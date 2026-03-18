Transkribieren von Noten leicht gemacht!

Wer kennt es als Live-Musiker nicht? Neue Lieder muss man sich für Auftritte mühsam raushören, notieren und am Ende ja auch noch üben. Oder woher bekomme ich mein Lieblingslied als Klaviernoten? Die neue Software Klang.io möchte hier helfen und verspricht, Audiodateien in Windeseile zu analysieren und als Noten auszugeben.

Klang.io

Erfreulicherweise kommt Klang.io nicht aus dem kalifornischen Silicon Valley, sondern hat seinen Sitz in Karlsruhe. Scrollt man durch die Liste der Mitarbeiter, lächeln einem fast ausnahmslos junge Leute entgegen, die im Verlauf des kurzen Unternehmensverlaufs bereits etliche Preise eingeheimst haben. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2018.

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Klang.io ist als eine vielseitige Transkriptionsplattform entwickelt worden und soll es professionellen Musikern und Hobbymusikern, ermöglichen, selbst die komplexesten musikalischen Ideen in der Notationsform ihrer Wahl festzuhalten. Es gibt einzelne Apps, je nachdem für welches Instrument man gerne seine Noten haben möchte.

Dabei bietet die Software grundsätzlich drei unterschiedliche Modi. Der Universal-Modus ist eine Art Allzweckmodus, der für eine breite Palette gängiger Instrumente wie Gesang, Klavier und Gitarre ausgelegt ist und sich ideal zum Lernen, Songwriting oder für die Audioproduktion eignet. Der Classic-Modus ist speziell auf Orchesterbesetzungen wie Streicher und Blasinstrumente abgestimmt und damit eher für fortgeschrittene Kompositionen und Ensemble-Arrangements geeignet. Der Rock-Modus ist für Bands konzipiert und verfügt über die spezielle Fähigkeit, komplexe, von E-Gitarren geprägte Arrangements zu identifizieren und zu transkribieren. Alle drei Modi können im sogenannten Transcription Wizard angepasst werden, um Details wie bspw. Quantisierungseinstellungen oder die Trennung der Hände bei Klavierstücken festzulegen.

Hat man sich für den passenden Modus entschieden, haben Nutzer die Möglichkeit, entweder Audiodateien hochzuladen, Links zu YouTube, Instagram oder TikTok einzufügen oder auch direkt über das Mikrofon aufzunehmen, um den Transkriptionsprozess zu starten.

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Die KI-Modelle der Software erkennen laut Hersteller die einzelnen Instrumente, analysieren die Akkorde, die Melodie und den Rhythmus des Stücks und transkribieren diese. Anschließend können weitere Bearbeitungen über einen integrierten Notationseditor mit einfachen Werkzeugen zum Transponieren, Korrigieren oder zur Aufteilung der Klavierhände vorgenommen werden, bevor die Ausgabe im gewünschten Format erfolgt, z. B. Noten als PDF und Music XML, Gitarrentabulaturen als GuitarPro und/oder MIDI-Daten zur Verwendung in einer DAW. Der gesamte Vorgang ist laut Hersteller in weniger als 30 Sekunden abgeschlossen.

Nutzbar ist die Klang.io Software sowohl im Browser als auch in Plug-in-Form (macOS und Windows). Die ersten 20 Sekunden einer Aufnahme werden stets kostenlos transkribiert. Wer komplette Songs transkribieren möchte, muss dagegen ein Abonnement abschließen, dass aktuell 18,99 Euro monatlich bzw. 95,04 Euro jährlich (60 % Rabatt) kostet. Der komplette Zugang zum Klang.io Portfolio kostet 27,99 Euro monatlich bzw. 140,04 Euro jährlich (60 % Rabatt). Weitere Informationen zum Anbieter findet ihr hier.