KMA Machines WURM 2

Mehr Distortion braucht das Land – oder? Nein? Okay. Kriegt es trotzdem. KMA Machines aus Berlin setzen Akzente, weiterhin. Das Cirrus, das Horizont und einiges, was danach kam ist inzwischen in der alternativen Rock- und Boutique-Szene Deutschlands fest angekommen.

Der WURM ist eins der beliebtesten Distortion-Pedale der letzten Jahre – zumindest hierzulande. Die Formel geht vor allem für Doom- und Sludge-Fans perfekt auf – der dreckige aber glaubwürdige und kratzige, vielfältige Distortion-Sound geht auf das Boss HM2 Pedal zurück. Wer den Sound kennt, weiß: Von Shrinebuilder bis Melvins haben zahlreiche Bands auf das Distortion Pedal mit den fetten Low Ends gesetzt. Jetzt liegt die Version 2 vor – und was ist anders?

Der WURM 2 erfindet das Rad nicht neu – wie bei vielen KMA Pedalen gibt es das integrierte Mini-EQ nach wie vor, und das spielt vor allem hier eine große Rolle. Die 2-EQ Sektion des HM2 wurde beibehalten und nun mit zwei weiteren Parametern ergänzt. Zusätzlich kann jeder Regler zusätzlich getrimmt werden, will heißen: die Mitten können betont oder zurückgefahren, sofern ihr für Leads Präsenz wollt oder für Riffing einen feinen Midscoop.

Darüber hinaus gibt es relaisbasiertes Silent-Switching, das den WURM 2 trotz all der Distortion Gewalt zu einem vergleichsweise leisem Brüllmonster macht. Klar ist im Ruhemodus Rauschen zu hören, aber erste Klangbeispiele zeigen: Der KMA Wurm 2 ist bei aller Zerstörungswut in den Ruhephasen bemerkenswert leise. Der gewohnte STYLE-Schalter von der ersten Version ist auch nach wie vor dabei und erlaubt Klangvielfalt durch ein zusätzliches EQ-Stack. Besonders dick kommt es beim HM-II-Modus, der vor allem für eins steht: Kettensägen-Sounds. Wenn es fräsen soll, ist das also der richtige Modus. Im KMA-Modus ist er ein bisschen sauberer und „scoopiger“ – und beide Modi können zusätzlich zu allem noch gleichzeitig eingeschaltet werden. Mahlzeit!

Terror pur – der KMA WURM 2

Kein Overdrive vermag diesen Krach hinzukriegen, und die meisten Fuzz-Pedale haben eine andere Ansprache und Reaktivität. In den Klangbeispielen wird vor allem klar, dass der TERROR-Regler ein zusätzliches Kaufargument ist: Der kitzelt in Sachen Zerstörung nochmal einen Restfunken raus. Wem das alles zuviel ist: Per Eingangsfilter, DIP-Switch und internem Regler können Eingangsstärke des Signals zusätzlich runtergefahren und Rückkopplungen gezähmt werden.