Kawais neue Stage- und Digitalpianos: ES120, CN-201, CN-301

3x neue Tasten für Bühne und Wohnzimmer

Kawai präsentiert drei neue Produkte, zwei neue Digitalpianos sowie ein neues Stagepiano. Vor allem das ES120 als neuestes Modell der Kawai ES Serie scheint interessant zu sein, stellt es doch den Nachfolger des sehr populären ES110 dar.

Kawai ES120

Gegenüber dem weit verbreiteten ES110 bietet das brandneue 2022er Modell ES120 eine verbesserte Version der Responsive Hammer Compact Tastatur mit neuer Tastendämpfung für noch leiseres Spielen. Das ES120 ist jetzt mit den aktuellsten Samples des Shigeru Kawai EX Konzertflügels ausgestattet, während der beliebte Kawai EX Konzertflügel weiterhin an Board ist. Zusätzlich bietet das ES120 neue E-Piano, Strings und Bass Sounds des größeren ES520 (hier unser Test) sowie einen echten Upright Klavierklang für noch größere Klangvielfalt.

Neben USB-MIDI und Bluetooth MIDI Verbindungen beinhaltet das ES120 nun auch Bluetooth Audio Konnektivität. Dies erlaubt z.B. die kabellose Wiedergabe direkt vom Smartphone. Das ES120 macht auch als reiner Bluetooth Lautsprecher eine gute Figur.

Das ES120 unterstützt die Kawai Apps PianoRemote und PiaBookPlayer. Via PianoRemote App lassen sich so gut wie alle Funktionen und Klangumschaltungen einfach handhaben. Via PiaBookPlayer haben Sie vollen Zugriff auf über 500 LESSON Songs inkl. Noten. Beide Apps sind sowohl für iOS wie auch Android erhältlich.

Das neue Design des ES120 mit seinem neuen Bedienfeld, das sich harmonisch in das Design integriert, und die deutlich verstärkte Struktur des Instrumentes sorgen für ein attraktives Erscheinungsbild. Bei einem Gewicht von nur 12,5 kg ist das kompakte ES120 besonders leicht zu transportieren. Egal ob für Zuhause, den Proberaum oder für Unterwegs.

Kawai CN 201

Das CN201 ist der neue Einstieg in die Kawai CN Serie von Mittelklasse Digitalpianos und Nachfolger des CN29 Modells. Auch das CN201 verwendet eine verbesserte Version der Responsive Hammer III Tastatur mit besserer Tastenführung und neuer Tastendämpfung für einen leiseren Spielbetrieb. Der Shigeru Kawai SK-EX Konzertflügel Sound wird jetzt dank neu designtem Netzteil noch detaillierter wiedergegeben.

Das neue Low Balance Feature ermöglicht eine intelligente Klanganpassung für größtmöglichen Ausdruck besonders bei geringen Lautstärken. Zusätzlich ist das CN201 jetzt mit Bluetooth Audio Konnektivität ausgestattet, die es erlaubt kabellos Audio Songs vom Smartphone/Tablet über das CN201 abzuspielen. Die neuen Features des CN201 können intuitiv über das neu designte Bedienfeld mit 2,5″ OLED Display ausgewählt werden. Zusätzlich ist die Bedienung auch via Kawai’s PianoRemote und PiaBookPlayer Apps möglich, um Sounds, Einstellungen und Lesson Songs mit einem iOS oder Android Endgerät zu verwenden.

Kawai CN 301

Das CN301 stellt dagegen den Nachfolger des CN39 Modells dar. Auch hier hat Kawai an der Tastatur, neuen Sound und einem verbessertem Netzteil gearbeitet.

Die neuen Features und Verbesserungen im Überblick:

■ Verbessert: Responsive Hammer III Tastatur mit verbessertem Konstruktionsdesign und Geräuschdämpfung

■ Neu: Nach oben gerichtete Lautsprecher mit 360° Diffusoren

■ Neu: Hochwertige Netzteil für saubere Wiedergabe

■ Neu: Low Volume Balance Feature für optimierten Ausdruck bei niedriger Lautstärke

■ Neu: Bluetooth Audio Konnektivität für kabellose Audio Wiedergabe von Smartgeräten

■ Verbessert: Neues Bediendesign für intuitive Bedienung

■ Neu: Support für aktuelle PianoRemote und PiaBookPlayer Apps für iOS/Android

Die Preise für die drei neuen Modelle ES120, CN 201 und CN 301 hat Kawai noch nicht bekannt gegeben. Lieferbar sind ES120 und CN 201 ab Juli 2022, das CN 301 folgt im September.