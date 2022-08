Kemper Kone Neo 12-Zoll Speaker

Endlich mal wieder News vom deutschen Profiling Giganten. Der Amp-Modeling-Pionier Kemper hat angekündigt, dass der superleichte 12-Zoll-Lautsprecher Kone Neo ab sofort bestellt werden kann – und das ist uns definitiv eine Meldung wert. Der neue Kone Neo mit Neodym-Magneten ersetzt die bisherigen Kone-Einheiten, die in den Kemper Kabinets eingesetzt werden – und sind erheblich leichter. Die Kemper Kones wurden speziell für die Verwendung mit dem Profiler entwickelt und nutzen die einzigartige „Speaker Tone Mining“-Technologie von Kemper, die es ermöglicht, verschiedene Lautsprechercharakteristiken digital auf ein einziges Gehäuse zu übertragen. Für viele ist und bleibt Kemper unter den digitalen Amps das Nonplusultra – und die Kones arbeiten dem Eindruck definitiv zu. Außerdem: Die mit Kemper Kones/Kone Neos bestückten Kemper Kabinets bieten eine Auswahl von 19 klassischen Gitarrenlautsprecher-Imprints für Kemper Profiler PowerRacks und PowerHeads. Man kann Kemper also einiges vorwerfen: Stagnation aber sicher nicht.

Kemper Kone Neo 12-Zoll

Also, nochmal zum Mitschreiben: Durch den Ersatz des herkömmlichen Magneten durch einen modernen, leichten Neodym-Magneten ist der neue Kone Neo-Lautsprecher von Kemper rund 1,5 Kilogramm leichter als bisher – eine erhebliche Gewichtsreduzierung, insbesondere bei 2×12- und 4×12-Boxen. Wer noch analog tourt, weiß: Das ist ein kleiner Segen. Der Kemper Kone Neo wurde exklusiv in Zusammenarbeit mit der Branchenlegende Celestion entwickelt und ist ein Full-Range-Lautsprecher, der über einen speziellen Algorithmus vom Profiler-Prozessor gesteuert und betrieben wird. Wer sich für FRFR Boxen interessiert – hier mal ein Test der Headrush FRFR Boxen.

Doch es gibt Unterschiede: Im Gegensatz zu normalen Full-Range-PA- oder Monitor-Lautsprechern ist der Kemper Kone Neo auf den Sound klassischer Gitarrenlautsprecher ausgerichtet und ermöglicht „Speaker-Imprints“ von einigen der am besten klingenden Geräte in der Geschichte der Gitarrenverstärker. Durch Aktivieren der Monitor CabOff-Funktion des Profilers wird der Kemper Kone Neo vom Full-Range-Modus in den Speaker Imprint-Modus geschaltet – und das kann vor allem live absolut verblüffend plastisch und echt wirken. Dadurch kann einer der 19 klassischen Gitarrenlautsprecher ausgewählt werden, wodurch ein realistisches „Amp-in-the-Room“-Erlebnis entsteht.

Die richtige Kombination aus Lautsprecher und Verstärker macht den Unterschied aus, und die Kemper Kabinet- und Kone-Modelle bieten eine großartige Möglichkeit, den idealen Gitarrensound zu finden. Der neue Kone Neo von Kemper ist als Einzelgerät sowie in Sets mit zwei und vier Lautsprechern (für 2×12 und 4×12 Gitarrenboxen) erhältlich – und wir werden uns das definitiv von der Nähe ansehen.