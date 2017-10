Keys-Legenden: Rick Wright, Pink Floyd

Als 1965 Pink Floyd gegründet wurde, hatten drei Mitglieder der Band schon vorher in gemeinsamen Musikprojekten zusammen gespielt. Der neue Mann jetzt hieß Syd Barrett, er steuerte die Gitarrenparts und Lead Vocals bei. Die anderen drei waren Bassist Roger Waters, Drummer Nick Mason und: Rick Wright an den Keyboards.

Seine Rolle an den Tasten sollte sich im Laufe der Zeit als wesentliches Stilelement der Band entwickeln und er konnte dem bekannten Pink Floyd Sound seinen ganz eigenen Stempel aufdrücken. Rick gab sich sehr britisch sophisticated und spielte das ganze Tastenarsenal von Klavier, Orgel und Synthesizer, gleichermaßen songdienlich und im kompositorischen Detail regelmäßig ziemlich anspruchsvoll. Leider ist Rick im Alter von nur 65 Jahren bereits 2008 verstorben.

Aufgewachsen in der Nähe von London interessierte er sich zunächst für griechische Architektur und begann nach der Schulzeit auch ein solches Studium. Dort lernte er aber Roger Waters und Nick Mason kennen, und 1964 hatten die ihre erste Band beisammen. Was kein Zufall war, denn er begeisterte sich bereits mit 12 für Gitarre und brachte sich das Spielen selber bei. Das Gleiche galt später auch fürs Klavier, bei dem er sich vor allem zu Jazz und Klassik hingezogen fühlte. Bald nahm er an der Eric Glider School of Music Privatunterricht in Musiktheorie und Komposition. Im Laufe der Jahre eignete er sich als Multi-Instrumentalist ebenso Fähigkeiten auf weiteren Instrumenten an, darunter Violine, Cello, Bass, Saxophon und Drums. Die erste Band also sollte die ursprüngliche berufliche Ausrichtung Architektur mal eben korrigieren, denn: Er brach einfach das Studium ab und wechselte stattdessen zum London College of Music. Als recht bald Dave Gilmour bei Pink Floyd mit von der Partie war, entwickelte sich der Bandsound ziemlich schnell, die meisten Songs kamen dabei zunächst von Rick und Roger.

Beim Debutalbum The Piper at the Gates of Dawn im Jahre 1967 konnte Rick als Co-Autor für Interstellar Overdrive seine Ambitionen bereits verdeutlichen. Und setzte das für A Saucerful of Secrets, dem gleichnamigen Album, im darauf folgenden Jahr fort.