Kirchentonarten einfach erklärt, Teil 1

Was bedeutet Dorisch, Mixolydisch und Co?

4. Februar 2026
Kirchentonarten einfach erklärt Modes Teil 1 Aufmacher

Kirchentonarten einfach erklärt, Teil 1

Kirchentonarten – das klingt erst mal nach alt, verstaubt und konservativ. Dabei sind sie aus der aktuellen Pop- und Rockmusik nicht wegzudenken und seit Jahrhunderten in Gebrauch. Erstmals wurden sie bei den gregorianischen Gesängen systematisch beschrieben, daher der Name. In der Fachliteratur sind sie unter dem Stichwort „Kirchentonarten“ oder „Kirchentonleitern“ genauso zu finden wie unter „modale Tonleitern“. Im Englischen nennt man sie übrigens „Modes“, im Jazz findet man auch den Begriff des „modalen Jazz“. Was hat es damit auf sich? Und vor allem: Wie kann man die Kirchentonarten für die eigene Musik nutzen?

Kurz & knapp
Worum geht es? Einsteigerfreundliche Einführung in die Welt der Kirchentonarten mit klarem Bezug zur modernen Musikpraxis.
    • Modale Skalen: Kirchentonarten nutzen dieselben Töne wie Dur und Moll, verschieben aber den Grundton.
    • Charakter & Wirkung: Jede Skala hat durch die Tonabstände eine eigene Klangfarbe – von fröhlich bis fremdartig.
    • Praktischer Nutzen: Die sieben Modi bieten kreative Möglichkeiten zur Klanggestaltung jenseits der Dur/Moll-Dichotomie.
    • Kein Hexenwerk: Mit etwas Interesse lassen sich Kirchentonarten genauso leicht begreifen wie andere musikalische Konzepte.

Inhaltsverzeichnis

Kirchentonarten

Wie eingangs bereits erklärt, stammt die Bezeichnung Kirchentonarten von ihrer hauptsächlichen Verwendung im Rahmen von gregorianischen Chorälen vor vielen Jahrhunderten ab. Sie darauf zu reduzieren, wäre aber falsch, denn auch in der weltlichen Musik spielten sie eine große Rolle, insbesondere auch in der volkstümlichen Musik des Mittelalters. Bis heute finden wir sie zum Beispiel in der irischen Musik: Ionisch, Äolisch, Dorisch und Mixolydisch sind hier vorherrschend.

Auch im Jazz und der Rockmusik nutzen Musiker gerne Kirchentonarten, um interessante Soli zu spielen. Dorisch und Mixolydisch werden gerne in Rocksoli verwendet und sind neben Pentatonik und Blues Skala wohl die Modi, die am häufigsten anzutreffen sind.

Kirchentonleitern Herkunft Verwendung

Vom Mittelalter über Jazz zur Rockmusik: Kirchentonleitern kommen keineswegs nur im kirchlichen Kontext vor. Die Bezeichnung „Modale Skalen“ oder kurz „Modi“ passt heutzutage besser.

Kirchentonarten einfach erklärt

Beginnen wir mit einer simplen Frage:

Was ist der Unterschied zwischen Dur und Moll?

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der C-Dur- und der A-Moll-Tonleiter? Die Antwort „Es sind halt zwei unterschiedliche Tonleitern!“ trifft die Sache nicht ganz, da beide Tonleitern mit exakt denselben Tönen gebildet werden:

C-Dur-Tonleiter: c, d, e, f, g, a, h (der Ton „h“ heißt im Englischen „b natural“)

A-Moll-Tonleiter: a, h, c, d, e, f, g

Der einzige Unterschied zwischen beiden Tonleitern ist der Anfangspunkt: Von c gespielt erklingt eine Dur-Tonleiter, von a eine Moll-Tonleiter. (Dass es neben dem sogenannten reinen auch noch harmonisches und melodisches Moll gibt, können wir für diesen Workshop ignorieren.) Der Grundton ist somit der entscheidende Punkt. Das mag banal klingen – was es auch ist –, hat aber einen entscheidenden Einfluss auf das Empfinden und Erleben von Musik.

Eine C-Dur-Tonleiter hat eine ganz andere Wirkung als eine A-Moll-Tonleiter, obwohl beide dieselben Töne enthalten. Sie unterscheiden sich nur durch den Grundton, also durch ihren tonalen Schwerpunkt. Man könnte auch von einer Art „Perspektivwechsel“ sprechen: Von c aus betrachtet bilden diese Töne eine Dur-Tonleiter, von a aus betrachtet eine in Moll.

Von C-Dur zu den Kirchentonleitern

Jetzt könnte man sich fragen, was passiert, wenn man dieses Prinzip auf die übrigen fünf Töne der Tonleiter anwendet. Und genau das entspricht den Kirchentonleitern: Sie übertragen diesen Gedanken auf alle anderen Töne der Tonleiter, woraus insgesamt sieben Skalen abgeleitet werden können. Im Tonraum C-Dur (also keine Vorzeichen, nur weiße Tasten) ergeben sich folgende Tonleitern, die man allgemein mit griechischen Namen beschreibt:

  • Grundton C: C-Ionisch (oder eben C-Dur)
  • Grundton D: D-Dorisch
  • Grundton E: E-Phrygisch
  • Grundton F: F-Lydisch
  • Grundton G: G-Mixolydisch
  • Grundton A: A-Äolisch (oder A-Moll)
  • Grundton H (englisch B): H-Lokrisch

Wir haben es also mit sieben Tonleitern zu tun, die alle dieselben Töne nutzen und sich lediglich durch ihren Anfangston unterscheiden. Hier siehst du sie einmal dargestellt auf einer Tastatur und im Notensystem. Doch keine Angst, für Gitarristen halten wir am Ende natürlich auch eine Tabulatur für alle Kirchentonarten bereit.

Kirchentonleitern in C

Je nach Anfangspunkt ergibt sich eine andere Tonleiter.

Gleiche Töne, verschiedener Klang

Die Frage ist berechtigt: Wenn diese sieben Skalen aus denselben Tönen gebildet werden, weshalb klingen sie dann unterschiedlich?
Kurze Antwort: wegen der Verteilung der Ganz- und Halbtöne.

Bei der C-Dur-Tonleiter liegen die Halbtöne zwischen e und f beziehungsweise h und c; die übrigen Intervalle sind Ganztöne. Daraus ergibt sich folgendes Muster:

GT GT HT GT GT GT HT (GT = Ganzton, HT = Halbton)

Bei jeder Skala verschiebt sich dieses Muster um eine Position:

GT GT HT GT GT GT HT Ionisch
GT HT GT GT GT HT GT Dorisch
HT GT GT GT HT GT GT Phrygisch
GT GT GT HT GT GT HT Lydisch
GT GT HT GT GT HT GT Mixolydisch
GT HT GT GT HT GT GT Äolisch
HT GT GT HT GT GT GT Lokrisch

Dies ist natürlich auch in jedem anderen Tonraum möglich: Von jedem der zwölf Töne einer Oktave lassen sich jeweils sieben Kirchentonarten ableiten. So basiert z. B. C-lydisch auf G-Dur und A-phrygisch auf F-Dur. So weit, so gut. Doch worin liegt der Nutzen? Um verschiedene Stimmungen zu erzeugen.

Drei der sieben Skalen haben einen Dur-Charakter (ionisch, lydisch und mixolydisch), drei klingen nach Moll (dorisch, phrygisch und äolisch), und die siebte, lokrisch, bildet eine eigene Kategorie und klingt sehr ungewohnt.

Die sieben Kirchentonleitern von C

Wie unterscheidet sich C-Ionisch von C-Lydisch?

Diese Frage lässt sich am einfachsten graphisch beantworten. Beginnen wir mit C-Ionisch, dem normalen C-Dur, bestehend aus den weißen Tasten. Für die Gitarristen unter euch ist der Standardfingersatz ohne Leersaiten aufgeschrieben. Achtet in beiden Fällen, egal ob Tastenmusiker oder Gitarrist, auf die kleinen Änderungen, die sich von Tonleiter zu Tonleiter ergeben.

C-Ionisch

C-Ionisch auf der Klaviertastatur umfasst alle weißen Tasten von c bis zur Oktave.

C-Ionisch umfasst alle weißen Tasten und die Töne c, d, e, f, g, a und h

C-Ionisch als Gitarrentabulatur

C-Ionisch in Noten und Tabulaturschreibweise

C-Lydisch

Bei C-Lydisch wird das f durch ein fis ersetzt.

Bei C-Lydisch wird das f durch ein fis ersetzt

C-Lydisch als Gitarrentabulatur

C-Lydisch als Gitarrentabulatur. Es ändert sich im Vergleich zu C-Ionisch nur ein Ton (f zu fis).

C-Mixolydisch

Mixolydisch unterscheidet sich von Ionisch durch die kleine Septime (b statt h)

Mixolydisch unterscheidet sich von Ionisch durch die kleine Septime (b statt h)

C-Mixolydisch als Gitarrentabulatur

Mixolydisch unterscheidet sich von der Dur-Tonleiter nur in der erniedrigten siebten Stufe (h wird zu b)

C-Dorisch

Bei Dorisch ist zusätzlich der dritte Ton erniedrigt (es statt e)

Bei Dorisch ist zusätzlich der dritte Ton erniedrigt (es statt e)

C-Dorisch als Gitarrentabulatur

Erniedrigen wir von unserem Dur-Fingersatz den dritten und siebten Ton, spielen wir eine dorische Skala

C-Äolisch

Äolisch: als weiterer Ton wird der sechste Ton einen Halbton tiefer gesetzt (aus a wird ein as)

Äolisch: Als weiterer Ton wird der sechste Ton einen Halbton tiefer gesetzt (aus a wird ein as)

C-Äolisch als Gitarrentabulatur

Die natürliche Moll-Tonleiter/C-Äolisch als Gitarrentabulatur

C-Phrygisch

Phrygisch unterscheidet sich von Äolisch durch den erniedrigten zweiten Ton (des statt d)

Phrygisch unterscheidet sich von Äolisch durch den erniedrigten zweiten Ton (des statt d)

C-Phrygisch als Gitarrentabulatur

C-Phrygisch als Gitarrentabulatur

C-Lokrisch

Und bei Lokrisch wird zusätzlich der fünfte Ton einen Halbton tiefer gesetzt (ges statt g)

Und bei Lokrisch wird zusätzlich der fünfte Ton einen Halbton tiefer gesetzt (ges statt g)

C-Lokrisch als Gitarrentabulatur

… und zum Schluss noch C-Lokrisch als Gitarrentabulatur

Hören wir uns das mal an.

Klang von Kirchentonarten

Bei den folgenden Klangbeispielen kannst du schön die drei durtonalen Kirchentonarten von den molltonalen Kirchentonarten unterscheiden. Dass Lokrisch aus dem Rahmen fällt, lässt sich ebenfalls sehr gut hören.

YouTube Empfehlung

Dass Musiktheorie nicht langweilig sein muss, zeigt das oben verlinkte Fachbuch „MusikDurchblick“. Zum Buch gibt es zahlreiche Erklärvideos auf YouTube, wie zum Beispiel das folgende Video zu Kirchentonleitern. Hier könnt ihr das oben Gesagte noch einmal anschauen.

Fazit

Die Kirchentonarten haben schon lange ihre religiöse Herkunft abgelegt und sind heute nicht mehr aus der Musik wegzudenken. Das Konzept mag zu Beginn zwar etwas verwirrend sein – allzu kompliziert sind diese Skalen aber nicht. Gewiss nicht komplizierter als die subtraktive Klangsynthese oder ein Multieffektpedal, vorausgesetzt natürlich, man interessiert sich dafür.
Die Frage ist berechtigt, was man alles damit anstellen kann … Darum kümmern wir uns im zweiten Teil dieses Workshops!

Klangbeispiele
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Workshop Notenlesen lernen: Tonhöhen und -längen

Workshop Notenlesen lernen: Tonhöhen und -längen

13.11.2024 |19
    2. Mehr anzeigen
