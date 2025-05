KMA Machines Geminus Stereo True Double Tracker

Double-Trouble-Tracking Stereo Erweiterungsdings

Beim KMA Machines Geminus kommt eine KI-gesteuerte Tracker-Technologie zum Einsatz, die ein natürlich klingendes Doppeln von jeder Art von Eingangssignal ermöglichen soll. Das ist natürlich primär für uns Gitarristen interessant, aber auch Sängerinnen und Sänger können von diesem Effekt profitieren.

Double Tracking ist ein beliebtes Mittel, einem Instrument oder einer Stimme eine gewisse Breite zu verleihen. Entweder, man macht das auf die alte, bewährte Weise und spielt einfach alles doppelt ein, oder man nutzt einen Doubler-Effekt. Diese werden immer besser und klingen teilweise wirklich schon so, als ob da zwei unterschiedliche Spuren eingespielt wurden, aber letztlich basieren sie meist alle auf Modulation und minimalen Verzögerungen.

Das KMA Machines Geminus hat bereits im Endgame-Pedal eine patentierte, KI-gestützte Technologie im Einsatz, die sich „TDT“ nennt, Kurzform für True Double Tracking. Was da genau hinter steckt, darüber hüllt man sich verständlicherweise in Schweigen. Auf jeden Fall soll diese Form des Double Trackings extrem natürlich klingen.

Ausgestattet ist das KMA MAchines Geminus mit einem deutlich sichtbaren Width-Regler, der das Effektsignal von Mono bis zu epischer Stereobreite führt. Je ein Time-, Pitch- und ein Level-Regler ermöglichen weitere Feineinstellungen. Das Gerät kann True Stereo arbeiten, aber auch ein Stereosignal erzeugen oder komplett Mono gefahren werden. An der Stirnseite befinden sich die Ein- und Ausgangsbuchsen, die konsequenterweise als TRS-Buchsen ausgeführt sind.

Die relaisbasierte Soft-Klick-Technologie ermöglicht ein geräuschloses Umschalten zwischen True Bypass und Effekt, versorgt wird das Geminus per externem Netzteil mit 9 V und Minuspol innen. Im Demovideo klingt die Technologie tatsächlich extrem realistisch, hoffen wir, dass wir von den Berlinern demnächst eine Test-Unit erhalten. Das Pedal ist Made in Germany und wird 229 € kosten, lieferbar ist es in ca. vier Wochen.