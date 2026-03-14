Neue Version aus Ketrons Event-Reihe

Vergangene Woche hatte der italienische Hersteller Ketron sein neues kompaktes EVS-Soundmodul vorgestellt. Ab Apil wird es dazu ein neues Entertainer-Keyboard geben. Das Ketron Globe basiert auf der EVENT-Reihe und ist in einer 61-Tasten-Version erhältlich.

Ketron Globe

In Bezug auf Sounds, Styles und Funktionalität bietet das Ketron Globe laut Hersteller alle Hauptfunktionen und Ausstattungsmerkmale des Ketron Event, kommt aber im deutlich kompakteren 61-Tasten-Format daher. Es bringt 11 kg auf die Waage und misst 99,5 x 36.6 x 11,5 cm.

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Ausgestattet ist es mit einem Joystick, Aftertouch, einem Ribbon-Controller, einem 7-Zoll-Touchscreen-Display, einem Micro-Vocalizer und diversen Multimedia-Funktionen und wird von Ketron als „World Arranger“ beworben, so dass es konzeptionell mit der Oriental-Version von KORG zu vergleichen ist. Laut Ketron bietet es zahlreiche Sounds für Songs aus den Bereichen italienische Folklore, lateinamerikanische und karibische Stile, brasilianische Musik, amerikanische Country-Musik sowie europäische und mediterrane Arrangements.

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Entsprechend der Features der EVENT-Reihe gehören die folgenden Punkte zu den Highlights des Globe:

Audio Styles

Live Drums, Real Bass & Real Chords Style Modeling

anpassbare Styles und große Audio-Library

Real Solos Twin Orgel

240 GB Festplattenspeicher

Ab April wird das Globe im Handel erhältlich sein. Einen Preis hat der Hersteller bisher noch nicht bekannt gegeben.