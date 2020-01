Kaufberatung: Die besten Meter und Analyzer fürs Tonstudio

Gut gemessen ist der halbe Hit

Ich kann mir die Arbeit ohne dediziertes Meter oder ohne Analyzer kaum noch vorstellen. Zwar bieten moderne Sequencer durchaus ein Metering, die Möglichkeiten sind jedoch oft überschaubar und die Qualität kann auch schon mal hinter den professionellen Lösungen herhinken. Zumal scheint es sinnvoll, das gleiche Metering zu nutzen, auch wenn man verschiedene Software (bzw. Hardware) nutzt. Auch das Lesen eines Meters will gelernt sein.

Wir haben für euch einmal die aktuellen Metering- und Analyzer-Produkte zusammengefasst:

Meter – wo dB gemessen wird

Lange Zeit wurden Meter und Metering quasi-religiös unter Toningenieuren diskutiert. Die Anhänger von VU-Metern und Peak-Program-Metern schienen unversöhnlich.

VU-Meter sind relativ träge. Da diese 300 ms Attack- und Decay/Release-Zeit aufweisen, sind Pegelspitzen damit kaum erkennbar. Auch der Anspruch, dass die „gefühlte“ Lautheit abgebildet wird, wird nicht erreicht.

Peak-Program-Meter (die „Säulen“) – kurz PPM – sind für die digitale Zeit schlicht zu langsam. Zwar reagieren PPM mit 5 ms sehr schnell, jedoch werden in dieser Zeit über 200 Samples (bei 44,1 kHz) abgerufen. Dabei jede Pegelspitze zu erwischen, gleicht einem Glücksspiel. Daher werden diese Meter auch Quasi-Peak-Program-Meter genannt.

Um auf der digitalen Ebene keinen Peak (oder gar Over) zu verpassen, besitzen QPPM Peak-Anzeigen und Peak-Hold-Funktionen, außerdem wird mittlerweile auch in True-Peak gemessen. Dabei werden sogar Intersamplepeaks berücksichtigt. Einige hochwertige PPM haben eine True-Peak-Anzeige, um Übersteuerungen bzw. echte Peak zu erkennen.

Analyzer – eine Frage der Frequenzverteilung

Unter einem Analyzer wird in der Regel ein Anzeigewerkzeug zur Beurteilung der Frequenzverteilung verstanden. Manche Software (bspw. Wavelab) bietet einen Offline-Analyzer.

Interessanter erscheinen hingegen die Real-Time-Analyzer (RTA), da hier direkt (in Echtzeit) erkennbar ist, wie die Schallenergie über das Frequenzspektrum verteilt ist.

Prinzipiell kann hier in zwei Arten unterschieden werden: den filterbasierten und den FFT-basierten RTA. Die filterbasierte Variante teilt das Signal mithilfe von Peak-EQs in die gewünschte Anzahl von Bändern. Deutlich flexibler, aber auch komplexer, ist die Variante mit der Fourier-Analysis (FFT = Fast Fourier Transform). Hierbei wird das Signal mit einem Algorithmus in seine Frequenz-Bestandteile zerlegt. Da dieses Verfahren äußerst komplex ist, kann es im Bassbereich zu Fehldeutungen kommen – sehr verkürzt dargestellt.

Was sagt Europa? EBU R128

Gerade für diejenigen, die für den europäischen TV-Markt arbeiten, ist ein Metering nach R128 notwendig. In anderen Teilen der Welt haben sich ähnliche Systeme etabliert, die von den hier dargestellten Loudness-Metern ebenfalls unterstützt werden. Heutzutage bietet fast jeder Sequencer R128 Unterstützung. ProTools ist da eine der Ausnahmen.

Hardware vs. Software

Der echte Vintage-Sound ist bei Metern und Analyzern nun kein Argument für die externe Hardware. Trotzdem kann die Nutzung von externen Lösungen sinnvoll sein, je nachdem welches Szenario vorliegt. Abhängig von den genutzten Features kann ein Meter eine bemerkbare CPU-Last generieren. Zugegeben: Bei heutigen Rechnern ist das ein nicht so zwingendes Argument. Soll das Meter nicht in Verbindung mit einem Computer genutzt werden oder werden können, ist eine rechnerinterne Lösung sowieso außen vor. Das Argument nach einer dedizierten Anzeige scheint mir auch schwach, da am Rechner durchaus ein Monitor dafür abgestellt werden könnte, so mache ich das auch.

TC Electronic Clarity M

Für Klarheit (im doppelten Wortsinn) sorgt das „kleine Schwarze“ von TC. Für knapp 300,- Euro bekommt man ein externes Gerät mit einem 7″ Display und einer Auflösung von 800×600 Pixeln.

Der Clou: Man kann das TC Electronic Clarity M via USB mit dem Rechner verbinden und dann mithilfe eines Plugins die zu messenden Signale an das gute Stück senden. So kann man einzelne Kanäle, Gruppen oder die Summe durch einfaches Verschieben des Plugins visualisieren.

Das TC Electronic Clarity M kann bis 5.1 messen (nicht mehr ganz zeitgemäß – aber bei dem Preis vollkommen okay) und ist via BNC auch in die Broadcast-Welt integrierbar, keine Selbstverständlichkeit. Wer seine Audiosignale „traditionell“ an das kleine Schwarze liefern möchte, findet ebenfalls die entsprechenden Anschlüsse.

Das TC Electronic Clarity M biete Peak-Metering, R128-Metering mit dem Loudness-Radar von TC, Frequenzanalyse, Korrelationsmessung, True-Peak-Maximalwert … kurz gesagt alles, was man in professioneller Umgebung haben will. Wem die Stereo-Version reicht, ist man mit 50,- Euro weniger bereits im Spiel.

RTW TM3-Primus

Lange Zeit galt RTW als Synonym für Pegelmessgeräte. Die Kölner Entwickler haben die komplette ARD und das ZDF mit ihren Peak-Metern ausgerüstet. Dort findet man neben RTW sonst fast nur NTP. Heute ist die Konkurrenz deutlich größer geworden.

Mit dem TM3-Primus stellt RTW ein Gerät vor, das die Oberfläche frei gestaltbar macht. Jeder Nutzer kann sich die Meter auf die Oberfläche legen, die gebraucht werden: Peak-Meter, Loudness-Meter nach R128, Analyzer, Korrelationsgradmesser und Goniometer – alles verfügbar.

Wer dem TM3-Primus Audiosignale zuführt, muss sich mit der Stereoversion abfinden. Wer das zugehörige Plugin nutzt und die Unit via USB an den Rechner koppelt, misst bis zu 5.1, genauso wie beim TC Electronic Clarity M. Allerdings sind die Audioanschlüsse alle nicht aus der Profi-Liga und die Auflösung sind magere 272 x 480 Pixel. Dafür lässt sich das Teil hochkant und im Querformat nutzen.

Die Abmessungen sind mit 8,25 x 13,8 cm etwas klein geraden. Der Preis erscheint wenig angemessen, denn das elegante Metallgehäuse wechselt für 949,- Euro den Besitzer. Das schwarze RTW MM3 bietet ähnliche Features und kostet knapp 600,- Euro.

Pinguin PG-AMM Stereo-Multimeter

Das Pinguin PG-AMM ist eine Software und stellt die Metering-Lösung von Pinguin dar. Die Software gibt es mittlerweile für PC und macOS. Maximal 10 Messinstrumente lassen sich vollkommen frei auf dem Bildschirm verteilen: Peak-Meter, Korrelation, Goniometer, verschiedene Analyzer, Spektralanzeige, Loudness und mehr.

Die Stereoversion ist mit knapp 800,- Euro nicht eben billig und ein zusätzlicher Rechner ist ebenfalls anzuraten, allerdings erfreut sich diese Software sehr großer Beliebtheit im Top-Profi-Sektor. Für das Sauerverdiente bekommt man hier wirklich eine Menge verschiedener Meter und Kalibrierungen! Selbstverständlich sind auch Versionen mit Surround-Option und eine Server-Lösung verfügbar. In der größten Ausbaustufe wird der Pinguin nochmals 2.000,- Euro teurer.

Fredenstein U70F

Fast etwas rustikal mutet der Fredenstein U70F an. Ein 2-Kanal RMS- (Effektivwert) Meter, das als Desktop oder 1 HE Rack-Version das eigene Studio bereichert. Peak-Hold gehört zum Feature-Umfang – das war’s dann aber auch schon. Keine digitalen Eingänge, kein Korrelationsgradmesser und Surround-Features sucht man ebenso vergebens. Für etwa 580,- Euro keine üppige Ausstattung. Wer jedoch eine rein analoge Signalkette nutzt, wenn auch nur in einem Teilbereich, wird lange suchen müssen, bis er etwas Vergleichbares findet.

AFMG SysTune

Das AFMG SysTune ist weniger für die Studioanwendung als vielmehr für Live-Situationen gedacht. Acht Eingangskanäle mit allerlei Metering-Features, darunter auch ein Pegelhistogramm, helfen dem FOH-Engineer, den Live-Sound im Griff zu behalten. Für 480,- Euro ist die Software zu haben, leider nur für PC.

RTW Mastering Tools

Ähnlich dem Konzept des TM3-Primus haben die Kölner Entwicklerinnen und Entwickler von RTW eine Plugin-Lösung vorgestellt. Die RTW Mastering Tools bieten Metering bis 7.1.

Es sind Peak-Meter, Korrelationsgradmesser, Goniometer, Analyzer und Loudness-Tools mit an Bord. Ein Histogramm ist nicht mit dabei. Schade ist, dass keine Standalone-Version verfügbar ist. Für 555,- Euro lässt sich das Plugin auf Mac und PC einbinden.

NUGEN Audio VisLM

Für 395,- Euro ist das NUGEN Audio VisLM als Plugin zu erstehen. Auch dieses Plugin ist für Mac und PC zu bekommen und ein Klassiker bei der R128-Messung. Andere Loudness-Varianten werden (wie bei praktisch allen Mitbewerbern) auch angeboten.

Der Fokus bei diesem Tool liegt auf der EBU R128. Analyzer und Korrelationsgradmesser sucht man hier vergebens. Dafür bietet das NUGEN Audio VisLM ein Loudness-Histogramm, das einen ganzen Tag speichern kann.

beDSP ALM 5.1

Das beDSP ALM 5.1 (hier geht’s zum Test) ist vergleichbar mit dem Nugen Audio VisLM. Es soll für einen ähnlichen Preis den Besitzer wechseln. Es wird auch eine Extended-Version angeboten. Das beDSP ALM 5.1 bietet auch Korrelationsgradmesser und eine Standalone-Version.

Waves VU Meter, Dorrough und Waves WLM Plus Loudness Meter

Auch die Plugin-Spezialisten von Waves haben Meter im Angebot. Während das VU-Meter und Dorrough (beide für deutlich unter 100,- Euro zu haben) eher „Vintage-Meter“ sind, bietet das WLM Plus Loudness Meter die üblichen Features von Loudness-Metern.

Zusätzlich sind auch kinospezifische Messungen möglich, das ist bei den Marktbegleitern eher nicht üblich. Der WLM Plus Loudness Meter wechselt für 40,- Euro den Besitzer.

Dateq SPL-D2 MKII

Das Dateq SPL-D2 MKII ist eher ein Service für Konzertbesuchter. Für 700,- Euro zeigt das Meter publikumswirksam den Pegel im Saal über das mitgelieferte Messmikrofon an.

Blue Cat DP Meter Pro

Das DP Meter Pro von Blue Cat ist ein klassisches Meter für Stereoanwendungen, das auch K-Metering ermöglicht. Zielgruppe scheinen Mastering- und Mixdown-Studios zu sein. Ein Histogramm, Stereo/Mid-Side/Surround-Metering, RMS, Peak und noch einige Feature mehr stehen auf der Habenseite. Für 100,- Euro brennt das Plugin kein großes Loch in die Studiokasse.