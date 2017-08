Know How: Homerecording mit Sehbehinderung

Menschen, die blind oder stark sehbehindert sind, haben spezielle Probleme bei der Nutzung elektronischer Musikinstrumente, die ich in diesem Artikel veranschaulichen möchte. Als jemand, der selbst fast blind ist, suche ich seit vielen Jahren für mich die kreativitätsfördernde, optimale und vor allem bezahlbare Lösung. Denn wenn man kein professionelles Tonstudio betreibt und trotzdem Freude am Musizieren hat, muss man sich mit Grenzen arrangieren, die nicht immer zu überwinden sind.

Betrachtet man die Diskussionen zu Hard- und Software-Instrumenten, ist eines klar: Software ist günstiger, digitaler, flexibler. Hardware ist nachhaltiger, organischer und man hat was in der Hand. Virtuelle Musikinstrumente und Controller bieten zwar für den mausaffinen Anwender viel Spielraum, ein oder mehrere Monitore stellen alles übersichtlich dar. Doch was ist, wenn man eben nichts oder kaum etwas sieht, vielleicht auch nicht beruflich mit Musik zu tun hat und eine Lösung sucht, seine Kreativität akustisch umzusetzen? Da ist die Hardware auch nicht immer die optimale Lösung, denn Menübedienung, Touchscreen und Soft-Encoder erschweren oft die Handhabung.

So zählt für mich bei der Auswahl eines Synthesizers oder einer digitalen Workstation weniger die Qualität, dafür aber die spezielle Mensch-Maschine-Interaktion. Zu allem Überfluss kann man die Eignung eines Instruments erst nach einigen Monaten intensiver Nutzung feststellen, das erhöht leider auch das Risiko von Fehlkäufen und verhindert oft auch kreatives Arbeiten. Man stelle sich vor, ein Autofahrer würde sich bei jeder Fahrt ständig überlegen müssen, welche Funktion an welcher Stelle sitzt und ob er diese überhaupt erreichen kann.

Das Thema ist sehr komplex und macht es erforderlich, der Reihe nach einige Aspekte zu betrachten. Ich werde daher zunächst verschiedene Seheinschränkungen beschreiben und technische Lösungen zur Kompensation vorstellen. Im weiteren Verlauf gehe ich auf Vor- und Nachteile von Bedienelementen und Software ein und beschreibe am Schluss anhand ausgewählter Produkte, warum diese mehr oder weniger barrierefrei sind. Dass man sich bei der Anschaffung eines Instruments natürlich als Erstes überlegen sollte, was man eigentlich machen will, ist klar und hierfür gibt es wunderbare Workshops auf amazona.de. Daher wundern Sie sich bitte nicht, dass ich Instrumente miteinander vergleiche, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und ich mich nur auf die reine Bedienbarkeit beschränke. Im Prinzip könnten Hersteller und Entwickler auf Grundlage dieses Artikels Instrumente und Tools für blinde und sehbehinderte Menschen entwickeln oder vorhandene Produkte diesbezüglich optimieren. Da ich seit Jahren mit Blindenhilfsmitteln vertraut bin und auch an konkreten Entwicklungen beteiligt war, habe ich einen professionellen Blick dafür. Hersteller oder Entwickler, die ein Produkt entsprechend anpassen möchten, kann ich daher bei Bedarf sachkundig unterstützen. An dieser Stelle danke ich Peter Grandl dafür, dass ich einen Artikel zu diesem Thema schreiben darf und quasi aus eigener Erfahrung berichten kann.