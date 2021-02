Kaufberatung: Was ist ein Synthesizer und welchen soll ich kaufen?

Für Einsteiger: Was du immer schon über Synthesizer wissen wolltest

In diesem Artikel möchte ich versuchen, Interessierten einen einfachen Neueinstieg in die Welt der Synthese zu liefern. Euch erwartet eine einfache Beschreibung davon, was ein Synthesizer ist und wie er funktioniert. Dazu gibt es Tipps zur Auswahl der ersten Anschaffungen und wie man diese magischen Kisten anwendet.

Was ist ein Synthesizer?

Das Oxford Dictionary bezeichnet einen Synthesizer als „Elektronisches Musikinstrument, das aus einer Kombination aufeinander abgestimmter elektronischer Baugruppen (zur Erzeugung von Klängen und Geräuschen) besteht.

Die wahrscheinlich einfachste Beschreibung der Funktion eines Synthesizers ist: ein Gerät, das Strom hörbar macht. Dies ist für unsere Betrachtung doch etwas zu einfach. Also lasst uns etwas mehr ins Detail gehen.

Eine Eigenschaft, die alle Synthesizer gemein haben, ist dass sie aus einer Ansammlung von elektronischen Komponenten bestehen, die ein elektrisches Signal erzeugen und über verschiedene Stufen so verändern, dass daraus ein hörbares Ausgangssignal entsteht. Diese Bauteile müssen nicht immer analog (also physisch vorhanden) sein. Im Falle von digitalen Synthesizern werden einige der Komponenten auf Basis von Software, Prozessoren und Speicher simuliert.

Oszillator – VCO

Am Anfang der Kette stehen Oszillatoren. Diese Baugruppen erzeugen zyklische Schwingungen im Hörbereich. Als Schwingungsformen stehen i.d.R. Sägezahn, Rechteck (mit variabler und modulierbarer Pulsbreite), Dreieck und Sinus oder Mischformen zur Verfügung.

Filter – VCF

Ein Filter entfernt Klanganteile, man spricht von Tiefpass, Hochpass, Bandpass und Bandsperre. . Viele Filter verfügen über eine Rückkopplung, bezeichnet als Resonanz, was bedeutet, dass der Klang im Frequenzbeschneidungspunkt lauter, andere Klanganteile leiser werden. Meistens klingt genau dieser Bereich besonders gut. Wie gut, darüber streiten sich Anfänger wie Experten. Es gibt keine Baugruppe, deren Klang in der Synthesizer-Szene mehr diskutiert wird.

Verstärker – VCA

Die gefilterten Klänge werden nun in ihrem Lautstärkeverlauf geformt. Hierzu dient ein VCA (Voltage controlled Amplifier), der technisch gesehen i.d.R. ein Abschwächer ist. In Kombination mit einem Hüllkurvengenerator wird bestimmt, wie sich der Pegel eines eingespeisten Signals über die Zeit verändert.

Modulationsgeneratoren

Um den Synthesizer komplett zu machen, fehlt eine letzte Baugruppe, die Modulationsgeneratoren. Zu ihnen zählen beispielsweise LFOs, die bereits erwähnten Hüllkurvengeneratoren und viele andere. Sehr einfach beschrieben simulieren diese Baugruppen eine menschliche Hand, die an zugewiesenen Reglern dreht. Die so entstehenden, meist zyklischen Veränderungen sorgen für das gewisse Etwas im Klang. Oft simulieren diese Bauteile Bewegungen, die ein Mensch nicht ausführen könnte. Oder könnt ihr einen Regler 200-mal pro Sekunde auf- und wieder zudrehen?

Welcher Synthesizer ist gut für Anfänger?

Im folgenden Abschnitt möchte ich etwas Licht auf die wichtigsten Anforderungen an Einsteigersynthesizer werfen. Bitte beachtet, dass sich einige Widersprüche ergeben werden, denn es gibt wie so oft keine „Komplettlösung“. Leider existiert der perfekte Synthesizer für Einsteiger nicht. Jeder Interessierte sollte daher also selbst entscheiden.

Klanguniversum

Da meist nicht klar ist, in welche musikalische Richtung sich die ersten Produktionen entwickeln, ist es vorteilhaft, wenn das erste Gerät eine große klangliche Vielfalt bietet. Hier gewinnen in den meisten Fällen digitale Synthesizer.

Die Syntheseform mit der größten klanglichen Vielfalt ist die Wavetable-Synthese. Die Verwendung der Oszillatoren ist verhältnismäßig einfach und die resultierende Klangvielfalt dabei extrem groß. Die Menge und Funktionalität der Modulationsgeneratoren hat ebenfalls enorme Auswirkungen auf die Klangvielfalt. Sie sollte bei der Suche nach einem entsprechenden Gerät bedacht werden.

Empfehlungen:

Korg Microkorg 2S

Nord Lead A1 /A1R

Arturia Microfreak

Welcher Synthesizer ist der Richtige?

Die Motivation, eine komplexe Aufgabe zu bewältigen, hängt vom Schwierigkeitsgrad der gestellten Herausforderungen im Verhältnis zum Können des Probanden ab. Aufgaben, die mit den vorhandenen Fähigkeiten lösbar und dennoch nicht zu einfach sind, sorgen dafür, dass weder Langeweile noch Demotivation eintreten.

Eine leicht verständliche, aber nicht zu primitive Benutzeroberfläche hilft also, Frustration zu vermeiden und erzeugt stattdessen Flow.

Viele (meist analoge) Synthesizer verfolgen das „knob per function“ Prinzip. Jedem Parameter ist dabei fest ein Bedienelement zugewiesen. Die Vermeidung von Menüs senkt die Komplexität und sorgt für eine steile Lernkurve und schnelle Erfolge.

Einen Schritt weiter gehen sogenannte Preset-Synthesizer. Diese Produktgattung bricht sehr komplexe Klangerzeugung auf wenige Bedienelemente herunter. Mit einem Potentiometer werden verschiedene Parameter (teilweise gleichzeitig) verändert.

Statt sich ein komplexes Patch selber zu bauen, werden bei der Anwahl eines Sounds nur wenige Parameter der Engine steuerbar gemacht. Viele andere werden im Hintergrund auf einen unveränderlichen Wert gestellt. Ein Großteil der Komplexität bleibt so für den Nutzer verborgen.

Empfehlungen:

Novation Circuit Tracks

Arturia Minibrute 2 / 2S

Roland Boutique Serie

Cheap-Tricks für die Kaufentscheidung

Ein Schlüsselargument bei der Auswahl des ersten Synthesizers ist (wie wahrscheinlich auch bei den Folgenden) der Preis.

Was zählt, ist aber nicht nur die bloße Zahl auf dem Papier, sondern auch der Wiederverkaufswert. Ein Gerät für 1000 Euro, das nach zwei Jahren Benutzung für 900 Euro weiterverkauft werden kann, ist ein wesentlich ökonomischerer Kauf als eins für 300 Euro, das am Ende fast wertlos ist.

Beim Preis gilt meist: Die günstigsten und die teuersten Synthesizer sind analog.

Empfehlungen:

Dreadbox Erebus V3

Korg Volca Serie

Elektron Model Cycles

Die komplette Track-Produktion in einem Synthesizer

Die Möglichkeit, einen präsentationsfähigen Track in einem Gerät zu erstellen, ist sehr förderlich für die Motivation. Prädestiniert hierfür ist das momentan eine Renaissance erlebende Groovebox-Format. Für einen etwas höheren Preis werden hier Drums und Synthese in einem Produkt geboten. Diese Produktkategorie eignet sich perfekt für Livesets.

Empfehlungen:

Roland MV1

AKAI MPC One

Korg Electribe 2

Der Synthesizer im PC oder Mac

Die günstigste Option ist, die ersten Schritte auf dem meist sowieso schon existierenden Computer zu machen. Der große Vorteil ist, dass für die Hardware meist effektiv keine Anschaffungskosten anfallen. Auch entsprechende (Einsteiger-) Software ist meist günstig oder sogar kostenlos. Für alle, die erst einmal kurz in die Welt der Musikproduktion hinein schnuppern wollen, ohne gleich das Monatsbudget zu verbrennen, ist softwarebasierte Musikproduktion die Goto-Lösung.

Empfehlungen:

Ableton Live Lite

Presonus Studio One

Cakewalk Bandlab

Der Synthesizer im iPhone oder iPad

Allen, denen der Start mit einer DAW wie oder Apple Logic zu komplex ist, sei die von Tag zu Tag größer werdende Menge Apps für Mobilgeräte ans Herz gelegt. Für wenig Geld bekommt man inzwischen wirklich amtlichen Sound in Kombination mit einfach zu verstehenden Benutzeroberflächen.

Empfehlungen:

Planet H G-Stomper

Novation Ampify

Fl Studio Mobile

Wie benutzt man einen Synthesizer?

Wenn die Anschaffung einmal gemacht ist, stellt sich die Frage, wie man an die Benutzung des neuen Spielzeuges herangeht. Die Methode „Trial and Error“, die sich in vielen Lebenslagen bewährt, ist hier alles andere als empfehlenswert. Der Grund dafür ist die Komplexität des zugrundeliegenden Systems. Sobald die Anzahl der Parameter eine gewisse Zahl übersteigt, führt „Herumprobieren“ nicht zu Verständnis, sondern zu Verwirrung.

Wem das Studieren der (in vielen Fällen sehr gut geschriebenen) Bedienungsanleitungen zu anstrengend ist, dem seien die inzwischen in unendlicher Zahl existierenden Tutorials zu empfehlen. Diese Lehrmaterialien gibt es (oft kostenlos) geschrieben in Büchern oder auf Websites, als Podcast oder YouTube-Video. Hier sollte jeder das Medium wählen, mit dem es einem selbst am leichtesten fällt, neues Wissen aufzunehmen. Nicht jeder ist ein Bücherwurm.

Die meisten Geräte werden heutzutage mit einem Speicher voller großartiger Patches und Presets ausgeliefert. Diese bieten einen guten Überblick über das, was möglich ist. Sie können gleichzeitig Start- oder Zielpunkt von Soundexperimenten sein.

Zu guter Letzt gibt es jederzeit weise Ratschläge in allerlei Online-Communities. Dort tummeln sich meist Menschen, die große Freude daran empfinden, anderen auf ihrer Reise zu helfen.