Keeley Nocturne Reverb, Effektpedal

Andy Timmons' neuer Signature Reverb

17. Dezember 2025
Keeley Nocturne Reverb

Keeley Nocturne Reverb

Mit dem Keeley Nocturne Reverb stellt Keeley Electronics zusammen mit Andy Timmons ein Signature-Pedal vor, das einen der emotionalsten Aspekte des modernen Gitarrensounds in den Mittelpunkt rückt. Das Pedal isoliert die Hall-Komponente aus dem Keely HALO Andy Timmons Dual Echo und macht sie als eigenständigen Effekt verfügbar.

Das Keeley Nocturne Reverb

Andy Timmons zählt zu den ausdrucksstärksten Gitarristen seiner Generation. Sein Ton lebt von Dynamik, Raum und emotionaler Tiefe. Doch er sagt von sich selbst, dass er nie ein großer Reverb Fan war, da er einfach kein Hallgerät gefunden hat, welches für ihn natürlich genug klang. Genau hier setzt nun sein Signature-Pedal an.

Keeley Nocturne Reverb Frontseite

Frontseite

Klanglich handelt es sich beim Keeley Nocturne Reverb um ein vielseitiges Nachhall-Pedal, das von dezenter Raumtiefe bis zu weit ausladenden, cineastischen Hallfahnen reicht. Der Fokus liegt klar auf Musikalität und einem organischen Nachklang, der sensibel auf Anschlag und Spielweise reagiert. Der namensgebende Nocturne-Modus bildet dabei einen neu entwickelten Ambient-Space, der von Timmons‘ HALO-Sound inspiriert ist, jedoch ohne Delay-Wiederholungen auskommt.

Keeley Nocturne Reverb Rückseite

Rückseite

Die vier Regler Tone, Level, Decay und Modulation sind bewusst einfach gehalten, um schnell gute Ergebnisse zu erreichen, erlauben aber trotzdem präzises Tone Shaping. Neben Nocturne stehen über den Reverb Mode Button auch Spring- und Plate-Algorithmen zur Verfügung, wodurch das Pedal sowohl vintage-orientierte als auch moderne Anwendungen abdeckt.

Der Preset-Schalter ermöglicht das Speichern und Abrufen bevorzugter Einstellungen pro Modus. Interne bietet der Keeley Nocturne Reverb die Wahl zwischen True oder Buffered Bypass sowie eine zuschaltbare Trails-Funktion für natürlich ausklingende Reverbs. Das Pedal ist vollständig stereo ausgelegt und unterstützt auch Wet/Dry- sowie Wet-only-Setups. Hinzu kommen Expression-Pedal-Anschlüsse und MIDI-Kontrolle mit bis zu 72 weiteren abrufbaren Speicherplätzen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Der in Oklahoma, USA gefertigte Keeley Nocturne Reverb steht für Qualität und ist daher nicht gerade günstig. Klingt dafür wahrscheinlich aber umso besser! Bei Thomann kostet das Pedal 369,- Euro und ist in einigen Wochen lieferbar.

Preis

  • 369,-

Links

