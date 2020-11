Kaufberatung: Die besten Podcast-Mikrofone, Kopfhörer, Recorder, Mischpulte

Podcast-Equipment im Überblick

Podcasts sind in aller Munde und verbreiten sich derzeit in rasender Geschwindigkeit. Egal zu welchem Thema und egal wer etwas zu sagen hat, derzeit gibt es wohl niemanden, der zumindest nicht darüber nachdenkt, einen eigenen Podcast aufzulegen. Um einen Podcast herzustellen, geht es nicht nur um die besten Podcast-Mikrofone, sondern auch um Kopfhörer, Recording-Tools und Mischpulte etc. Damit ihr hinsichtlich des Equipments einen guten Start erwischt, haben wir euch im Folgenden alle aktuellen Tests und Workshops zu diesem Thema zusammengestellt. Da ist für jeden Geldbeutel und Anspruch etwas dabei.

Überblick – Podcast-Studio-Equipment

Dazu einige Informationen vorab: Auch wenn herkömmliche Mikrofone gleichermaßen (oder besser) für Podcasts eingesetzt werden können wie USB-Mikrofone, beschränkt sich die folgende Liste auf die in der Regel schnell einsatz- und aufnahmebereiten USB-Mikrofone, die auch ohne zusätzliches Interface oder einen Preamp eingesetzt werden können. Für den Podcast-Start sicherlich der einfachste Einstieg.

Viele Hersteller bieten aber auch komplette Sets an, so beispielsweise Focusrite mit dem Scarlett Solo 3rd Bundle, bestehend aus Audiointerface, Mikrofon samt Ständer, Kopfhörer und Kabel. Für aktuell 165,- Euro bekommt man hier definitiv ein sehr solides Paket.

Noch günstiger geht es mit den Podcast-Bundles von the t.bone, der Hausmarke des Musikhauses Thomann. Für unter 100,- Euro bekommt man hier bereits komplette Pakete angeboten.

Streamer, YouTuber und sonstige Social-Media-User sind im Übrigen nicht allzu weit von den Podcastern entfernt, von daher finden auch diese in der folgenden Liste eine gute Hilfe für die Suche nach dem passenden Equipment.

Wer bisher noch keine oder nur wenig Kontakt mit Podcasts hatte, findet in unserem Workshop „Wie macht man Podcasts und Blogs“ einen guten Einstieg zum Thema.

Passend zu diesem Artikel findet ihr in unserem Archiv nun auch eine eigene Kategorie namens „Podcast Equipment“ – hier findet ihr die entsprechenden Tests und Workshops chronologisch aufgelistet.

Selbstverständlich werden wir diese Zusammenstellung von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand bringen und aktuelle Tests und Workshops verlinken.

AKG Lyra C44 Podcast-Mikrofon & Kopfhörer-Set

Im schicken Retro-Design präsentiert sich das Lyra C44 von AKG. Klanglich gut bietet es eine einfache Handhabung.

Antelope Audio Edge Go Podcast-Mikrofon

Eine ganze Familie an Mikrofonen gehört mittlerweile zur Edge-Serie von Antelope Audio. Als USB-Mikrofon ausgelegt ist hiervon das Edge Go, das neben seinem schnellen Anschluss an den Computer auch eine Modeling-Technologie bietet, d. h. bekannte Mikrofonklassiker lassen sich hiermit nachbilden.

Apogee HypeMiC Podcast Mikrofon

Mit einem tollen Klang sowie einem integrierten Kompressor wartet das HypeMiC von Apogee auf.

Apogee MiC Plus Podcast-Mikrofon

Nahezu identisch aufgebaut, allerdings ohne den Kompressor des HypeMiCs, ist das MiC Plus von Apogee.

Beyerdynamic FOX Podcast-Mikrofon

Elgato Wave:1 und Wave:3 Podcast-Mikrofone

Der zum Corsair-Konzern gehörende Hersteller Elgato hatte im Musikerkreis aufgrund seiner Stream Decks für Aufsehen gesorgt. Eigentlich fürs Gaming konzipiert, können diese Controller mit unterschiedlichsten Befehlen und somit auch zur Steuerung der DAW herangezogen werden. Mit den USB-Mikrofonen Wave 1 und Wave 3 hat Elgato nun auch zwei günstige Podcast-Mikrofone im Programm.

Fun Generation USB One Podcast-Mikrofon

IK Multimedia Podcast-Equipment

Der Hersteller IK Multimedia bietet mittlerweile ein riesiges Arsenal an Podcast- und Streaming-Produkten an. Schon früh haben die Italiener auf mobile Devices gesetzt und sich in diesem Bereich zum Tausendsassa entwickelt. Die iRig-Serie des Herstellers bietet von kompakten USB-Interfaces über Podcast-Mikrofone und Streaming-Zubehör für Content-Producer eine große Auswahl. Hiervon haben wir eine kleine, zum Thema Podcast passende Auswahl zusammengestellt:

iRig Mic HD 2 Podcast Mikrofon

iRig Stream, iRig Mic Cast, iRig Mic Video

Für die Kombination mit Video bieten sich bei IK Multimedia das iRig Stream, das iRig Mic Cast sowie das iRig Video an. Hiermit handhabt ihr ohne Weiteres einen Podcast in Verbindung mit einer Video-Übertragung.

Mackie Podcast-Equipment

Seit Kurzem hat auch der US-Hersteller Mackie eigene Mikrofone in seinem Repertoire, darunter auch mehrere USB-Mikrofone, die sich für Podcasts anbieten.

EleMent EM-USB Podcast-Mikrofon

Für 145,- Euro bekommt man mit dem EM-USB ein solides Mikrofon und obendrein noch ein gutes Software-Paket. Es lässt sich problemlos mit verschiedenen Geräten und DAWs nutzen und weist einen recht mittigen, aber ordentlichen Klang auf und bietet universelle Anwendungsmöglichkeiten.

EleMent EM-91CU Podcast-Mikrofon

Besonders für Sprachaufnahmen ist das EM-91CU Mikrofon geeignet. Über einen USB-Typ-B-Port kann es direkt an den Computer angeschlossen werden.

EleMent EM-Carbon Podcast-Mikrofon

Klanglich vielseitiger präsentiert sich das EM-Carbon. Dieses wartet mit einem USB-C-Anschluss auf und lässt sich zwischen fünf Richtcharakteristiken wählen. Dazu sorgen die bewährten Onyx-Preamps von Mackie für adäquate Wandlungen.

Marantz Pro Pod Pack 1 Podcast-Mikrofon

M-Audio Uber Mic Podcast-Mikrofon

Rode NT-USB Podcast-Mikrofon

Rode NT-USB Mini Podcast-Mikrofon

„Liebling, ich habe das Mikro geschrumpft“, könnte man denken, wenn man das kompakte NT-USB Mini vor sich auf dem Tisch stehen hat. Details dazu findet ihr in unserem Test.

Rode RodeCaster Pro Podcast Mischpult/Recorder

Die komplette All-in-one-Lösung für Podcasts bietet Rode mit seinem RodeCaster Pro an.

Sennheiser MK4 Digital Podcast-Mikrofon

Bevor Sennheiser sein Mk4-Mikrofon als „digitale“ Version mit einem USB-Port ausgestattet hat, haben wir das Mikrofon bereits mit einem Test bei uns vorgestellt. Den Test der USB-Version reichen wir zeitnah nach.

Shure MV-7 Podcast-Mikrofon

Eines der bekanntesten Sprechermikrofone ist das Shure SM7B. In zahlreichen Tonstudios und privaten Sprecheraufnahmen kommt das Mikrofon auf viele Jahre nach seiner Markteinführung noch vor. Einen potenziellen Nachfolger hat Shure nun mit dem MV-7 vorgestellt, ein günstiges Studiomikrofon, das sowohl über XLR- als auch USB-Ausgang verfügt. In unserer News erfahrt ihr mehr dazu (ein Test folgt in Kürze).

Sontronics Podcast Pro Podcast-Mikrofon

Ein außergewöhnliches Design und schicke Farben, aber auch einen sehr guten Sound kombiniert Sontronics in seinem Podcast Pro Mikrofon.

The t.bone SC 500 USB Podcast-Mikrofon

Yellowtec iXm Podcaster Podcast-Mikrofon

Neben Podcasts lässt sich das Podcaster-Mikrofone von Yellowtec auch für Interviews und den mobilen Einsatz nutzen, mehr dazu im Test.

Zoom PodTrak P4 & P8 Podcast-Recorder

Auch im Podcast-Bereich mischt der japanische Hersteller Zoom, der vor allem für seinen mobilen Recorder bekannt ist, mittlerweile mit.

Mit PodTrak P4 und P8 bietet das Unternehmen ab sofort Recording-Stationen an, die den Anschluss mehrerer Mikrofone, das Zuspielen von Effekten, die Bearbeitung und die Ausgabe von fertigen Audiomitschnitten ermöglichen. In unseren News findet ihr weitere Informationen zu den PodTraks, die Tests folgen in kürze.