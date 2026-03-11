Kompaktes Soundmodul von Ketron

Nachdem Ketron in den letzten Jahren sein Keyboard-Angebot im Rahmen der EVENT-Serie nach und nach erweitert hat, kommt mit dem Ketron EVS nun ein neues kompaktes Soundmodul auf den Markt.

Ketron EVS

Neben seinen vielfältigen Keyboards ist Ketron durch seine Produkte SD2 und SD1000 auch hinreichend für seine Soundmodule bekannt. Nun bringt Ketron das neue Modell EVS auf den Markt. Hierbei geht es um ein kompaktes Soundmodul mit vielfältigen Sounds und Drum-Kits aus der bekannten Keyboard-EVENT-Serie.

Das EVS bietet 128 vom User programmierbare Presets, von denen jedes bis zu drei unabhängige GM-Stimmen kombinieren kann. Es enthält außerdem eine virtuelle Orgel mit neun Zugriegeln, mit speziellen Optionen für Rotary-Effekte, Overdrive und Percussion.

Mit Hilfe eines Desktop-Voice-Editors können Benutzer ihre eigenen Sounds erstellen, indem sie bis zu drei Stimmen mit Effekten versehen und diese direkt im internen Speicher des EVS speichern.

Das Soundmodul verfügt über einen 1 GB Flash-Speicher für zusätzliche Soundbänke, die entweder von Ketron bereitgestellt oder vom Benutzer mit der Dream 5000-Soundkarte erstellt werden können.

Zu den Anschlussmöglichkeiten des Moduls gehören sowohl USB- als auch klassische MIDI-Ein-/Ausgänge, so dass das EVS gleichzeitig als Soundmodul für ein MIDI-Master-Keyboard und als MIDI-Daten-Player fungieren kann. Ansonsten ist das Modul mit einem 6,3-mm-Klinkenpärchen und einem frontseitigen Kopfhörerausgang ausgestattet.

Alle weiteren Informationen findet ihr hier und in der unten stehenden Auflistung.

Das Ketron EVS wird in ca. 1-2 Wochen im Handel erhältlich sein. Der Preis beträgt 669,- Euro.