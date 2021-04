Kilpatrick Audio Virtue Control Series, Eurorack USB-Controller

Echte Module steuern VCV Rack

Die Kilpatrick Audio Virtue Control Series ist eine Serie von derzeit vier Eurorack-Modulen, die via USB als Controller Software wie den virtuellen Modularsynthesizer VCV Rack steuern können.

Die Virtue Series-Module sind im 3 HE Eurorack-Format und können in jeden Rahmen (mit 26 mm Einbautiefe auch für Skiff geeignet) zusammen mit „normalen“ Modulen eingesetzt werden. Die Stromversorgung erfolgt jedoch über USB, ebenso die Datenübertragung. Die Module sind class-compliant und lassen sich so sehr einfach in das Setup integrieren.

Zur Virtue Control Series gehört ein Set an virtuellen Modulen für VCV Rack, was eine optimale Integration garantiert. Die virtuellen Module sind mit ihren physikalischen Pendants direkt verbunden. Ebenso gehören mehrere nützliche Expander und weitere Add-ons dazu, mit denen komplexe MIDI-Routings realisiert werden können.

Alle Module der Serie verfügen über Beschriftungsflächen unter den Regler und Tastern, damit die jeweilig zugewiesenen Funktionen sichtbar gemacht werden können. Die LEDs lassen sich über CC-Befehle dimmen, um die Helligkeit an die Umgebungsverhältnisse anzupassen. Die eingestellten Setting werden intern automatisch abgespeichert und stellen sich im Zusammenspiel mit den VCV Modulen ein. Eine separate Status-LED zeigt USB-Aktivitäten an.

Twister ist 6 TE breit und das einfachste Modul der Serie. Es besitzt vier Regler, denen CC-Nummern zugewiesen werden können.

Das 14 TE breite Modul Smasher verfügt über 16 Taster, mit denen zum Beispiel Samples getriggert, Gate-Signale oder Start/Stop ausgelöst oder Mute-Funktionen gesteuert werden können.

Slider kombiniert vier Fader mit 45 mm Länge und acht Taster auf einer Breite von 16 TE. Somit bietet es sich etwas für die Steuerung von Hüllkurven oder Mixern an.

Spinner besitzt einen Endlosregler mit 24 pulse-per-roation. Über vier Taster lässt sich der Encoder auf vier verschiedene CC-Nummern umschalten. Das Modul ist 8 TE breit.

Und schließlich gibt es noch Hubbie, einen USB 2.0 High Speed Hub mit vier Anschlüssen. Von diesem 8 TE breiten Modul erfolgt einerseits die Verbindung zum Computer und andererseits der Anschluss der Virtue Control-Module.

Das Virtue VCV Rack Plug-in mit den Software-Pendants und Erweiterungen gehört beim Erwerb der Hardware-Module mit dazu, kann aber auch unabhängig davon separat erworben werden. Die Kilpatrick Audio Virtue Control Series ist ab sofort erhältlich.