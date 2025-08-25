ANZEIGE
Kawai CX-102, CX-202, neue Digitalpianos

Neue Einsteiger-Pianos von Kawai

25. August 2025
kawai cx-102 cx-202 digitalpiano

Mit CX-102 und CX-202 stellt Kawai zwei neue Einsteiger-Digitalpianos vor, die mit 88 gewichteten Tasten, den wichtigsten Sounds und Funktionen eines E-Pianos ausgestattet sind. Hier alle Informationen zum neuen Kawai CX-102 und CX-202.

Kawai CX-202

Das Herzstück des neuen Kawai CX-202 ist der Shigeru Kawai SK-EX Konzertflügel, dessen Klang laut Hersteller durch die Harmonic Imaging-Technologie originalgetreu reproduziert wird. Dadurch sollen u.a. nahtlose Übergänge vom Pianissimo bis zum Fortissimo möglich sein. Neben dem akustischen Flügelklang stehen 14 zusätzliche Instrumente wie E-Pianos, Orgeln und Streicher bereit. Und mit den Dual- und Split-Modi lassen sich Sounds beim Kawai CX-202 auf Wunsch auch kombinieren.

kawai cx-202

Während das günstigere Modell Kawai CX-102 mit einer Responsive Hammer Lite-Tastatur auskommt, haben die Kawai-Entwickler das CX-202 mit einer qualitativ hochwertigeren Responsive Hammer Compact II-Tastatur mit 3-Sensor-System ausgestattet.

Auch das Lautsprechersystem des CX-202 fällt etwas größer aus als beim CX-102 und bietet insgesamt 40 Watt Leistung, während es das System des CX-102 auf lediglich 22 Watt bringt.

Neben zwei Kopfhöreranschlüssen bietet das Kawai CX-202 eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle für Audio- und MIDI-Daten, dazu ist es mit einer USB-MIDI-Schnittstelle ausgestattet, über die beispielsweise Apps wie Skoove, Tomplay oder PiaBookPlayer eingebunden werden können.

Das Gehäuse des Kawai CX-202 ist schlicht gehalten und das Piano ist in den Farben Premium Rosewood, Schwarz satiniert und Weiß satiniert erhältlich.

Ab sofort ist das Digitalpiano zum Preis von 1.290,- Euro im Handel erhältlich.

Kawai CX-102

Wie bereits erwähnt, ist der kleinere Bruder CX-102 etwas einfacher ausgestattet, kostet mit 949,- Euro aber auch über 300,- Euro weniger als das CX-202.

kawai cx-102

Hinsichtlich der Sounds gibt es erfreulicherweise keinerlei Unterschiede, so dass das Kawai CX-102 ebenfalls über 17 Preset-Klänge verfügt. Es kommt eine Responsive Hammer Lite-Tastatur zum Einsatz, die, wie beim CX-202, auf Wunsch im Split- oder Dual-Modus gespielt werden kann.

Neben einem integrierten Lautsprechersystem mit 22 Watt Leistung bietet das Kawai CX-102 zwei Kopfhöreranschlüsse, Bluetooth- und USB-MIDI sowie ein Metronom, einen Recorder und eine Lesson-Funktion mit integrierten Übungsstücken.

Erhältlich ist das Kawai CX-102 in den zwei Farbvarianten Schwarz satiniert und Weiß satiniert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

