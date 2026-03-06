ANZEIGE
Kemper Profiling 2.0, Amp-Modeling

Endlich ist das neue Profiling da!

6. März 2026
Kemper Profiling 2.0

Kemper Profiling 2.0

Das Kemper Profiling 2.0 ist da. Nachdem der Kemper Profiler MK2 schon seit einiger Zeit erhältlich ist, kommt mit dem neuen Profiling-Algorithmus nun auch das Softwareseitige Update.

Das Kemper Profiling 2.0

Gut Ding will Weile haben. Seit einigen Monaten wird schon vom Kemper Profiling 2.0 gesprochen. Mit dem OS-Update 14.0, das ab jetzt als Public-Beta zum Download zur Verfügung steht, wird der überarbeitete Profiling-Prozess endlich eingeführt. Das Ziel: noch authentischere, dynamischere digitale Spiegelungen von Amp-Sounds zu liefern.

Kemper Profiler Produktbild

Dafür verwendet die neue Profiling-Engine von Kemper eine Auflösung von bis zu 100.000 Frequenzpunkten pro Profil. Mit dieser Fülle an Informationen soll das simulierte Endergebnis ein noch dynamischeres Ansprechverhalten von Verstärker und verwendeter Box liefern, was laut Kemper zu den komplettesten und realistischsten Amp-Captures seit jeher führt.

Ebenfalls neu sind die Cabinet Resonance Parameter. Während des Profiling-Prozesses werden die Resonanzen der verwendeten Box/Speaker Kombination erfasst, können jetzt aber im Nachhinein noch via Resonance Frequency und Resonance Intensity einem Feintuning unterzogen werden.

Das Kemper Profiling 2.0 steht der ganzen MK2 Produktlinie inklusive dem Kemper Profiler Player zur Verfügung. Das Beste ist aber: Profile, die mit dem neuen Algorithmus erstellt wurden, sind abwärtskompatibel und können auch mit Profilern aus der ersten Generation genutzt werden.

Das neue Profiling soll sogar weniger Zeit in Anspruch nehmen als der alte Prozess und kein Refining mehr benötigen. Trotzdem sind die Profile nicht starr, sondern lassen sich umfassend editieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das neue Profiling 2.0 ist Teil des neuesten Beta-OS-Updates und völlig kostenlos.

Links

Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Forum
  1. Profilbild
    Spartakus

    Ich habe noch die Version 13.05 auf meinem Kemper Profiler. Das interne Stimmgerät ist für mich nicht bedienbar. Gibt es eine Tastenkombination, um wieder die alte „Wasserwaagen-Darstellung“ zu aktivieren ?

    2. Mehr anzeigen
Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

