Klevgrand Revolv, Hall-Plug-in für die DAW

Schwedische (Hall-) Räume für die DAW

Klevgrand Revolv ist ein neues Reverb-Plug-in, das entgegen dem aktuellen KI-Trend und der automatischen Analyse und Berechnung des bestmöglichen Hall-Effekts, als Faltungshall konzipiert wurde und entsprechend etliche Impulsantworten mit sich bringt. Und da die Firma Klevgrand ihren Hauptsitz in Schweden hat, fokussiert sich das Revolv Plug-in auf Räume aus genau diesem Land!

Klevgrand Revolv

Freunde des skandinavischen Landes Schweden kommen bei Klevgrand Revolv ganz auf ihre Kosten. Egal ob man sein Piano in den mittelalterlichen Ruinen von Gotland oder das virtuelle Orchester einen Auftritt im Dom von Uppsala abhalten lassen möchte, Revolv bietet genau das – und vieles mehr.

Im Rahmen des Projekts „Echoes of Our Time“ hat sich der Klevgrand-Freund und Sound Designer Oscar Björk auf eine Reise begeben und eine Vielzahl schwedischer Sehenswürdigkeiten besucht. Und das nicht ohne dabei einen Audio-Schnappschuss aka eine Impulsantwort für jedes Gebäude zu erstellen (wie das geht, erfahrt ihr in unserem Faltungshall-Workshop).

Die über 100 Impulsantworten von Revolv haben die Klevgrand-Entwickler in ein interessantes GUI verfrachtet, das es über eine Drehbewegung erlaubt, den passenden Ort bzw. das gewünschte Gebäude auszuwählen. Hintergrundinformationen zu den Räumen werden gleich mitgeliefert. Bis zu drei Mikrofonpositionen für jeden Ort gibt es, dazu lassen sich Parameter wie Pre-Delay, Width, Decay etc. detailliert einstellen. Hinzu gesellt sich noch ein 4-Band-Equalizer mit parametrischen Mitten.

Obwohl Faltungshall-Plug-ins in der Regel viel CPU-Power benötigen, betont Klevgrand, dass Revolv auf eine möglichst niedrige CPU-Last hin optimiert wurde. Designt und entwickelt wurde Revolv vor allem im Hinblick auf den Einsatz bei Filmmusik und Videospielen, bei denen eine möglichst hohe Authentizität gefragt ist.

Hier einige Klangbeispiele zu Revolv:

Für den Einsatz von Klevgrand Revolv gibt der Hersteller hinsichtlich der Systemvoraussetzungen mindestens macOS 10.10. (oder neuer, optimiert wurde das Plug-in für M1-Prozessoren) bzw. Windows 7 (SP1 oder neuer) an. Das Plug-in lässt sich im AU-, VST3- und AAX-Format einsetzen.

Aktuell gibt es das Plug-in zum Preis von 49,99 US-Dollar, später wird es 69,99 US-Dollar kosten. Revolv ist auch Teil des Klevgrand Effect Bundles.