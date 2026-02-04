Was bedeutet Dorisch, Mixolydisch und Co?

Kirchentonarten – das klingt erst mal nach alt, verstaubt und konservativ. Dabei sind sie aus der aktuellen Pop- und Rockmusik nicht wegzudenken und seit Jahrhunderten in Gebrauch. Erstmals wurden sie bei den gregorianischen Gesängen systematisch beschrieben, daher der Name. In der Fachliteratur sind sie unter dem Stichwort „Kirchentonarten“ oder „Kirchentonleitern“ genauso zu finden wie unter „modale Tonleitern“. Im Englischen nennt man sie übrigens „Modes“, im Jazz findet man auch den Begriff des „modalen Jazz“. Was hat es damit auf sich? Und vor allem: Wie kann man die Kirchentonarten für die eigene Musik nutzen?

Kurz & knapp Worum geht es? Einsteigerfreundliche Einführung in die Welt der Kirchentonarten mit klarem Bezug zur modernen Musikpraxis. Modale Skalen: Kirchentonarten nutzen dieselben Töne wie Dur und Moll, verschieben aber den Grundton. Charakter & Wirkung: Jede Skala hat durch die Tonabstände eine eigene Klangfarbe – von fröhlich bis fremdartig. Praktischer Nutzen: Die sieben Modi bieten kreative Möglichkeiten zur Klanggestaltung jenseits der Dur/Moll-Dichotomie. Kein Hexenwerk: Mit etwas Interesse lassen sich Kirchentonarten genauso leicht begreifen wie andere musikalische Konzepte.



ANZEIGE

Kirchentonarten

Wie eingangs bereits erklärt, stammt die Bezeichnung Kirchentonarten von ihrer hauptsächlichen Verwendung im Rahmen von gregorianischen Chorälen vor vielen Jahrhunderten ab. Sie darauf zu reduzieren, wäre aber falsch, denn auch in der weltlichen Musik spielten sie eine große Rolle, insbesondere auch in der volkstümlichen Musik des Mittelalters. Bis heute finden wir sie zum Beispiel in der irischen Musik: Ionisch, Äolisch, Dorisch und Mixolydisch sind hier vorherrschend.

Auch im Jazz und der Rockmusik nutzen Musiker gerne Kirchentonarten, um interessante Soli zu spielen. Dorisch und Mixolydisch werden gerne in Rocksoli verwendet und sind neben Pentatonik und Blues Skala wohl die Modi, die am häufigsten anzutreffen sind.

Kirchentonarten einfach erklärt

Beginnen wir mit einer simplen Frage:

Was ist der Unterschied zwischen Dur und Moll?

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der C-Dur- und der A-Moll-Tonleiter? Die Antwort „Es sind halt zwei unterschiedliche Tonleitern!“ trifft die Sache nicht ganz, da beide Tonleitern mit exakt denselben Tönen gebildet werden:

C-Dur-Tonleiter: c, d, e, f, g, a, h (der Ton „h“ heißt im Englischen „b natural“)

A-Moll-Tonleiter: a, h, c, d, e, f, g

Der einzige Unterschied zwischen beiden Tonleitern ist der Anfangspunkt: Von c gespielt erklingt eine Dur-Tonleiter, von a eine Moll-Tonleiter. (Dass es neben dem sogenannten reinen auch noch harmonisches und melodisches Moll gibt, können wir für diesen Workshop ignorieren.) Der Grundton ist somit der entscheidende Punkt. Das mag banal klingen – was es auch ist –, hat aber einen entscheidenden Einfluss auf das Empfinden und Erleben von Musik.

Eine C-Dur-Tonleiter hat eine ganz andere Wirkung als eine A-Moll-Tonleiter, obwohl beide dieselben Töne enthalten. Sie unterscheiden sich nur durch den Grundton, also durch ihren tonalen Schwerpunkt. Man könnte auch von einer Art „Perspektivwechsel“ sprechen: Von c aus betrachtet bilden diese Töne eine Dur-Tonleiter, von a aus betrachtet eine in Moll.

ANZEIGE

Von C-Dur zu den Kirchentonleitern

Jetzt könnte man sich fragen, was passiert, wenn man dieses Prinzip auf die übrigen fünf Töne der Tonleiter anwendet. Und genau das entspricht den Kirchentonleitern: Sie übertragen diesen Gedanken auf alle anderen Töne der Tonleiter, woraus insgesamt sieben Skalen abgeleitet werden können. Im Tonraum C-Dur (also keine Vorzeichen, nur weiße Tasten) ergeben sich folgende Tonleitern, die man allgemein mit griechischen Namen beschreibt:

Grundton C: C-Ionisch (oder eben C-Dur)

C-Ionisch (oder eben C-Dur) Grundton D: D-Dorisch

D-Dorisch Grundton E: E-Phrygisch

E-Phrygisch Grundton F: F-Lydisch

F-Lydisch Grundton G: G-Mixolydisch

G-Mixolydisch Grundton A: A-Äolisch (oder A-Moll)

A-Äolisch (oder A-Moll) Grundton H (englisch B): H-Lokrisch

Wir haben es also mit sieben Tonleitern zu tun, die alle dieselben Töne nutzen und sich lediglich durch ihren Anfangston unterscheiden. Hier siehst du sie einmal dargestellt auf einer Tastatur und im Notensystem. Doch keine Angst, für Gitarristen halten wir am Ende natürlich auch eine Tabulatur für alle Kirchentonarten bereit.

Gleiche Töne, verschiedener Klang

Die Frage ist berechtigt: Wenn diese sieben Skalen aus denselben Tönen gebildet werden, weshalb klingen sie dann unterschiedlich?

Kurze Antwort: wegen der Verteilung der Ganz- und Halbtöne.

Bei der C-Dur-Tonleiter liegen die Halbtöne zwischen e und f beziehungsweise h und c; die übrigen Intervalle sind Ganztöne. Daraus ergibt sich folgendes Muster:

GT GT HT GT GT GT HT (GT = Ganzton, HT = Halbton)

Bei jeder Skala verschiebt sich dieses Muster um eine Position:

GT GT HT GT GT GT HT Ionisch

GT HT GT GT GT HT GT Dorisch

HT GT GT GT HT GT GT Phrygisch

GT GT GT HT GT GT HT Lydisch

GT GT HT GT GT HT GT Mixolydisch

GT HT GT GT HT GT GT Äolisch

HT GT GT HT GT GT GT Lokrisch

Dies ist natürlich auch in jedem anderen Tonraum möglich: Von jedem der zwölf Töne einer Oktave lassen sich jeweils sieben Kirchentonarten ableiten. So basiert z. B. C-lydisch auf G-Dur und A-phrygisch auf F-Dur. So weit, so gut. Doch worin liegt der Nutzen? Um verschiedene Stimmungen zu erzeugen.

Drei der sieben Skalen haben einen Dur-Charakter (ionisch, lydisch und mixolydisch), drei klingen nach Moll (dorisch, phrygisch und äolisch), und die siebte, lokrisch, bildet eine eigene Kategorie und klingt sehr ungewohnt.

Die sieben Kirchentonleitern von C

Wie unterscheidet sich C-Ionisch von C-Lydisch?

Diese Frage lässt sich am einfachsten graphisch beantworten. Beginnen wir mit C-Ionisch, dem normalen C-Dur, bestehend aus den weißen Tasten. Für die Gitarristen unter euch ist der Standardfingersatz ohne Leersaiten aufgeschrieben. Achtet in beiden Fällen, egal ob Tastenmusiker oder Gitarrist, auf die kleinen Änderungen, die sich von Tonleiter zu Tonleiter ergeben.

C-Ionisch

C-Lydisch

C-Mixolydisch

C-Dorisch

C-Äolisch

C-Phrygisch

C-Lokrisch

Hören wir uns das mal an.

Klang von Kirchentonarten

Bei den folgenden Klangbeispielen kannst du schön die drei durtonalen Kirchentonarten von den molltonalen Kirchentonarten unterscheiden. Dass Lokrisch aus dem Rahmen fällt, lässt sich ebenfalls sehr gut hören.

YouTube Empfehlung

Dass Musiktheorie nicht langweilig sein muss, zeigt das oben verlinkte Fachbuch „MusikDurchblick“. Zum Buch gibt es zahlreiche Erklärvideos auf YouTube, wie zum Beispiel das folgende Video zu Kirchentonleitern. Hier könnt ihr das oben Gesagte noch einmal anschauen.