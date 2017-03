Kaufberatung: Gitarrenverstärker Teil II

Welcher Verstärker kommt für mich infrage?

Wie wir schon im ersten Teil unserer Kaufberatung für Gitarrenverstärker erfahren konnten, ist die Entscheidung für den richtigen Amp aufgrund der schier unendlich großen Auswahl gar kein so leichtes Unterfangen. Dabei kommt es in erster Linie auf den konkreten Einsatzzweck an, für den der Verstärker vorgesehen ist. Soll er zu Hause bei Zimmerlautstärke zum Üben und Rumdudeln dienen, im Studio den bestmöglichen Sound in ein Mikrofon drücken oder auf einem Konzert dem Publikum die Socken von den Füßen blasen?

Aber auch ganz persönliche Vorlieben sind ausschlaggebend für den richtigen Verstärker: Welchen Sound bevorzugte ich, spiele ich eher cleane Jazzsounds mit einem sanften und warmen Charakter sowie viel Dynamik und Gefühl oder bin ich eher an britisch-rotzigem Overdrive mit knackigen Höhen und einem dreckigem Abgang interessiert, bei dem ich mich austoben kann? Vielleicht möchte ich auch einen amerikanisch smoothen Gain, für cremigen Blues und flächigen Heavy Metal Sound? Und nicht zuletzt dürfte bei den meisten von uns auch der Preis eine Rolle spielen. Es droht also unübersichtlich zu werden. Im zweiten Teil unserer Verstärkerkaufberatung stellen wir euch nun ein paar Preis- und Qualitätsklassen anhand verschiedener Amps vor, die vom kleinen Übungsamp mit Aux-Eingang und Kopfhöreranschluss bis zum edlen Stadionbeschaller mit Vollröhrenverstärkung und allen technischen Spielereien reichen.

Die Einsteigermodelle

In diesem Segment finden sich vor allem Combos mit kleineren Lautsprechern und geringerer Ausgangsleistung von 1 bis 20 Watt, aber vereinzelt auch mal mehr Leistung und auch das eine oder andere Topteil, meistens jedoch ohne Box. Die Endstufen sind meist mit Transistoren bestückt, jedoch kommen hier auch immer mehr Hybridverstärker mit Röhrenvorstufen hinzu, die preislich mit dem ein oder anderen reinen Transistoramp mithalten können. Natürlich sind auch die relativ preiswerten Modeling-Amps hier zu Hause, die mit ihrer günstigen Technik und der großen Flexibilität vor allem Einsteiger und „Wohnzimmermusiker“ ansprechen. Sie sind deshalb so für Einsteiger geeignet, da sie eine breite Fülle an Sounds abdecken und wer noch nicht genau weiß, welchen Sound er oder sie bevorzugt, sollte sich die Sparte der Modelingverstärker einmal näher ansehen. Hier kann man herausfinden, in welche Richtung die Reise einmal gehen soll und später vielleicht gezielter in eine bestimmte Richtung upgraden. Fast jeder Hersteller, und vor allem die alten Größen, besitzen mittlerweile günstige Modeling-, Transistor- oder auch Hybridverstärker im Programm.

Das Segment ist heiß umkämpft und so sind auch die Preise oft wahre Kampfansagen. Qualitativ kann sich auch kaum ein Hersteller noch so richtige Patzer leisten. Die Ära der wirklich schlechten Billig-Amps ist eigentlich vorbei. Auch günstige Transistorverstärker können klanglich überzeugen und ähnlich wie bei günstigen Gitarren ist ein richtiger „Griff ins Klo“ auch bei Billigproduktionen eher die Ausnahme geworden. Es lohnt sich also, sich mal ausgiebig in diesem Segment umzusehen. Ab der nächsten Seite beginnen wir damit.