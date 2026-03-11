ANZEIGE
Ketron EVS, Soundmodul

Kompaktes Soundmodul von Ketron

11. März 2026
ketron evs soundmodul

Ketron EVS, Soundmodul

Nachdem Ketron in den letzten Jahren sein Keyboard-Angebot im Rahmen der EVENT-Serie nach und nach erweitert hat, kommt mit dem Ketron EVS nun ein neues kompaktes Soundmodul auf den Markt.

Ketron EVS

Neben seinen vielfältigen Keyboards ist Ketron durch seine Produkte SD2 und SD1000 auch hinreichend für seine Soundmodule bekannt. Nun bringt Ketron das neue Modell EVS auf den Markt. Hierbei geht es um ein kompaktes Soundmodul mit vielfältigen Sounds und Drum-Kits aus der bekannten Keyboard-EVENT-Serie.

ketron evs

Das EVS bietet 128 vom User programmierbare Presets, von denen jedes bis zu drei unabhängige GM-Stimmen kombinieren kann. Es enthält außerdem eine virtuelle Orgel mit neun Zugriegeln, mit speziellen Optionen für Rotary-Effekte, Overdrive und Percussion.

Mit Hilfe eines Desktop-Voice-Editors können Benutzer ihre eigenen Sounds erstellen, indem sie bis zu drei Stimmen mit Effekten versehen und diese direkt im internen Speicher des EVS speichern.

Das Soundmodul verfügt über einen 1 GB Flash-Speicher für zusätzliche Soundbänke, die entweder von Ketron bereitgestellt oder vom Benutzer mit der Dream 5000-Soundkarte erstellt werden können.

Ketron EVS, Soundmodul

Zu den Anschlussmöglichkeiten des Moduls gehören sowohl USB- als auch klassische MIDI-Ein-/Ausgänge, so dass das EVS gleichzeitig als Soundmodul für ein MIDI-Master-Keyboard und als MIDI-Daten-Player fungieren kann. Ansonsten ist das Modul mit einem 6,3-mm-Klinkenpärchen und einem frontseitigen Kopfhörerausgang ausgestattet.

Alle weiteren Informationen findet ihr hier und in der unten stehenden Auflistung.

Das Ketron EVS wird in ca. 1-2 Wochen im Handel erhältlich sein. Der Preis beträgt 669,- Euro.

  • Maximale Polyphonie: 144 Noten
  • Programme: 128 (3 Stimmen pro Programm,  umfassende Programm-Anpassung)
  • Wavetable: 4 GB Wavetable (3 GB Werksklänge + 1 GB Benutzerklänge (Sound-Bänke), über 500 Stimmen, 63 Drum-Sets)
  • Multitimbral: 16 +3 Parts
  • Effekte: umfassende Bearbeitung verschiedener Effekte (Hall, Chorus, Kompressor, Overdrive, Verzerrung, EQ, Wah-Wah, Tremolo, Vibrato, Flanger, Phaser, Rotary, Delay). Jedes Programm verfügt über eigene Effekte.
  • Digitale Zugriegel: unbegrenzte Polyphonie, Percussion (zweite/dritte, langsam/schnell, leise/laut) Vibrato/Chorus (V1, C1, V2, C2, V3, C3), Overdrive, anpassbarer Rotary-Effekt
  • MIDI: In, Thru, USB-Midi
  • Audio: Main Out L/R, Kopfhörer
  • Bedienelemente: Lautstärke
  • Programmeditor: Kostenloser Programmeditor für PC und macOS verfügbar. Erforderlich zum Erstellen von Sounds und Laden von Soundbanks
  • Stromversorgung: externes Netzteil 5 V USB-C-Stromversorgung
  • Abmessungen: 15 x 4 x 10 cm
  • Gewicht: 0,65 kg

Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
