Kompaktes akustisches Klavier mit MIDI-Anschluss

Mit dem Keybird L1 will das dänische Unternehmen Keybird Instruments ein akustisches Klavier auf den Markt bringen, das nicht nur wegen seiner geringe Größe und praktischen Transportmöglichkeit auffällt. Das Instrument wiegt mit seinen 49 Tasten nämlich nur knapp 39 Kilogramm und lässt sich in zwei Teile zerlegen. Damit eignet sich es besonders für den Einsatz in kleinen Wohnräumen, Studios oder für unterwegs.

Trotz akustischem Klavier ungestört üben

Trotz seines geringen Gewichts ist dieses Klavier ein echtes akustisches Instrument mit Hämmern und Saiten. Der Klang ist laut Hersteller-Video überzeugend warm und voll. Ein integrierter Filzstreifen sorgt für eine optionale Dämpfung der Hämmer und reduziert die Lautstärke. Dadurch eignet sich das Klavier auch für Situationen, in denen vor allem leises Spielen gefragt ist, beispielsweise beim Üben zuhause.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Außerdem bietet der Hersteller eine Version mit USB-MIDI-Ausgang an. Darüber lassen sich Signale der Tasten und Pedale übertragen. Außerdem verfügt das Keybird L1 über einen Silent Mode, bei dem die Hämmer von einer Schaumstoffleiste komplett abgefangen werden. In diesem Modus lässt sich das Klavier also als reines MIDI-Keyboard nutzen, ohne dass die Saiten berührt werden. Das sorgt für zusätzliche Flexibilität und komplett ungestörtes Üben.

Finanzierung des Keybird L1 über Kickstarter

Das Keybird L1 wird aktuell über eine Kickstarter-Kampagne finanziert, die noch bis zum 4. Mai 2025 läuft. Die Standardversion mit Filzdämpfung ist dann für 2.970 Euro erhältlich, die MIDI-Variante kostet 3.360 Euro. Knapp mehr als 40.000 Euro der angestrebten 59.400 Euro wurden bereits gesammelt. Weitere Informationen, Klangbeispiele und Bestellmöglichkeiten finden sich auf der Website von Keybird Instruments.