Keeley Purple LTD Halo, Eccos & Hydra 2k24 Pedale

Limited Edition für Soundgourmets

Die Keeley Purple LTD 2k24 Pedale sind eine Sonderauflage der drei beliebten Keeley Pedale Halo, Eccos und Hydra.

Keeley Purple LTD Halo – Andy Timmons Dual Echo

Die Firma Keeley bietet mit den drei Pedalen der Keeley Purple LTD Serie eine nicht nur für Sammler interessante, limitierte Auflage. Alle drei kommen jetzt im grandiosen Purple Finish und sehen rattenscharf aus! Das wohl spektakulärste Pedal aus dieser Serie dürfte das Halo sein, das ist Andy Timmons‘ Signature Dual Delay, das seinen speziellen Sound aus rhythmischen Delays-, Modulations-, Kompressions- und Sättigungseffekten erzeugt.

Neben fünf unterschiedlichen Delay-Rhythm-Modes verfügt das Halo auch über acht Speicherplätze. Das Pedal ist in True Stereo ausgelegt und ist mit zwei Ein- und Ausgängen ausgestattet. Nebenbei ist es remote fähig und einzelne Parameter können per Expression Pedal ferngesteuert werden.

Keeley Purple LTD Eccos – Delay / Looper

Der Keeley Eccos bietet eine True Stereo Kombination aus Delay Pedal und Looper. Herz der Schaltung ist ein Neo-Vintage Delay im Tape-Style. Im Delay-Modus bieten die beiden Fußschalter True Bypass, Tap Tempo oder unendliches Feedback, im Looper-Modus kontrolliert man damit Record, Play, Reverse und Half-Speed.

3 Memory Presets mit schaltbaren Subdivisions für den Delay Effekt machen das Pedal zu einem spannenden Partner auf der Bühne, 2 Minuten Loop-Zeit in Mono, 60 Sekunden in Stereo und eine unendliche Anzahl an Looper Layern stehen zur Verfügung.

Keeley Purple LTD Hydra – Stereo Reverb / Tremolo

Das Keeley Hydra Effektpedal kombiniert Reverb- und Tremolo-Effekte. Nach der Entwicklung des Eccos wollte das Team um Robert Keeley das perfekte Pedal zur Begleitung entwickeln – und mit dem Hydra haben sie das getan! Das Pedal bietet drei wählbare Reverb-Modi (Spring, Plate oder Room) und lässt sich über den zweiten Fußschalter einfach um eine Harmonic, Vibrato oder Sinus Tremolo-Sektion mit Tap Tempo erweitern. Die Regler sind über eine Alt-Funktion doppelt belegt und bieten neben der vollen Kontrolle über die Effektparameter zusätzlich die Möglichkeit, die Reihenfolge der Effekte zu verändern

oder Infinite Hold Reverb Trails zu erzeugen.

Wie alle Pedale von Keeley sind auch diese drei Kollegen keine Schnäppchen, 319 bis 389 € muss man hinblättern, um eines der limitierten Pedale zu ergattern. Lieferbar sind sie aber dafür ab sofort, also beeilt euch! ;)