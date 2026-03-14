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Ketron Globe, Entertainer-Keyboard

Neue Version aus Ketrons Event-Reihe

14. März 2026
ketron globe keyboard entertainer

Ketron Globe, Entertainer-Keyboard

Vergangene Woche hatte der italienische Hersteller Ketron sein neues kompaktes EVS-Soundmodul vorgestellt. Ab Apil wird es dazu ein neues Entertainer-Keyboard geben. Das Ketron Globe basiert auf der EVENT-Reihe und ist in einer 61-Tasten-Version erhältlich.

Ketron Globe

In Bezug auf Sounds, Styles und Funktionalität bietet das Ketron Globe laut Hersteller alle Hauptfunktionen und Ausstattungsmerkmale des Ketron Event, kommt aber im deutlich kompakteren 61-Tasten-Format daher. Es bringt 11 kg auf die Waage und misst 99,5 x 36.6 x 11,5 cm.

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Ketron Globe, Entertainer-Keyboard

Ausgestattet ist es mit einem Joystick, Aftertouch, einem Ribbon-Controller, einem 7-Zoll-Touchscreen-Display, einem Micro-Vocalizer und diversen Multimedia-Funktionen und wird von Ketron als „World Arranger“ beworben, so dass es konzeptionell mit der Oriental-Version von KORG zu vergleichen ist. Laut Ketron bietet es zahlreiche Sounds für Songs aus den Bereichen italienische Folklore, lateinamerikanische und karibische Stile, brasilianische Musik, amerikanische Country-Musik sowie europäische und mediterrane Arrangements.

Ketron Globe, Entertainer-Keyboard

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Entsprechend der Features der EVENT-Reihe gehören die folgenden Punkte zu den Highlights des Globe:

  • Audio Styles
  • Live Drums, Real Bass & Real Chords Style Modeling
  • anpassbare Styles und große Audio-Library
  • Real Solos Twin Orgel
  • 240 GB Festplattenspeicher

Ketron Globe, Entertainer-Keyboard

Ab April wird das Globe im Handel erhältlich sein. Einen Preis hat der Hersteller bisher noch nicht bekannt gegeben.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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