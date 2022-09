Ketron Event, Teaser für Entertainer Keyboard

Event - das neue Top Modell?

Der italienische Hersteller Ketron teasert aktuell ein neues Entertainer Keyboard. Sowohl auf der Website als auch auf YouTube sind die ersten Informationen zum Ketron Event aufgetaucht. Wann genau das Keyboard offiziell vorgestellt wird, ist nicht bekannt. Mehr Informationen als „coming soon“ rücken die Italiener aktuell noch nicht heraus.

Entertainer Keyboard Ketron Event

Ein paar Informationen hat Ketron zum neuen Event allerdings bereits bekannt gegeben. So spricht der Hersteller von „…modernster Technik und einem musikalischen Niveau, das die Herzen aller Vollblutmusiker höher schlagen lassen wird“. Gleichzeitig betitelt Ketron das Event Keyboard als „the new state of the art arranger“. Die Messlatte hängen sie damit also ganz schön weit nach oben.

Technisch soll das Ketron Event über komplette Audio Styles verfügen – inklusive Live Drums, echtem Bass und (vermutlich) live eingespielten Akkorden. Über „Style Modeling“ sollen die Begleitpattern dazu auch noch modifizierbar sein. Weitere Stichpunkte gibt Ketron mit „unique real solos“ und „twin organ“ an.

2,5 GB Speicherplatz soll das Ketron Event für User Samples bereithalten, 240 GB an Festplattenkapazität.

ANZEIGE

Schaut man sich die ersten Videos zum Ketron Event an, so lassen sich weitere Informationen zur Ausstattung des Entertainer Keyboards zusammenreimen. Ein großes Display prangt in der Mitte der Bedienoberfläche und insgesamt hat Ketron das Keyboard in den Farben schwarz und blau gehalten. Links des Displays sind neun Fader zu erkennen, die vermutlich zur Steuerung der Style Parts, des Playerssowie der Orgel-Sounds dienen. Ebenfalls zu erkennen sind ein Pitch Bend- und ein Modulationsrad.

Im folgenden Video hört ihr das neue Ketron Event in Aktion:

So bald es weitere Neuigkeiten zum Ketron Event gibt, werden wir diese News entsprechend updaten.