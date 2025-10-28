ANZEIGE
Ketron EVENT, EVENT61, EVENTX, EVENTchrom, Entertainer-Keyboard 5.0

Ketron - Update 5.0

28. Oktober 2025
ketron event entertainer

Für die Ketron EVENT-Reihe ist ab sofort ein Firmware-Update erhältlich. Damit erweitert der italienische Hersteller den Funktionsumfang aller zur Serie gehörenden Produkte, so dass Ketron EVENT, EVENT61, EVENTX und EVENTchrom von diesem Update 5.0 profitieren.

Inhaltsverzeichnis

Ketron Event – Update 5.0

Bereits mit den letzten Updates hat Ketron seine EVENT-Reihe mit tollen neuen Funktionen ausgestattet. Alle Informationen dazu findet ihr in unserer News weiter unten.

Das Update 5.0 der Ketron EVENT-Reihe konzentriert sich auf viele kleine Details, die das Arbeiten mit den Entertainer-Keyboards und -Modulen verbessert. So können im Sampler nun Loop-Punkte direkt in der Waveform-Anzeige gesetzt werden und im MICROphone-Bereich lässt sich beim Echo-Effekt nun die Zeit und das Feedback einstellen.

ketron event 61

Im STYLE-Bereich lassen sich nun 160 zusätzliche Real Chords vergeben und nutzen, dazu gibt es einen neuen „Shortcut“ mit dem der Only Drum-Modus aktiviert wird.

Weitere Verbesserungen betreffen die Registrierungen, den Footswitch, Voicetron und Player.  Alle genauen Funktionen und Verbesserungen findet ihr hier:

Ketron Event – Update 4.0

Neben kleineren Korrekturen und einiger Feinabstimmungen bringt das Ketron Event 4.0 Update auch neue Funktionen mit sich. So sind auf dem Sampler ab sofort 64 Splits pro Layer möglich und Signale lassen sich auf die Mono-Ausgänge der Keyboards nun einzeln zuweisen.

Für die Live-Performance wichtig: Die Ketron-Serie bietet mit Glissando (Mono), Legato und Portamento nun neue Funktionen und Attack-, Decay-, Filter- und Q-Regler sind im User Drum Kit ab sofort für jede Note verfügbar.

Dazu hat Ketron die „VOICE to ABCD“-Funktion mit Akkordstummschaltung, Live-Gitarre und Real-Akkord verbessert und die GM-Voices lassen sich im Style-Rahmen nun mit Filter und ADSR bearbeiten.

Alle genauen Funktionen und Verbesserungen findet ihr hier:

Das Update steht ab sofort auf der Ketron Website zum kostenlosen Download bereit.

Erste Eindrücke zum neuen Ketron Event könnt ihr euch in den folgenden zwei Videos machen:

Links

Ketron Event
Ketron Event
Ketron Event 61
Ketron Event 61
Ketron EventX
Ketron EventX
