Kenton USB Solo mk2, MIDI/CV-Interface

Ein Interface für alle analogen Synthesizer

Das Kenton USB Solo mk2 ist ein MIDI/CV-Interface mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten und zusätzlichen Features, die über die einfache MIDI-CV-Wandlung hinausgehen. Funktional entspricht es dem bewährten Pro Solo mk3 (das nach wie vor erhältlich ist), hat jedoch einen USB-Port.

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Kenton USB Solo mk2

Die Solo-Interfaces von Kenton sind für monophone, semi-modulare Synthesizer und Eurorack-Modularsysteme konzipiert. Denn neben der normalen Umsetzung von MIDI-Noten in CV- und Gate-Signale lassen sich hier drei zusätzliche Ausgänge mit MIDI-Controller ansteuern, um unterschiedliche Ziele darüber zu modulieren.

Grundsätzlich wird vom Interface die standardisierte V/Oct-Norm ausgegeben. Der Gate-Ausgang lässt sich jedoch zwischen 5, 10 und 15 Volt umstellen und alternativ auch als S-Trigger betreiben. Für den CV-Ausgang ist auch die Hz/V-Kennlinie möglich. Damit lässt sich das Interface mit so gut wie allen Analog-Synthesizern verwenden.

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Die drei Aux-Ausgänge können mit fast allen MIDI-CCs und Keyboard-abhängigen Controllern sowie Clock-Start/Stop und Dividern, Trigger-Signalen und einem internen Hüllkurvengenerator genutzt werden. Über Aux 1 lässt sich zusätzlich zu einem Controller der interne LFO ausgeben.

Alle Ausgänge sind im 3,5 mm TRS-Format gehalten.

USB Solo mk2 kann 32 Einstellungen speichern, sodass es sich problemlos mit mehreren Synthesizern verwenden lässt. Anstelle eines herkömmlichen 9V-Anschlusses gibt es eine USB-C-Buchse, die gleichzeitig für die Stromversorgung und die MIDI-Übertragung sorgt.

Daneben gibt es auch MIDI-In und -Thru als 5-Pin DIN-Buchsen. Die Thru-Buchse lässt sich alternativ auch als Sync-Ausgang für eine TR-808, TR-606, MC-202 oder eine TB-303 nutzen.

Kenton USB Solo mk2 soll in Kürze verfügbar sein. Der Preis wird vom Hersteller mit 199,80 GBP (voraussichtlich 210,- Euro) angegeben.