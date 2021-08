Kenton Interchanger: Neue, flexible MIDI-Patchbay

MIDI-Patchbay für Studio und Bühne

MIDI-Tools erfreuen sich weiterhin größter Beliebtheit und die Firma Kenton bedient diesen Markt bereits seit vielen, vielen Jahren. Nun stellt die Firma ein neues Produkt vor: Kenton Interchanger. Hierbei handelt es sich um eine flexibel einsetzbare, programmierbare MIDI-Patchbay, die gleichermaßen auf der Bühne und im Tonstudio eingesetzt werden kann. Kenton betont dabei eine solide Verarbeitung sowie die Zuverlässigkeit des Produkts.

Laut der Website von Kenton befindet sich Interchanger aktuell noch in der Entwicklung. Die finalen Features stehen aber bereits fest, so dass die MIDI-Patchbay mit den folgenden Funktionen aufwarten wird.

Über jeweils acht MIDI-DIN-Ein- und Ausgänge wird die Patchbay verfügen, wobei die Inputs/Outputs 7 und 8 in Form weiterer Buchsen auf der Vorderseite des 19-Zoll-Geräts gespielt werden. Ob der front- oder rückseitige Ein-/Ausgang aktiv ist, wird innerhalb der zu programmierenden Konfiguration festgelegt. Frontseitig zu erkennen ist die 3-Zeichen-LED-Display, das stets die aktuell Szenennummer anzeigt.

Zu den 18 DIN-Ports gesellen sich beim Kenton Interchanger vier USB-Host-Ports, an die bis zu vier Class-Compliant-USB-MIDI-Interfaces angeschlossen werden können. Ob sie Quelle oder Ziel von MIDI-Signalen sein sollen ist egal und lässt sich in der internen Routing Matrix festlegen. Innerhalb dieser Matrix lassen sich alle Quellen/Ziele, die am Interchanger angeschlossen sind, individuell und frei routen. Natürlich bietet Interchanger auch einen USB-Device-Port über den die MIDI-Patchbay an einen Computer angeschlossen werden kann. Dort taucht es als 4×4 Interface.

Darüber hinaus lassen sich mehrere Befehle auch als Befehlskette innerhalb der Matrix anlegen, inklusive Merging, Filtering, Scaling, Transposition etc. Die Programmierung kann dabei sowohl direkt an der Hardware als auch über eine Editor Software erfolgen, die bis zu 255 Patches und Szenen speichern kann. Darin enthalten sind auch Program Change Befehle oder Bank Select Messages für jeden Kanal an jedem Port.

Zu guter letzt bietet die Interchange MIDI-Patchbay zwei Footswitch-Anschlüsse und die Möglichkeit mehrere Patchbay miteinander zu kombinieren. Wann genau Interchanger fertiggestellt sein wird und was die MIDI-Patchbay kosten soll, ist leider noch nicht bekannt.