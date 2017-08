Keys-Legenden: Isao Tomita

Kaum ein Jahr ist es her, als die Meldung verbreitet wurde: Isao Tomita ist von uns gegangen. Als Erbe hinterlassen hat er ein musikalisches Lebenswerk der Kategorie Meisterklasse. Auch wenn er mit Filmmusik begann, vor allem sein zweites Album Snowflakes are Dancing im Jahr 1974 war es, das weltweit Aufmerksamkeit erregte und ihm obendrein Grammy Award Nominierungen einbrachte. Eine vor allem für die damalige Zeit ungewöhnliche Interpretation von Debussy Kompositionen mit Synthesizern, für viele Leute eine Bewusstseinserweiterung, denn: Man kann also doch Klassik mit Elektronik verbinden! Während die konventionell orientierte Musiklehre seinerzeit nämlich klare Abgrenzungen vornahm, zeigte Tomita vergleichsweise leichtfüßig, dass sowas überhaupt nicht sein muss. Klare Ansage für Crossover. Er beließ es nicht dabei und es folgten noch viele weitere.

Dabei hat der gute Mann mit ganz anderen Sachen angefangen und zwar zu einer Zeit, als es noch gar keine Synthesizer gab. In den frühen 30er Jahren in Tokio geboren zog es seine Familie zunächst nach China. Es ging jedoch bald wieder zurück ins Heimatland und nach seiner Schulzeit studierte er in den 50ern Ästhetik und Kunstgeschichte. Parallel dazu befasste er sich privat mit Komposition, was ihm recht flott Erfolge und Preisverleihungen bei einschlägigen Wettbewerben in Japan einbrachte. Musik als Beruf, das war also bereits während seiner Studienzeit klare Zielsetzung. Immerhin bekam er außerdem Unterricht in Orchestrierung und arbeitete ab 1955 erstmal als Komponist für Fernsehen, Film und Theater. Ein Erstlingswerk war die Musik für das japanische Turner-Team bei den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne. So ganz nebenbei war Tomita, man ließ später oft seinen Vornamen weg, in dieser Phase Gründungsmitglied der Group TAC, einem Studio in Tokio, das sich in den 60ern schon mit Computeranimation und entsprechenden Soundtracks befasste. Aus seiner Feder stammt die Titelmusik der Serie Jungle Emperor (japanisch: Jangaru Taitei).

Überhaupt sollten einzelne Tracks seiner späteren Alben ebenfalls für TV-Filme Verwendung finden. Das war auch die Zeit, als er mit Synthesizern vertraut wurde. Die Impulse dafür kamen von Bob Moog und Wendy Carlos, damals noch bekannt als Walter. Switched on Bach und Clockwork Orange waren es, die ihn aufhorchen ließen. Also kaufte er sich ein Moog III System, was damit gleichzeitig der Startschuss für sein Home Studio war. Es war insbesondere die Option, mit diesem Synthesizer traditionelle akustische Instrumente imitieren zu können, was ihn faszinierte. Nicht viel später, nämlich 1972, veröffentlichte er bereits das erste Album damit: Electric Samurai, Switched on Rock. Zu hören sind Coverversionen mehrerer Pop- und Rock-Titel. Schon zu diesem Zeitpunkt benutzte er Sprachsynthese und solchen Ambitionen sollten später noch weitere folgen.