ANZEIGE
ANZEIGE

Kenton USB Solo mk2, MIDI/CV-Interface

Ein Interface für alle analogen Synthesizer

18. März 2026

Kenton USB Solo mk2 am

Das Kenton USB Solo mk2 ist ein MIDI/CV-Interface mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten und zusätzlichen Features, die über die einfache MIDI-CV-Wandlung hinausgehen. Funktional entspricht es dem bewährten Pro Solo mk3 (das nach wie vor erhältlich ist), hat jedoch einen USB-Port.

ANZEIGE

Kenton USB Solo mk2

Die Solo-Interfaces von Kenton sind für monophone, semi-modulare Synthesizer und Eurorack-Modularsysteme konzipiert. Denn neben der normalen Umsetzung von MIDI-Noten in CV- und Gate-Signale lassen sich hier drei zusätzliche Ausgänge mit MIDI-Controller ansteuern, um unterschiedliche Ziele darüber zu modulieren.

Grundsätzlich wird vom Interface die standardisierte V/Oct-Norm ausgegeben. Der Gate-Ausgang lässt sich jedoch zwischen 5, 10 und 15 Volt umstellen und alternativ auch als S-Trigger betreiben. Für den CV-Ausgang ist auch die Hz/V-Kennlinie möglich. Damit lässt sich das Interface mit so gut wie allen Analog-Synthesizern verwenden.

Kenton USB Solo mk2 back

ANZEIGE

Die drei Aux-Ausgänge können mit fast allen MIDI-CCs und Keyboard-abhängigen Controllern sowie Clock-Start/Stop und Dividern, Trigger-Signalen und einem internen Hüllkurvengenerator genutzt werden. Über Aux 1 lässt sich zusätzlich zu einem Controller der interne LFO ausgeben.

Alle Ausgänge sind im 3,5 mm TRS-Format gehalten.

USB Solo mk2 kann 32 Einstellungen speichern, sodass es sich problemlos mit mehreren Synthesizern verwenden lässt. Anstelle eines herkömmlichen 9V-Anschlusses gibt es eine USB-C-Buchse, die gleichzeitig für die Stromversorgung und die MIDI-Übertragung sorgt.
Daneben gibt es auch MIDI-In und -Thru als 5-Pin DIN-Buchsen. Die Thru-Buchse lässt sich alternativ auch als Sync-Ausgang für eine TR-808, TR-606, MC-202 oder eine TB-303 nutzen.

Kenton USB Solo mk2 soll in Kürze verfügbar sein. Der Preis wird vom Hersteller mit 199,80 GBP (voraussichtlich 210,- Euro) angegeben.

ANZEIGE
Affiliate Links
Kenton Pro Solo MkIII
Kenton Pro Solo MkIII
Kundenbewertung:
(23)
199,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Kenton Pro Solo MkIII
Kenton Pro Solo MkIII
Kundenbewertung:
(23)
199,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Top News: Kenton Pro Solo MK3, MIDI/CV-Konverter

Top News: Kenton Pro Solo MK3, MIDI/CV-Konverter

20.11.2018 |4
Second Sound UniSyn – Audio-to-MIDI/CV/Synth-Interface

Second Sound UniSyn – Audio-to-MIDI/CV/Synth-Interface

06.11.2020 |3
MOTU M6, USB-Audiointerface mit CV-Ausgängen

MOTU M6, USB-Audiointerface mit CV-Ausgängen

02.11.2022 |13
Test: Behringer Perfect Pitch PP1 Audio zu MIDI/USB/CV Eurorack

Test: Behringer Perfect Pitch PP1 Audio zu MIDI/USB/CV Eurorack

20.09.2023 |7
Nakedboards CV-8, achtkanaliges USB/CV-Interface für Eurorack

Nakedboards CV-8, achtkanaliges USB/CV-Interface für Eurorack

10.05.2021 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X