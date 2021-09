Knobcon 21: Modbap Modular Osiris, Wavetable-Oszillator

Vielseitiger Digital-Oszillator

Modbap Modular Osiris ist das zweite Eurorack-Modul des Herstellers, der im vergangenen Jahr mit dem Knopf-Modul Per4mer seinen Einsatnd gab.

Osiris ist ein Wavetable-Oszillator, der mit sieben Timbre-Modi ausgestattet ist, über einen unabhängigen Suboszillator sowie einen Pitch-Quantizer verfügt und seine „Fidelity“ von LoFi nach HiFi regeln kann. Der Oszillator kann auch vier Bänke mit jeweils 32 Wavetables zugreifen. Jeder Wavetable besteht aus 32 Waveforms. User-Wavetables lassen sich mit dem kostenlosen Open Source Wavetable-Editor OsirisEdit erstellen und über eine Micro SD-Card importieren.

Über die Timbre-Modi lassen sich verschiedene Klangeffekte realisieren: Unison – ein zweiter, bis zu einer Oktave verstimmbaren Oszillator, Bend – komprimiert die Waveform, Fold – zweistufige Wavefolder, Sync, Noise, FMx1 – Phasenmodulation, FMx…8 – Frequenzmodulation mit einer Ratio zwischen 1 und 8.

Der Suboszillator kann über einen eigenen CV-Eingang separat angesteuert und somit selbstständig genutzt werden. Er erzeugt Sine, Trinagle und Square, die optional an einem eigenen Ausgang anliegen. In der Einstellung -1 und -2 erzeugt der Suboszillator eine Kopie des Wavetables-Signals, nur um eine bzw. zwei Oktaven tiefer gestimmt.

In dem 12 TE breiten Modul sind auch ein VCA und eine Decay-Hüllkurve integriert.

Modbap Modular Osiris kann ab sofort vorbestellt werden, das Modul soll ab dem 24. September 2021 lieferbar sein. Der Preis beträgt 359,- Dollar, zzgl. VAT und Versand.

