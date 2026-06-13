Fünf monophone Vintagesynths unter 1.200,- Euro, die Spaß machen

Monophone Vintage-Synthesizer üben seit Jahrzehnten eine besondere Faszination aus. Man muss wissen: Sie sind entstanden, weil die technischen Möglichkeiten damals eben nur für monophone Synthesizer gereicht hatten. Zumindest dann, wenn diese auch noch bezahlbar sein sollten. Trotz der Einschränkung, dass immer nur ein Ton auf einmal gespielt werden kann, dass polyphone Synthesizer heutzutage allgegenwärtig sind und Klone von den meisten bedeutenden Synthesizern den Markt fluten, sind die Preise von Klassikern wie Moog Minimoog, Roland SH-101 oder ARP Odyssey nach wie vor hoch bis extrem hoch.

Es gibt aber auch spannende Alternativen zu überschaubaren Summen, die mit eigenständigem Sound und Charakter überzeugen können. Fünf dieser Synthesizer habe ich für euch ausgesucht, als Preisobergrenze für die Kaufberatung von monophonen Vintage-Synthesizern habe ich 1.200,- Euro festgesetzt. Viel Spaß nun beim Lesen.

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Kaufberatung: Monophone Vintage-Analogsynthesizer

Moog Prodigy, 1979

Der kompakte Zwei-Oszillatoren-Synthesizer wurde Ende der 1970er-Jahre als günstige Alternative zum Minimoog eingeführt. Er kratzt zwar an der 1.200,- Euro Marke, ist aber mit etwas Geduld um diesen Preis zu finden. Meist wird er deutlich teurer angeboten, wie eben die meisten Vintage-Synthesizer.

Klanglich bietet der Prodigy genau das, was man von einem Moog erwartet: druckvolle Bässe, warme Leads, coole Effekte und ein Filter, das auch mehr als vier Jahrzehnte nach seiner Einführung nichts von seiner Faszination verloren hat. Die beiden VCOs liefern Sägezahn, Puls- und Dreiecksschwingung und sind miteinander synchronisierbar (das kann der Minimoog nicht).

Es gibt einen LFO (reicht nicht in den Audiobereich) und zwei ADSR-Hüllkurven mit gekoppelt regelbarem Decay/Release. Die Resonanz des Filters reich bis zur Selbstoszillation. Der Prodigy hat 32 Tasten bei einem Gewicht von etwa 7 kg.

Wer einen Prodigy der späteren Baureihe (Prodigy 336A) mit CV/Trigger-Anschlüssen erwischt, kann den Synthesizer auch mit modernen Sequencern verbinden. Bei den älteren Modellen ist das nicht möglich. Ich persönlich besitze einen älteren mit einigen Modifikationen.

Der Prodigy ist ein vielseitig verwendbarer Synthesizer mit typischem Moog-Sound. Cool ausschauen tut er auch.

Gebrauchtmarktpreis: 1.100,- bis 1.700,- Euro

Korg MS-20, 1978

Der japanische Korg MS-20 hat einen komplett anderen Klangcharakter als der Moog Prodigy. Der MS-20 kann knurren und knarzen, schneiden und blubbern. Dafür verantwortlich ist nicht nur der Grundsound der beiden VCOs, sondern vor allem die beiden legendären resonanzfähigen Filter, die als Hoch- und Tiefpass ausgeführt sind. Die meisten Synthesizer bieten die Resonanz ja nur für das Tiefpassfilter an.

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VCO 1 kann Dreieck, Sägezahn, Puls/Rechteck mit variabler Pulsbreite und weißes Rauschen. VCO 2 bietet Sägezahn, Rechteck, Puls- und Ringmodulator. Das ist ist zwar kein vollständiger Ringmodulator, erzeugt aber wunderbar metallische Effekte, wenn man den Oszillator verstimmt. Hüllkurve 1 (EG1) ist dreistufig (DAR) und Hüllkurve 2 (EG2) fünstufig (?) (HADSR). Das H steht hier für „Hold“.

Der eigentliche Star beim Korg MS-20 ist das Patchfeld mit normal großen Klinkenbuchsen. Hier kann man sich austoben und abklären, wie fit man schon mit modularen Patchings ist. Es gibt einen externen Signal-Prozessor (ESP), der externes Material zur Synthesizer-Steuerquelle werden lässt, Filter-Cutoff und -Resonance CV-Inputs, VCO FM-Inputs, Sample & Hold, Noise, EG1 und EG2 sind separat abgreifbar, einen eigenen VCA mit In- und Output und und und …

Der KORG MS-20 hat 37 Tasten bzw. drei Oktaven und ein Gewicht von etwa 8 kg. Das Pitchbend- und Modwheel-Duo fehlt, dafür gibt es ein Wheel, das man patchen muss, um es zum Leben zu erwecken.

Der MS-20 arbeitet nicht mit dem 1 V/Okt. System sondern mit Hz/Volt und S-Trigger. Damit brauchbare Tonhöhen beim Sequenzen entstehen nimmt man z. B. den KORG SQ-10, der allerdings sehr teuer ist, oder einen aktuellen Korg Sequencer wie den SQ-1. Jeder andere Sequencer der Hz/Volt und S-Trigger kann geht auch.

Der MS-20 ist eine Experimentiermaschine sondergleichen. Man findet seine Grenzen nie.

Auch der MS-20 wird stellenweise deutlich teurer angeboten, sollte aber immer unter 1.200,- Euro zu erwerben sein. Technische Probleme mit dem MS-20 sind mir nicht bekannt.

Gebrauchtmarktpreis: 1.000,- bis 1.700,- Euro

Yamaha CS-15, 1979

Der CS-15 geht vom Sound her in Richtung Korg MS-20. Er besitzt zwei VCOs, zwei Multimode-Filter, zwei VCAs, zwei Hüllkurven (ADSR) und einen LFO. Durch seine umfangreiche Ausstattung funktioniert der CS-15 wie zwei parallel aufgebaute Synthesizer. Jeder VCO verfügt über Dreieck, Sägezahn und Pulse mit einstellbarer Pulsbreite und Pulsbreitenmodulation. Beide haben einen Bereich von 64“ bis 2’.

Die beiden Multimode-Filter (LP/BP/HP) sind extrem flexibel und wunderbar für z. B. Vocal-artige Sounds. Die VCOs lassen sich frei auf die Filter verteilen und beide Filter können unterschiedlich moduliert werden (z. B. jedes Filter durch eine andere Hüllkurve). Auch externe Signale können integriert werden.

Der Yamaha CS-15 besitzt 37 Tasten und hat ein Gewicht von rund 9 kg. Er hat einen Fader statt eines Pitchbends und kein Modwheel. Die monophonen CS-Serie von Yamaha besteht aus CS-5, CS-10, CS-15 und CS-30. Ich besitze keinen CS-15, dafür den CS-30. Der CS-30 hat den gleichen Grundsound und das gleiche Filter, ist aber noch deutlich komplexer und verfügt über einen Onboard-Sequencer. Für die Klangbeispiele habe ich meinen CS-30 genommen und versucht, nur die Funktionen zu nehmen, die auch der CS-15 hat.

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Wie der MS-20 ist der CS-15 eine absolute Experimentiermaschine und sehr empfehlenswert.

Gebrauchtmarktpreis: 1.000,- bis 1.500,- Euro

Roland SH-1000, 1973

Der SH-1000 war der erste Synthesizer von Roland. Er hat eine 37-Tasten-Klaviatur und ein Gewicht von 12 kg. Pitchbend- und Modwheel gibt es nicht. Optisch ist er nicht wirklich ein ansprechender Synthesizer. Mit seinen Kippschaltern sieht er eher aus wie eine Orgel. Aber das tut ja ein CS-80 auch – und wer will den nicht! Diese Kippschalter sind leider nicht geschützt und sehr oft abgebrochen, darauf unbedingt achten vor dem Kauf.

Es gibt einen VCO mit folgender Ausstattung: 32’ SAW, 16’ SQUARE, 16’ PULSE, 8’ SQUARE, 8’ PULSE, 8’ SAW, 4’ SAW, 2’ SQUARE, NOISE. Alle Schwingungsformen lassen sich auch gleichzeitig anwählen. Zusätzlich gibt es zehn nicht editierbares Presets.

Beim Filter wird es sich wohl um ein 24 dB Tiefpassfilter mit Resonanz handeln. Genau Angaben gibt es nicht, es klingt allerdings wunderbar. Weiterhin noch zwei LFOs und eine ADSR-Hüllkurve. Es gibt auch Hüllkurven-Presets, die es dann ermöglichen, verschiedene Einstellungen für VCF und VCA vorzunehmen. Als Gag gibt es einen Random-Generator, der Sequencer-artig lustige und atonale Lines spielt.

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Der SH-1000 ist von den Möglichkeiten her begrenzt, dafür ist er auch günstiger als die bis jetzt genannten Geräte. Er hat jedoch einen eigenständigen Sound und Charme. Die ersten drei erwähnten Synthesizer kann ich uneingeschränkt empfehlen, den SH-1000 sollte man unbedingt einmal spielen und dann entscheiden, ob er den persönlichen Geschmack trifft. Der SH-1000 muss auch von den genannten Synthesizern am ehesten gepflegt bzw. überholt werden.

Gebrauchtmarktpreis: 700,- bis 1.100,- Euro

Korg Micro Preset M-500, 1977

Wie schon der Name verrät, handelt es sich hier um einen Preset-Synthesizer. Der Synthesizer hat 32 Tasten und ein Gewicht von rund 6 kg. Es gibt ihn als Version mit oder ohne eingebautem Lautsprecher. Pichbend- und Modwheel gibt es nicht.

Aber warum dann diese kleine Kiste?! Es ist das Filter, das von Korg als Traveller-Filter bezeichnet wird! Es hat einen einzigartigen Klang, der in die Richtung eines Korg MS-20 geht.

Der Korg Micro Preset hat so gut wie keine Einstellmöglichkeiten. Man kann das Filter auf- und zumachen, Modulation auf Filter oder Tonhöhe regeln, die Geschwindigkeit des LFOs einstellen, Portamento regeln, Attack und Sustain der Hüllkurve ändern – that’s it! Die meisten Einstellungen wirken auch nur bei einem geringen Teil der Presets. Als Gimmick gibt es noch eine Repeat-Funktion, wie sie bei Orgeln oft zu finden ist.

Was man machen kann, ist, die Presets zu kombinieren. Und hier entstehen knurrige Bässe, abgefahrene Sounds und Theremin-artige Leads. Attack und Sustain haben je nach Preset andere Auswirkungen und reagieren dann bei Kombination von verschiedenen Presets auch unterschiedlich. So auch das Filter, das mal mehr oder mal weniger Resonanz produziert.

Obwohl der Micro Preset den Grundgedanken eines Synthesizer-Sounds zu editieren eigentlich umgeht, ist er für mich hier erwähnenswert. Er ist nämlich der bei Weitem günstigste Proband und kann einfach als zusätzliches Spaß-Tool angeschafft werden. Allein das Filter ist die Anschaffung wert und wird aktuell auch nicht als Klon angeboten.

Gebrauchtmarktpreis: 350,- bis 600,- Euro.

So, das war meine Kaufberatung von monophonen Vintage-Synthesizern für euch. Falls ihr noch Tipps habt (unter 1.200,- Euro), dann gerne in den Kommentaren.