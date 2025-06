Ein bisschen mehr von Allem

Der Kemper Profiler MK 2 bietet eine verbesserte Performance und deutlich mehr Effektslots als sein Vorgänger.

Der Kemper war und ist ein großartiges Stück Hardware. Damit man aber auch in Zukunft den Anschluss an die Konkurrenz nicht verliert, hat man dem Profiler MK 2 ein paar neue Features spendiert. Da ist so ein kleines Wettrüsten im Gange und es macht irgendwie echt Spaß zu beobachten, wie die Hersteller einander überbieten.

Kemper Profiler MK 2 – Das ist drin

Die Neuerungen in der MK 2-Version des Kemper sind schnell zusammengefasst, haben es aber in sich. Vor allem durch die neue, schnellere Engine ergeben sich einige Vorteile.

Die Kemper Profiler MK 2-Serie bietet eine erweiterte FX-Sektion mit sieben FX-Slots mit typischen Pedalboard-Effekten. Ein neues zweites Noise Gate (Palm Ninja), Kompressor, Pure Booster, WahWah, Vintage Chorus, Air Chorus, und Double Tracker. 8-Kanal-USB-Audio-Unterstützung für Multitrack-Recording und Reamping direkt in der DAW.

für Multitrack-Recording und Reamping direkt in der DAW. Verbesserter Looper mit bis zu zwei Minuten Aufnahmezeit

mit bis zu zwei Minuten Aufnahmezeit Schnellere Bootzeiten und nahtloseres Umschalten zwischen Presets

und zwischen Presets Leichtere Bauweise

Verbessertes Profiling (als Update im Sommer)

(als Update im Sommer) Neue Optik, Verzicht auf das klassische Grün

Ein neues Display hat man dem Profiler MK 2 nicht spendiert. Darüber werden sich einige wundern, ich persönlich finde das völlig okay. Das Display des Kempers ist bei nahezu jedem Licht ablesbar, was man von den bunten, überladenen Displays der Konkurrenz nicht unbedingt behaupten kann, und es enthält trotzdem alle nötigen Informationen. Im Livebetrieb ist das Display völlig ausreichend, Editing erfolgt in der Regel per Tablet oder Mac/PC.

Auch der Kemper Player profitiert von den Upgrades, hier ist aber keine neue Hardware nötig, denn die Rechenleistung und Performance des Zwergs scheint bereits für dieses Upgrade ausgelegt zu sein. Der Kemper Player kann jetzt endlich auch das, was den großen Bruder ausmacht, nämlich Profilen!

Die Preise stehen natürlich auch schon fest, diese liegen zwischen 1.398 € und 1.798 €, je nach Modell. Lieferbar sind die Geräte laut Hersteller ab sofort, bei Thomann hat es aber erst der Profiler Stage zum lieferbaren Status gebracht. Dranbleiben! Ob sich eine Neuanschaffung lohnt, wird ein ausgiebiger Vergleichstest zeigen, den ich jetzt bereits anpeile.