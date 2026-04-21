Trey Anastasios Ambient-Loops im kompakten Pedal

Mit dem Keeley RK2000 Funk Siren Delay bringt das Team um Robert Keeley ein Delay-Pedal auf den Markt, das stark an einem Ibanez Delay aus den 80er Jahren angelehnt ist, und mit dessen Settings der Gitarrist Trey Anastasio seine sogenannte Funk-Sirene umsetzte. Jetzt gibt es diesen Sound und noch mehr in einem handlichen Bodenpedal.

Das neue Keeley RK2000 Funk Siren Delay

Das Ibanez DM2000 war ein Rack-Delay aus den frühen 1980er Jahren. Es erlangte unter anderem dadurch Bekanntheit, weil der Gitarrist Trey Anastasio mithilfe ganz spezifischer Settings dieses Delays seine berühmte „Funk Siren“ erfand. Zusammen mit Treys Techniker, Justin Stabler, hat Keeley dieses etwas sperrige Echogerät nun in ein handliches und vor allem verlässliches Pedal übersetzt. Denn die mittlerweile über 40 Jahre alten Originalgeräte sind weder häufig noch zuverlässig.

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Laut Keely ist das Keeley RK2000 Funk Siren Delay die erste Rekreation des DM2000 Rack-Delays. Unter anderem mithilfe der legendären Modulation des Originals soll es die exakten „Funk Siren“ Ambient Loops liefern.

Das Pedal ist zusätzlich mit modernen Features ausgestattet. So verfügt es über MIDI-Integration, 5 direkt zugängliche Presets (127 via MIDI) sowie über Expression-Pedal-Funktionalität.

Die Bedienung erfolgt über Regler für Blend, Feedback, Filter, Time und Input sowie eine dedizierte Modulationssektion mit Depth und Rate. Der Time-Regler deckt einen Bereich von 1 ms bis 1023 ms ab und bestimmt im Tap-Modus die Unterteilungen. Ein Phase Schalter kann die Phase der Delay-Feedbacks drehen. Eine weitere Neuerung gegenüber dem Original sind die Hold- und Mod-Taster, mit denen auch sogenannte „Tape-Reel-Stops“ erzeugt werden können.

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Über die beiden Footswitches können der Bypass, Tap Tempo sowie die Hold-Funktion gesteuert werden. Optional ist zusätzlich ein Remote Switcher für erweiterte Funktionalität erhältlich.

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Preis und Verfügbarkeit

Das Keeley RK2000 Funk Siren Delay ist endlich mal wieder ein Pedal für spezielle Einsätze. Dafür ist es aber leider nicht gerade günstig. Bei Thomann bekommt man es für 399,- Euro.