Kemper Profiling 2.0, Amp-Modeling

Endlich ist das neue Profiling da!

Das Kemper Profiling 2.0 ist da. Nachdem der Kemper Profiler MK2 schon seit einiger Zeit erhältlich ist, kommt mit dem neuen Profiling-Algorithmus nun auch das Softwareseitige Update.

Das Kemper Profiling 2.0

Gut Ding will Weile haben. Seit einigen Monaten wird schon vom Kemper Profiling 2.0 gesprochen. Mit dem OS-Update 14.0, das ab jetzt als Public-Beta zum Download zur Verfügung steht, wird der überarbeitete Profiling-Prozess endlich eingeführt. Das Ziel: noch authentischere, dynamischere digitale Spiegelungen von Amp-Sounds zu liefern.

Dafür verwendet die neue Profiling-Engine von Kemper eine Auflösung von bis zu 100.000 Frequenzpunkten pro Profil. Mit dieser Fülle an Informationen soll das simulierte Endergebnis ein noch dynamischeres Ansprechverhalten von Verstärker und verwendeter Box liefern, was laut Kemper zu den komplettesten und realistischsten Amp-Captures seit jeher führt.

Ebenfalls neu sind die Cabinet Resonance Parameter. Während des Profiling-Prozesses werden die Resonanzen der verwendeten Box/Speaker Kombination erfasst, können jetzt aber im Nachhinein noch via Resonance Frequency und Resonance Intensity einem Feintuning unterzogen werden.

Das Kemper Profiling 2.0 steht der ganzen MK2 Produktlinie inklusive dem Kemper Profiler Player zur Verfügung. Das Beste ist aber: Profile, die mit dem neuen Algorithmus erstellt wurden, sind abwärtskompatibel und können auch mit Profilern aus der ersten Generation genutzt werden.

Das neue Profiling soll sogar weniger Zeit in Anspruch nehmen als der alte Prozess und kein Refining mehr benötigen. Trotzdem sind die Profile nicht starr, sondern lassen sich umfassend editieren.

Preis und Verfügbarkeit

Das neue Profiling 2.0 ist Teil des neuesten Beta-OS-Updates und völlig kostenlos.