Neue Einsteiger-Pianos von Kawai

Mit CX-102 und CX-202 stellt Kawai zwei neue Einsteiger-Digitalpianos vor, die mit 88 gewichteten Tasten, den wichtigsten Sounds und Funktionen eines E-Pianos ausgestattet sind. Hier alle Informationen zum neuen Kawai CX-102 und CX-202.

Kawai CX-202

Das Herzstück des neuen Kawai CX-202 ist der Shigeru Kawai SK-EX Konzertflügel, dessen Klang laut Hersteller durch die Harmonic Imaging-Technologie originalgetreu reproduziert wird. Dadurch sollen u.a. nahtlose Übergänge vom Pianissimo bis zum Fortissimo möglich sein. Neben dem akustischen Flügelklang stehen 14 zusätzliche Instrumente wie E-Pianos, Orgeln und Streicher bereit. Und mit den Dual- und Split-Modi lassen sich Sounds beim Kawai CX-202 auf Wunsch auch kombinieren.

Während das günstigere Modell Kawai CX-102 mit einer Responsive Hammer Lite-Tastatur auskommt, haben die Kawai-Entwickler das CX-202 mit einer qualitativ hochwertigeren Responsive Hammer Compact II-Tastatur mit 3-Sensor-System ausgestattet.

Auch das Lautsprechersystem des CX-202 fällt etwas größer aus als beim CX-102 und bietet insgesamt 40 Watt Leistung, während es das System des CX-102 auf lediglich 22 Watt bringt.

Neben zwei Kopfhöreranschlüssen bietet das Kawai CX-202 eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle für Audio- und MIDI-Daten, dazu ist es mit einer USB-MIDI-Schnittstelle ausgestattet, über die beispielsweise Apps wie Skoove, Tomplay oder PiaBookPlayer eingebunden werden können.

Das Gehäuse des Kawai CX-202 ist schlicht gehalten und das Piano ist in den Farben Premium Rosewood, Schwarz satiniert und Weiß satiniert erhältlich.

Ab sofort ist das Digitalpiano zum Preis von 1.290,- Euro im Handel erhältlich.

Kawai CX-102

Wie bereits erwähnt, ist der kleinere Bruder CX-102 etwas einfacher ausgestattet, kostet mit 949,- Euro aber auch über 300,- Euro weniger als das CX-202.

Hinsichtlich der Sounds gibt es erfreulicherweise keinerlei Unterschiede, so dass das Kawai CX-102 ebenfalls über 17 Preset-Klänge verfügt. Es kommt eine Responsive Hammer Lite-Tastatur zum Einsatz, die, wie beim CX-202, auf Wunsch im Split- oder Dual-Modus gespielt werden kann.

Neben einem integrierten Lautsprechersystem mit 22 Watt Leistung bietet das Kawai CX-102 zwei Kopfhöreranschlüsse, Bluetooth- und USB-MIDI sowie ein Metronom, einen Recorder und eine Lesson-Funktion mit integrierten Übungsstücken.

Erhältlich ist das Kawai CX-102 in den zwei Farbvarianten Schwarz satiniert und Weiß satiniert.