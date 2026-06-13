Fünf monophone Vintagesynths unter 1.200,- Euro, die Spaß machen
Monophone Vintage-Synthesizer üben seit Jahrzehnten eine besondere Faszination aus. Man muss wissen: Sie sind entstanden, weil die technischen Möglichkeiten damals eben nur für monophone Synthesizer gereicht hatten. Zumindest dann, wenn diese auch noch bezahlbar sein sollten. Trotz der Einschränkung, dass immer nur ein Ton auf einmal gespielt werden kann, dass polyphone Synthesizer heutzutage allgegenwärtig sind und Klone von den meisten bedeutenden Synthesizern den Markt fluten, sind die Preise von Klassikern wie Moog Minimoog, Roland SH-101 oder ARP Odyssey nach wie vor hoch bis extrem hoch.
Es gibt aber auch spannende Alternativen zu überschaubaren Summen, die mit eigenständigem Sound und Charakter überzeugen können. Fünf dieser Synthesizer habe ich für euch ausgesucht, als Preisobergrenze für die Kaufberatung von monophonen Vintage-Synthesizern habe ich 1.200,- Euro festgesetzt. Viel Spaß nun beim Lesen.
Inhaltsverzeichnis
Kaufberatung: Monophone Vintage-Analogsynthesizer
Moog Prodigy, 1979
Der kompakte Zwei-Oszillatoren-Synthesizer wurde Ende der 1970er-Jahre als günstige Alternative zum Minimoog eingeführt. Er kratzt zwar an der 1.200,- Euro Marke, ist aber mit etwas Geduld um diesen Preis zu finden. Meist wird er deutlich teurer angeboten, wie eben die meisten Vintage-Synthesizer.
Klanglich bietet der Prodigy genau das, was man von einem Moog erwartet: druckvolle Bässe, warme Leads, coole Effekte und ein Filter, das auch mehr als vier Jahrzehnte nach seiner Einführung nichts von seiner Faszination verloren hat. Die beiden VCOs liefern Sägezahn, Puls- und Dreiecksschwingung und sind miteinander synchronisierbar (das kann der Minimoog nicht).
Es gibt einen LFO (reicht nicht in den Audiobereich) und zwei ADSR-Hüllkurven mit gekoppelt regelbarem Decay/Release. Die Resonanz des Filters reich bis zur Selbstoszillation. Der Prodigy hat 32 Tasten bei einem Gewicht von etwa 7 kg.
Wer einen Prodigy der späteren Baureihe (Prodigy 336A) mit CV/Trigger-Anschlüssen erwischt, kann den Synthesizer auch mit modernen Sequencern verbinden. Bei den älteren Modellen ist das nicht möglich. Ich persönlich besitze einen älteren mit einigen Modifikationen.
Der Prodigy ist ein vielseitig verwendbarer Synthesizer mit typischem Moog-Sound. Cool ausschauen tut er auch.
Gebrauchtmarktpreis: 1.100,- bis 1.700,- Euro
Korg MS-20, 1978
Der japanische Korg MS-20 hat einen komplett anderen Klangcharakter als der Moog Prodigy. Der MS-20 kann knurren und knarzen, schneiden und blubbern. Dafür verantwortlich ist nicht nur der Grundsound der beiden VCOs, sondern vor allem die beiden legendären resonanzfähigen Filter, die als Hoch- und Tiefpass ausgeführt sind. Die meisten Synthesizer bieten die Resonanz ja nur für das Tiefpassfilter an.
VCO 1 kann Dreieck, Sägezahn, Puls/Rechteck mit variabler Pulsbreite und weißes Rauschen. VCO 2 bietet Sägezahn, Rechteck, Puls- und Ringmodulator. Das ist ist zwar kein vollständiger Ringmodulator, erzeugt aber wunderbar metallische Effekte, wenn man den Oszillator verstimmt. Hüllkurve 1 (EG1) ist dreistufig (DAR) und Hüllkurve 2 (EG2) fünstufig (?) (HADSR). Das H steht hier für „Hold“.
Der eigentliche Star beim Korg MS-20 ist das Patchfeld mit normal großen Klinkenbuchsen. Hier kann man sich austoben und abklären, wie fit man schon mit modularen Patchings ist. Es gibt einen externen Signal-Prozessor (ESP), der externes Material zur Synthesizer-Steuerquelle werden lässt, Filter-Cutoff und -Resonance CV-Inputs, VCO FM-Inputs, Sample & Hold, Noise, EG1 und EG2 sind separat abgreifbar, einen eigenen VCA mit In- und Output und und und …
Der KORG MS-20 hat 37 Tasten bzw. drei Oktaven und ein Gewicht von etwa 8 kg. Das Pitchbend- und Modwheel-Duo fehlt, dafür gibt es ein Wheel, das man patchen muss, um es zum Leben zu erwecken.
Der MS-20 arbeitet nicht mit dem 1 V/Okt. System sondern mit Hz/Volt und S-Trigger. Damit brauchbare Tonhöhen beim Sequenzen entstehen nimmt man z. B. den KORG SQ-10, der allerdings sehr teuer ist, oder einen aktuellen Korg Sequencer wie den SQ-1. Jeder andere Sequencer der Hz/Volt und S-Trigger kann geht auch.
Der MS-20 ist eine Experimentiermaschine sondergleichen. Man findet seine Grenzen nie.
Auch der MS-20 wird stellenweise deutlich teurer angeboten, sollte aber immer unter 1.200,- Euro zu erwerben sein. Technische Probleme mit dem MS-20 sind mir nicht bekannt.
Gebrauchtmarktpreis: 1.000,- bis 1.700,- Euro
Yamaha CS-15, 1979
Der CS-15 geht vom Sound her in Richtung Korg MS-20. Er besitzt zwei VCOs, zwei Multimode-Filter, zwei VCAs, zwei Hüllkurven (ADSR) und einen LFO. Durch seine umfangreiche Ausstattung funktioniert der CS-15 wie zwei parallel aufgebaute Synthesizer. Jeder VCO verfügt über Dreieck, Sägezahn und Pulse mit einstellbarer Pulsbreite und Pulsbreitenmodulation. Beide haben einen Bereich von 64“ bis 2’.
Die beiden Multimode-Filter (LP/BP/HP) sind extrem flexibel und wunderbar für z. B. Vocal-artige Sounds. Die VCOs lassen sich frei auf die Filter verteilen und beide Filter können unterschiedlich moduliert werden (z. B. jedes Filter durch eine andere Hüllkurve). Auch externe Signale können integriert werden.
Der Yamaha CS-15 besitzt 37 Tasten und hat ein Gewicht von rund 9 kg. Er hat einen Fader statt eines Pitchbends und kein Modwheel. Die monophonen CS-Serie von Yamaha besteht aus CS-5, CS-10, CS-15 und CS-30. Ich besitze keinen CS-15, dafür den CS-30. Der CS-30 hat den gleichen Grundsound und das gleiche Filter, ist aber noch deutlich komplexer und verfügt über einen Onboard-Sequencer. Für die Klangbeispiele habe ich meinen CS-30 genommen und versucht, nur die Funktionen zu nehmen, die auch der CS-15 hat.
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Wie der MS-20 ist der CS-15 eine absolute Experimentiermaschine und sehr empfehlenswert.
Gebrauchtmarktpreis: 1.000,- bis 1.500,- Euro
Roland SH-1000, 1973
Der SH-1000 war der erste Synthesizer von Roland. Er hat eine 37-Tasten-Klaviatur und ein Gewicht von 12 kg. Pitchbend- und Modwheel gibt es nicht. Optisch ist er nicht wirklich ein ansprechender Synthesizer. Mit seinen Kippschaltern sieht er eher aus wie eine Orgel. Aber das tut ja ein CS-80 auch – und wer will den nicht! Diese Kippschalter sind leider nicht geschützt und sehr oft abgebrochen, darauf unbedingt achten vor dem Kauf.
Es gibt einen VCO mit folgender Ausstattung: 32’ SAW, 16’ SQUARE, 16’ PULSE, 8’ SQUARE, 8’ PULSE, 8’ SAW, 4’ SAW, 2’ SQUARE, NOISE. Alle Schwingungsformen lassen sich auch gleichzeitig anwählen. Zusätzlich gibt es zehn nicht editierbares Presets.
Beim Filter wird es sich wohl um ein 24 dB Tiefpassfilter mit Resonanz handeln. Genau Angaben gibt es nicht, es klingt allerdings wunderbar. Weiterhin noch zwei LFOs und eine ADSR-Hüllkurve. Es gibt auch Hüllkurven-Presets, die es dann ermöglichen, verschiedene Einstellungen für VCF und VCA vorzunehmen. Als Gag gibt es einen Random-Generator, der Sequencer-artig lustige und atonale Lines spielt.
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Der SH-1000 ist von den Möglichkeiten her begrenzt, dafür ist er auch günstiger als die bis jetzt genannten Geräte. Er hat jedoch einen eigenständigen Sound und Charme. Die ersten drei erwähnten Synthesizer kann ich uneingeschränkt empfehlen, den SH-1000 sollte man unbedingt einmal spielen und dann entscheiden, ob er den persönlichen Geschmack trifft. Der SH-1000 muss auch von den genannten Synthesizern am ehesten gepflegt bzw. überholt werden.
Gebrauchtmarktpreis: 700,- bis 1.100,- Euro
Korg Micro Preset M-500, 1977
Wie schon der Name verrät, handelt es sich hier um einen Preset-Synthesizer. Der Synthesizer hat 32 Tasten und ein Gewicht von rund 6 kg. Es gibt ihn als Version mit oder ohne eingebautem Lautsprecher. Pichbend- und Modwheel gibt es nicht.
Aber warum dann diese kleine Kiste?! Es ist das Filter, das von Korg als Traveller-Filter bezeichnet wird! Es hat einen einzigartigen Klang, der in die Richtung eines Korg MS-20 geht.
Der Korg Micro Preset hat so gut wie keine Einstellmöglichkeiten. Man kann das Filter auf- und zumachen, Modulation auf Filter oder Tonhöhe regeln, die Geschwindigkeit des LFOs einstellen, Portamento regeln, Attack und Sustain der Hüllkurve ändern – that’s it! Die meisten Einstellungen wirken auch nur bei einem geringen Teil der Presets. Als Gimmick gibt es noch eine Repeat-Funktion, wie sie bei Orgeln oft zu finden ist.
Was man machen kann, ist, die Presets zu kombinieren. Und hier entstehen knurrige Bässe, abgefahrene Sounds und Theremin-artige Leads. Attack und Sustain haben je nach Preset andere Auswirkungen und reagieren dann bei Kombination von verschiedenen Presets auch unterschiedlich. So auch das Filter, das mal mehr oder mal weniger Resonanz produziert.
Obwohl der Micro Preset den Grundgedanken eines Synthesizer-Sounds zu editieren eigentlich umgeht, ist er für mich hier erwähnenswert. Er ist nämlich der bei Weitem günstigste Proband und kann einfach als zusätzliches Spaß-Tool angeschafft werden. Allein das Filter ist die Anschaffung wert und wird aktuell auch nicht als Klon angeboten.
Gebrauchtmarktpreis: 350,- bis 600,- Euro.
So, das war meine Kaufberatung von monophonen Vintage-Synthesizern für euch. Falls ihr noch Tipps habt (unter 1.200,- Euro), dann gerne in den Kommentaren.
„Klanglich bietet der Prodigy genau das, was man von einem Moog erwartet“
huh? nö, einfach nur nein überhaupt nicht.
klingt nicht nach minimoog, da muss man sich gar keine Illusionen machen.
So viel kann ich gar nicht trinken das ich mir die kiste schön saufen könnte.
das 200€ model d von B. wischt mit dem ding den Boden auf. ;)
Tolle Aufstellung. Den Ur-MS-20 gibt es wirklich häufig auf dem Gebrauchtmarkt. Hier hat man durchaus die Qual der Wahl. Man sollte allerdings wissen, das dieser noch kein MIDI, geschweige USB besitzt. Ebenfalls ist das Netzkabel fest montiert. Aber man bekommt wirklich jeden erdenklichen Sound aus dem Gerät heraus. Der Yamaha CS-15 sieht ebenfalls wirklich schick aus und klingt fantastisch. – Genau wie man sich einen Synthesizer vorstellt! Der Korg Micro Preset 500 schaut dagegen fast schon langweilig aus. Aber dieser Streifen? Ist das ein Glide? Das macht ihn wirklich interessant! Unter 1200€ fällt mir spontan noch der Micromoog ein. Ich sah vor längerer Zeit einen für 1099€ und dieser war auch schnell verkauft. Aber da durch den Vintagehype wieder neue analoge Synthesizer hoch im Kurs sind, selbst von Moog himself, ist halt die Frage, wie weit sich das lohnt, ohne die Vintagegeräte zu schmälern. Nicht alles was alt ist, muss gut und vor allem brauchbar sein meiner Ansicht nach. Schon gar nicht wenn es Alternativen gibt. – Und die gibt’s inzwischen zu Hauf! In der heutigen Zeit kann man schon von einem Schlaraffenland für Gleichgesynthe sprechen. Nicht zuletzt hat Behringer den Markt kräftig durchgeschüttelt und tut es immer noch. Abgesehen von den Vintagesynthesizern bin ich durchaus gespannt, was in Zukunft noch kommen wird. Bei so manchen neueren Geräten hat man leider den Eindruck, dass diese nicht für die Ewigkeit gebaut wurden. Schade!
@Filterpad “Ist das ein Glide“ … wow, tolle Frage !
Sowas gab’s damals noch nicht – und schon gar nicht bei diesen kleinen Kisten !!
Das ist eine Leiste, die (zusammen mit einem steckbaren Notenständer – siehe die beiden Metallmuffen links und rechts fast schon an der hinteren Kante des Gerätes) eben ein Heft mit Noten (o.ä. … vielleicht ja auch die Bedienungsanleitung ?!?) hielten.
Auch der ROLAND ‚SH-1000‘ zeigt solche Metallmuffen an der hinteren Oberseite, in die ebenfalls ein abnehmbarer Notenständer (na ja: eigentlich ein eher einfacher Metall-Bügel) eingesteckt werden konnte.
Damals wurden solche kleinen Synthesizer vielfach als zukaufbare Geräte zur Erweiterung einer electronischen (Heim-)Orgel beworben – also als ‚Aufsatzgerät‘ für effektreiche Soli z.B. Deswegen waren auf solchen kleinen Synthesizern oft Notenständer steckbar – die aber bei den allermeisten Nutzern wohl zwischenzeitlich – stoischen Nichtbenutzen -verloren gegangen sein dürften.
Die schwarze Steckverbindung auf der rechten Oberseite des KORG ‚500‘ war aber im Original nicht existent, die muss jemand wohl später eingebaut haben; ich wüsste nicht, was man dort einstecken kann … aber vielleicht hat ja jemand Platinen-Modifikationen hergestellt und dann essentielle Kontakte über diesen Steckverbinder nach außen geführt, um ein externes Gerät anzuschließen . . .
@Nvelope Danke für die Aufklärung. Ich bin tatsächlich sehr stark von einem Glide ausgegangen. Siehe CS-80 oder Micromoog. Aber wir reden ja von 1973 beim SH-1000. Da war diese geniale Spielhilfe noch nicht vorgesehen. Ausnahme in ähnlicher Form vielleicht beim Trautonium.
Tolle Auswahl; bis auf den Moog habe ich alle vorgestellten Geräte über die Zeit meist günstig erworben. Ich mag sie alle – einige sind bei mir ein wenig aufgebohrt mit kleinen Modifikationen (Don Solaris Mod beim CS-15, EG-und Resonanzwahl beim M-500 für Synth 1 und 2).
Der Roland SH-09 wäre auch noch eine Empfehlung für diesen Preisbereich. Klingt dunkler als ein SH-101, aber typisch SH und er lässt sich wenn man mag ganz einfach beim Mixer auf dem Panel mit einer Auswahlmöglichkeit für zusätzlich Noise oder Feedback (Phone Signal) via den External In Fader modifizieren.
Die Mods finden sich alle im Internet.
Vielen Dank für die kleine Übersicht, da fühle ich mich bei den ersten drei an meine Jugend erinnert!
Beim MS-20 scheint im Erscheinungsjahr noch ein Zahlendreher drin zu sein.
Ergänzung zum späteren Prodigy mit CV/Triggeranschlüssen: Hier wird auch ein S-Trigger erwartet.
@lambik Vielen Dank für den Hinweis, hab’s geändert.
Schöne Zusammenstellung.
Ich hätte gerne meinen PPG 1020 zurück, den ich damals leichtfertig verkauft habe.
@THo65 Da gibt’s doch was ähnliches auf dem Markt … so für knappe 10.000 Euro !
Die Kombination Moog Prodigy (DM 895,-) und MFB Sequencer (DM 480,-) war für musikalische Einsteiger, deren Vorbilder Klaus Schulze und Tangerine Dream waren, preislich eine unschlagbare Kombination. Und Minimoog mit ARP Sequencer 1601 war dann zwar teurer, aber in allem die ultimative Lösung. Schöne Zeiten, gingen weg wie warme Semmeln, alleine Moog Prodigy gut 1000 Stück in meinem kleinen Laden. Ach ja, Korg MS-20 für DM 998,- als einmalige Sonderaktion mit 200 Stück. Werde sentimental. Synthesizerstudio Bonn, der erste Synthgesizer-Discout.
CS und MS. Die spielen auch zusammen. War mein Einstieg und momentan stehen wieder zwei im Zimmer. Ein CS5 und der MS 20 als Controller, passt gut und steuert, wenn gebraucht, meinen iMS-20. Beide mit resonanzfähigem Highpassfilter. Mit einem Korg Odyssey und einem Behringer D ist für mich der analoge Bereich mehr als abgedeckt. Trotzdem werden sie sehr selten gespielt. Manchmal nervt mich schon die dazu nötige Verkabelung, ist Logic nicht an, muss auch der Mixer mitmachen. Dauerhaft verkabelt sind sie nicht. Dazu fehlt mir der Platz.
@Tai hm…okay mfb filterbox wäre etwas für dich da.klein oho aber sehr schöne effecte.
leider ich noch nicht habe. aber ich denke waffe für zweck.
finde alle überteuert. .. leider
den Roland sh2000 konnte ich 1999 kurz ausborgen von einem Shop.
heute gibt’s soviele neue günstige, da fällt für mir die Wahl leicht.
und Grad 400€ für das Service eines Alpha Juno 2 gezahlt 😄
@Numitron Bei den Vintagesynthesizern ist das Problem, dass nahezu alle, sagen wir mal die beliebtesten, deutlich über dem damaligen Neupreis angesiedelt sind. Teilweise in Regionen, wo man nur den Kopf schütteln kann. Ein Beispiel wäre hier der EMS Synthi AKS, der im Schnitt aktuell für 24-25k angeboten wird. Keine Ahnung was diesen so besonders macht, aber so ist es eben. Wie schon oben erwähnt gibt es inzwischen tolle Alternativen im Hard,- u. Softwarebereich. Was den Kauf anbelangt bei so richtig alten Geräten, hege ich eh kein Interesse, egal was sie kosten. Keine Lust so etwas reparieren zu lassen. Wenn man ein Vintagegerät sehr günstig erhält oder gar vererbt bekommt, ist das natürlich etwas anders. Ich habe auch meine Vintagefavoriten: Z.B. der Andromeda A6. Dieses Teil finde ich der pure Wahnsinn und zu gern hätte ich einen. Aber auch hier würde ich keine 4-5k, wie aktuell, dafür bezahlen. Der seit einigen Wochen in meinem Besitz MS-20 FS war auch nicht günstig, aber preislich fair meiner Ansicht nach. Im Prinzip habe ich etwas unter dem 2020 aufgerufenen Neupreis bezahlt und das für ein Gerät, was es nicht mehr auf dem Markt gibt. Manchmal hat man doch ein klein wenig Glück im Leben….
@Filterpad nur ich mich frage martin wer zahlt 24000,00 $? active user? ich denke eher
wohlfühlen und abends whiskey und zigarette und sagen okay ich habe seltenes instrument.
man zieht karte mein haus boot seht nur her…!
😀aber ich nicht cynical / zynisch oder sarka,,,, sein möchte. und da wir haben und brauchen alternatieven und da ist palette da. es muß niemand mehr vergeßen in die röhre schauen.
PS: glück im leben … ja hast du recht
@Viertelnote Vielleicht die Geißens.
@Numitron Ich hatte (eher nacheinander) an die 5 oder 6 ROLAND ‚SH-2000‘ in meinem Besitz … zum Checken und ggf. zum Reparieren …
Die wurden damals von griechischen (!!!) Musikern gesucht wie Goldklumpen in Alaska . . .!
Ich denke, es waren spezielle Sounds, die in der griechischen Musik relevant waren … aber auch der (globale) Aftertouch, den man bei diesen Geräten aber öfters nachjustieren oder reparieren musste
schöner sonnabend an euch!
mein prodigy hat kein modification aber monofonic bassynthesizer
er kommt an erste stelle.ich halte mich an 🙂regel also monofonic…🙂
okay…was ich kenne hab
2. teisco 100p
3. teisco 110f
4. roland juno 106 setting auf monofon😉
was ich nur gehört so habe aber sehr schön finde.
korg ms20 okay sehr especially / speziell
pro one sequential…
🎹
Als ich damals meinen ersten Synthi kaufen wollte, kamen nur MS-20 und CS-15 in die engere Auswahl. Da mein „Orgelladen“ um die Ecke aber nur Korg und Crumar im Programm hatte, viel die Wahl zwangsweise auf den MS-20. Ich habe es aber nie bereut. Anfang der Neunziger konnte ich noch einen SQ-10 für sage und schreibe 50 DM erwerben. Ich habe beide Geräte (voll funktionsfähig) heute noch. Aber der CS-15 spukt mir immer noch im Kopf herum.
@MadMac En SQ-10 für 50 Mark … wow !!
Da kosten heute die Drehknöpfe eines solchen Gerätes schon dramatisch mehr (und aus denen quillt ja NULL Ton heraus!) . . .
Beamen wir uns in die Zeit zurück. Der Korg Ms-10/MS-20 verfolgte aufgrund seiner Billigkomponenten eine ganz spezielle Klangästhetik. Das „nicht spielen können müssen“ war ein Dogma dieser Käuferschicht, die Klangforschung und alternative Musik verfolgten. Also nicht unbedingt der typische Band- oder Prog-Rock-Musiker, eher von der inneren Einstellung her Punk. Eine schöne alternative Version des Velvet Underground Klassikers „Sweet Jane“ hier von den Noise Boys. Ganz wunderbar. Kommt bei Hochzeiten und Galavorstellungen nicht gut an. Recht so.
https://www.youtube.com/watch?v=5h2Cm2pk8eA