können, aber das Leben verläuft halt in den seltensten Fällen in geraden Bahnen und/oder die Rahmenbedingungen der Anschaffung sind grade besonders günstig.

Zumindest lässt sich festhalten, dass selbst ein M4 Mac mini oder MacBook Air in der Basisausstattung (16 GB RAM) mehr als ausreichende Rechen-Power für den Music-Producer-Alltag bieten und einen ziemlich breiten Sweetspot darstellen. Auch kann ich jetzt aus erster Hand nur bestätigen: der Unterschied von meinem i7 Mac mini zum M4 Pro Mac mini fällt schon recht heftig aus!