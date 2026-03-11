ANZEIGE
ANZEIGE

Klevgrand One Shot 2, Drum Sampler Software für Mac & Windows

Version 2 der Drum Sampler Software

11. März 2026
klevgrand one shot 2

Klevgrand One Shot 2, Drum Sampler Software für Mac & Windows

Vor fast genau zwei Jahren stellte Klevgrand seine Drum Sampler Software namens One Shot vor. Nun kommt Version 2 der  App auf den Markt und wir verraten euch in dieser News, was Klevgrand One Shot 2 zu bieten hat.

Klevgrand One Shot 2

Die Software-Firma Klevgrand bringt mit One Shot 2 eine überarbeitete Version seiner Drum Sampler Software für Mac und Windows auf den Markt. Die Entwickler preisen das Ganze als „perkussive Workstation“ an, die speziell für – der Name verrät es ja bereits – One-Shot-Samples entwickelt wurde.

ANZEIGE
klevgrand one shot 2

Klevgrand One Shot 2

Die Drum-Engine der Software wurde überarbeitet und bietet nun eine Motion Engine, mit der man Phrasen erstellen kann, die sich kontinuierlich weiterentwickeln. So sollen sich einzelne Samples von Becken-Swells, Shaker, Foley-Elemente uvm. in rhythmische Pattern verwandeln lassen. Auf Wunsch lässt sich die Intensität der Veränderungen auch per MIDI-CC steuern. Ebenso ist es nun möglich, mehrere Sounds über eine einzelne MIDI-Note zu triggern.

Weitere Neuerungen gibt es u.a. im Effektbereich. So sind die Effekte Reverb 2, Transient Adder und Unstereo neu bei Klevgrand One Shot 2 mit dabei, was die klanglichen Möglichkeiten der Software deutlich erweitert.

Zu guter letzt hat Klevgrand seiner Software neue Samples und neue Presets spendiert.

Im folgenden Video erfahrt ihr mehr dazu:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Erhältlich ist Klevgrand One Shot 2 für macOS und Windows. Das Plug-in lässt sich in den Formaten VST3, AAX und AU einsetzen.

ANZEIGE

Aktuell gilt ein Einführungspreis in Höhe von 119,99 US-Dollar. Regulär kostet die Software 199,99 US-Dollar. Nutzer von One Shot 1 bekommen durch Eingabe des Codes „oneshot2update“ einen vergünstigten Update-Preise. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.

Klevgrand One Shot

One Shot ist das bisher größte Drum-Instrument von Klevgrand und bietet allerhand interessante Features, um eurem Beat und Groove ein organisches Gefühl zu geben, sofern dies denn gewünscht ist. One Shot enthält über 8.000 Samples aus unterschiedlichsten Stilen, die meisten davon mit mehreren Velocity-Layern und Round-Robin-Samples ausgestattet. In über 200 Presets haben die Entwickler die Samples zusammengestellt, wobei auch die Möglichkeit besteht, eigene Samples in die Software zu laden.

klevgrand one shot drum sampler

Die Preset-Kits können abgeändert oder komplett neu programmiert werden, wobei pro Set 15 Slots für Multisamples zur Verfügung stehen. Pro Slot lassen sich zwei Insert- und zwei Send-Effekte hinzufügen und es gibt auch diverse Master-Effekte. Dank eines Multi-Ausgangs könnt ihr die einzelnen Bestandteile des Kits einzeln in der DAW ausgeben und dort weiter bearbeiten.

Hier das offizielle Video dazu sowie ein Video mit Infos zu den wichtigsten Funktionen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Klevgrand One Shot lässt sich auf Computern mit mindestens macOS 10.10 (oder neuer, M1 nativ) bzw. Windows 7 (oder neuer) einsetzen. Als Plug-in-Formate stehen AU, VST und AAX (64 Bit) zur Verfügung.

Derzeit ist One Shot zum Einführungspreis von 99,- US-Dollar erhältlich. Später soll das Plug-in 149,99 US-Dollar kosten.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Behringer BMX, Sampling Drum Machine

Behringer BMX, Sampling Drum Machine

10.03.2026 |68
Alle Elektron Synthesizer, Drumcomputer, Sampler und Effekte

Alle Elektron Synthesizer, Drumcomputer, Sampler und Effekte

28.05.2025 |23
Test: Waldorf Attack 3, Drum Synthesizer Plug-in

Test: Waldorf Attack 3, Drum Synthesizer Plug-in

06.03.2026 |17
Test: Baby Audio Tekno, Drum-Synthesizer für iOS und Desktop

Test: Baby Audio Tekno, Drum-Synthesizer für iOS und Desktop

27.02.2026 |7
Drummer-1, Beat Plug-in

Drummer-1, Beat Plug-in

21.02.2026 |5
Steinberg Groove Agent 6, Software-Drummer

Steinberg Groove Agent 6, Software-Drummer

19.02.2026 |3
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X