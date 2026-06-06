Digitaler Vintage Synt-Spaß unter 800,- Euro

Vintage Synthesizer sind einfach zeitlose Klassiker. Man sieht sie entweder als Original, Plug-in oder als Neuauflage. Mit diesem Artikel startet eine Serie, die euch als Kaufberatung dienen soll. Den Anfang machen polyphone Vintage-Digitalsynthesizer und damit nicht gleich alle den Hut drauf hauen und sagen: „Das kann ich mir eh nicht leisten“, präsentiere ich coole Vintage-Synths mit einem Marktpreis von unter 800,- Euro.

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Kaufberatung: Polyphone Vintage-Digitalsynthesizer

Nach welchen Kriterien habe ich diese Synths ausgewählt?

Marktpreis unter 800,- Euro

nur Synthesizer, die ich auch selbst besitze

keine Synths, die große Probleme machen könnten (Reparaturen und Service)

keine Workstations

hoher Fun-Faktor

Diese Synth-Liste könnte natürlich dreimal so lang sein, ich habe sie bewusst kurz gehalten und auf fünf Geräte beschränkt, um die Kaufberatung übersichtlich und einfacher zu machen. Klar wird der/die eine oder andere sich fragen, warum sein Lieblingssynth fehlt – dann nennt ihn doch einfach in den Kommentaren.

Wie populär ein Synthesizer war, ist für mich in diesem Fall nicht entscheidend.

Yamaha EX-5 (1998)

Der Yamaha EX-5 ist ein richtiges Klang-Monster. Seine Extended-Synthesis-Klangerzeugung vereint

-AWM2 (bis zu 4 Elemente pro Voice)

-AN (Virtuell-Analog, mono- oder duophon)

-VL (Physical-Modeling für akustische Instrumente, monophon)

-FDSP (Formulant Digital Sound Processing)

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-Sampling

Es gibt ihn als 76-Tasten-Version mit bis zu 128 Stimmen und als Rack-Version mit 3 HE (EX-5R). Die kleine Version, den EX-7, würde ich nicht empfehlen. Der einzige Haken beim EX-5 ist seine Größe, er ist ein richtiges Schiff und braucht viel Platz. Auch die Rack-Version braucht maximale Einbautiefe. Dafür sind die Instrumente sehr stabil und wertig gebaut. Auch das Display hat bis heute seine Strahlkraft nicht verloren.

Der EX-5 war zwar als Workstation konzipiert, ich habe ihn aber nie als solche verwendet. Die digitalen Filter klingen ausgezeichnet und packen kräftig zu, die Auswahl der Samples im ROM ist großartig. Es wurden zwar einige Naturinstrumente vergessen (Akkordeon, Flöte usw.), die dann auf Diskette mitgeliefert wurden, aber auf die können die meisten Synthschrauber, so glaube ich, verzichten. Der Grundsound ist extrem druckvoll und fett.

Die Oszillatoren lassen sich auf verschiedenste Weise kombinieren. So kann man auch VL und AWM oder AN und AWM kombinieren. Natürlich sind bei der Prozessorleistung der späten 90er hier keine Wunder zu erwarten. Im Performance-Mode lassen sich zwar bis zu 16 Sounds kombinieren, aber auch da setzt die Prozessorleistung dem Ganzen schnell ein Ende.

Mit den sechs frei zuweisbaren Endlosreglern unter dem Display, mit den zwei Modwheels und dem Ribbon-Controller lassen sich schnelle Eingriffe in den Sound leicht erledigen. Auch sonst finde ich den EX-5 leicht zu editieren. Nur: Wenn man den Sequencer verwenden will, wird es kompliziert.

Der EX-5 kann auch mit SCSI-Schnittstelle und FLASH-ROM nachgerüstet werden. Gebraucht gekauft ist es gut möglich, dass er diese Features schon drin hat. Will man mit eigenen oder mit AKAI Samples arbeiten, braucht es schon mehr Geduld und Einarbeitung in die Materie. Es ist aber so, dass das große Potenzial dieses Synthesizers von Haus aus im Gerät steckt und Sampling nur eine Zugabe darstellt. Vom Yamaha EX-5 habe ich schon einige Videos auf meinem YouTube-Kanal.

Preis auf dem Gebrauchtmarkt: 500,- bis 800,- Euro

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Casio CZ-Serie (1984)

Die Casio CZ-Serie kam 1984 auf den Markt. Während Yamaha damals auf die FM-Synthese setzte, entwickelte Casio eine eigene Technik namens Phase Distortion (PD). Ich besitze das kleinste Modell, den CZ-101, mit 49 Minitasten ohne Anschlagdynamik und Aftertouch. Das Spitzenmodell, der Casio CZ-1 mit normalen Tasten hat diese.

Ich habe mich bewusst für das kleinste Model entschieden, weil es denselben Fun-Factor hat wie die großen, doch fast keinen Platz braucht und sogar mit Batterie betrieben werden kann.

Die PD-Synthese arbeitet mit zwei digitalen Oszillatoren, die je auf acht Grundschwingungsformen zurückgreifen. Diese können dann mit zwei achtstufigen Hüllkurven bearbeitet werden. Eine Hüllkurve ist für die Lautstärke (DCA) und eine für die Klangfarbe (DCW).

DCW entspricht aber keinem klassischen Filter, das Frequenzen reduziert, sondern die DCW-Section beeinflusst die Form der Schwingung und somit den Obertongehalt. Klingt vielleicht kompliziert, ist es aber nicht.

Beide Oszillatoren können folgendermaßen verschaltet werden:

-Normal: beide Oszillatoren parallel

-Detune: leicht verstimmt für breitere Sounds

-Ring: Ringmodulation zwischen den beiden Oszillatoren

-Phase: eine spezielle Art von Oszillator-Synchronisation.

Allein mit dem Umschalten eines Sounds von Normal auf Ring können sich die coolsten Veränderungen eines Sounds ergeben. Natürlich auch durch Auswahl einer neuen Schwingungsform.

Klar, einen Sound von Null an zu konstruieren, wie man es von der subtraktiven Synthese gewohnt ist, geht hier nicht. Ich gehe immer von Presets aus und habe mit einigen Handgriffen einen neuen Sound.

Effekte gibt es keine an Bord, auch ist der CZ mono. Es darf also nach Herzenslust mit eigenen Effekten gearbeitet werden.

Preis auf dem Gebrauchtmarkt: 350,- bis 500,- Euro

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Yamaha DX-7 1983, Yamaha DX-7II (1987)

Über diesen Klassiker braucht man nicht viel zu erzählen. Jeder kennt ihn und fast jeder hat schon einmal damit gespielt. Viele Sounds sind zur Legende geworden. Ganz wichtig auch hier: Der Synth besitzt keinerlei Effekte. Ihr werdet aber so gut wie keine Produktion mit Synthesizern hören, bei der nicht zumindest eine guter Hall eingesetzt wurde, das braucht der Sound einfach!

Welcher DX ist nun der „bessere“? Ich wollte ein Video mit einem FM-Vergleichstest von vier FM-Synths drehen. Habe alles aufgebaut und überall das dasselbe E-Piano installiert. Nach fünf Minuten habe ich wieder abgebaut. Die Unterschied sind einfach marginal. Der DX-7II hat ein Farb-Display, Split und Layer-Möglichkeiten bzw. einen Unison-Mode, aber die Klangerzeugung ist die gleiche.

Angst vor der FM-Synthese? Braucht man nicht zu haben. Erstens gibt es tausende Presets für den DX-7, da ist immer was Interessantes dabei, und zweitens gehen schon mit wenigen Handgriffen wie Verändern des Algorithmus bzw. Ein- und Ausschalten der Operatoren, gewaltige Klangveränderungen. Klar – die müssen nicht immer sinnvoll sein, aber Spaß hat man auf jeden Fall und spannend ist es auch. Bei der Hüllkurve bedeutet ein hoher Wert eine kurze und ein niedriger Wert eine lange Dauer, das ist vielleicht etwas verwirrend. Yamaha meint mit den „Rate“ ja die Geschwindigkeit und somit bedeutet eine hohe Geschwindigkeit auch eine kurze Zeit.

Einen Wermutstropfen hat auch der Yamaha DX-7 und das ist die fix verbaute Speicherbatterie. Wenn die dem Ende zu geht, verliert der Synth nicht nur seine Presets, er beginnt auch, verrückt zu spielen, auf dem Display zeigen Hieroglyphen und aus dem Output kommt Schmarrn raus. Diese muss unbedingt getauscht werden. Wer das nicht selbst kann, muss hier noch die Kosten für einen Techniker berechnen.

Preis auf dem Gebrauchtmarkt: 300,- bis 700,- Euro.

Roland D-50, Roland D-550 (1987)

Der Roland D-50 ist einer der erfolgreichsten Synthesizer der späten 1980er-Jahre. Die von Roland entwickelte LA-Synthese (Linear Arithmetic Synthesis) kombiniert kurze digitale PCM-Samples mit klassischer subtraktiver Klangsynthese. Ein Sound besteht aus bis zu vier Partials, die in sogenannten Structures miteinander verknüpft werden. Auch Ringmodulation ist möglich.

Das Filter des D-50 wirkt jedoch nur auf die synthetischen Schwingungsformen und nicht auf die PCM-Samples. Als typische Synth-Schwingungsformen gibt es Square, Sawtooth, Pulse, Square mit zusätzlicher Obertonstruktur, Saw mit zusätzlicher Obertonstruktur, Resonant Wave1 und Resonant Wave2. Die Hüllkurven haben acht Stufen.

Auch für den D-50 ist das Soundmaterial im Internet sehr groß. Ich finde ihn etwas umständlich zu programmieren. Ein Hardware-Editor ist leider teurer als der Synth selbst und wird für die meisten nicht infrage kommen. Trotzdem, das Soundpotenzial ist großartig. Wer glaubt, der D-50 kann nur Glöckerl und Pizzicato String, der irrt. Er kann auch richtig krank klingen und abgefahrene Sounds machen. Außerdem hat er wunderbar fette Brass-Sounds.

Unbedingt alle Taster und Tasten durchprobieren vor dem Kauf, ob sie noch alle richtig arbeiten!

Alternativ gab es von Roland auch den D-05 Boutique Synthesizer. Getestet habe ich den allerdings nie.

Preis auf dem Gebrauchtmarkt: 400,- bis 700,- Euro

Yamaha TG-33 und SY-22 (1990)

Was, schon wieder ein Synthesizer von Yamaha?! Tja, was soll ich machen, die haben wirklich gute und innovative Synths erzeugt in den 80er- und 90er-Jahren. Der TG-33 ist die Rack- bzw. Pultversion des SY-22. Der TG ist zwar gebraucht etwas teurer, ich würde ihn aber dem SY vorziehen, da er mehr Stimmen und Presets hat und eindeutig weniger Platz braucht.

Der TG-33 kombiniert AWM-Samples und eine sehr vereinfachte FM-Synthese über eine Vektorsynthese (ähnlich der Korg Wavestation). Zwischen vier Elementen kann mit einem Joystick überblendet werden. Diese Joystick-Bewegung lässt sich auch aufzeichnen. Filter gibt es keines.

Die Sounds können sphärisch, metallisch oder auch extrem abgefahren klingen. Ein super Gimmick ist die eingebaute Random-Programming-Funktion. Diese kann auf die Auswahl der vier Elemente, auf die Lautstärke-Vektoren oder auf de Detune-Vektoren angewendet werden. Leider nicht auf alles zugleich. Trotzdem sind die Ergebnisse zu 80 % brauchbar.

Auch vom TG-33 habe ich ein YouTube-Video.

Preis auf dem Gebrauchtmarkt: TG-33 350,- bis 500,- Euro, SY-22 200,- bis 350,- Euro