KMA Machines Tyler Deluxe – AB/Y Splitter

KMA Audio Machines Tyler Deluxe

Ein bisschen traurig war ich ja, als ich zuletzt gelesen habe, dass Lichtlaerm Audio dichtmachen. Ich mochte die Pedale von Daniel Ringl, einem überaus talentierten Tüftler, der jetzt jedoch dauerhaft zum KMA Audio Machines gewechselt ist. A match made in heaven? Wird die Zeit zeigen, uns jedoch verzückt die Aussicht, was die Berliner Schmiede nun durch Daniels Ergänzung noch alles zaubern wird. Für viele ist KMA Audio Machines die vielversprechendste deutsche Schmiede.

KMA Machines Tyler Deluxe

Das bedeutet aber nicht, dass die Firma sich gleich aufs nächste Overdrive oder Delay stürzt. Mit dem Tyler Deluxe präsentiert die Firma ein Schweizer Taschenmesser für euren Sound – einen „Advanced Frequency Splitter“ – einen Frequenztrenner, der euer Signal auf zwei Kanäle raushaut. Ein Kanal bearbeitet euer Signal mit einem High Pass Filter, ein anderer mit einem Low Pass. Aber das ist nicht alles.

Jeder, der ein Stereo-Setup fährt, dürfte spätestens jetzt hellhörig werden: Der Tyler Deluxe kann in der Phrase gedreht und beide Kanäle, sowohl der Low als auch der High Pass fungieren quasi als Effektschleifen, in die unterschiedlichste Zerren reingepackt werden können. Der Mix-Regler regelt das Mischverhältnis der beiden Kanäle, Level und Clean können auch jeweils eingestellt werden für den jeweiligen Kanal. Diese AB/Y-Funktionalität ist für die richtige Person ein äußerst praktikables Tool. Ich persönlich arbeite mit wenigen Overdrives, aber wer mehr besitzt, sie in zwei grundsätzliche Gruppen einteilen für High-Pass und Low-Pass-Frequenzen und seinen Sound sehr genau nimmt – der Tyler verschafft Abhilfe. Auch ein schönes Abpassen des Mischverhältnisses der beiden Klanggruppen durch den Mix-Regler dürfte durchaus seinen Reiz haben. Oder das Entwirren der Signalkette: Das Stacken von Overdrives, Reverbs oder Delays kann dazu führen, dass bestimmte Frequenzbereiche schwammig werden. Speziell bei einer seriellen Schaltung von Overdrives ist das Ergebnis oft ungünstig. Da ist eine parallele Schaltung, wie der Tyler Deluxe sie ermöglicht, durchaus vorzuziehen. Wer sich von der Praxis ein genaueres Bild machen will, hier die bisherigen Videos:

