Kodamo EssenceFM V7.0, massives Firmware-Update

16 Track Sequencer, FX-Presets, mehr Modulation u.v.m.

Kodamo EssenceFM V7.0 – der französische Hersteller hat in den vergangenen 5 Jahren die Firmware für seinen ohnehin schon leistungsstarken FM-Synthesizer stetig weiterentwickelt. Auch das jüngste Update hat es wieder wirklich in sich.

Kodamo EssenceFM V7.0 – was ist neu?

Auch wenn es in der Feature-Liste nicht ganz oben steht, ist der polyphone Multitrack-Sequencer wohl das Highlight des Updates. 16 Spuren mit einer Länge von bis zu 128 Steps lassen sich pro Performance speichern. Die Noten können über den Touchscreen oder via MIDI eingegeben werden. Bis zu 16 Noten pro Step sind möglich, die auch externe MIDI-Geräte ansteuern können. Funktionen wie Transpose, Tempo, Lenght lassen sich in Echtzeit durchführen.

Für den MIDI Player gibt es die zusätzliche Funktion Play Next, um einen gesamten Folder mit MIDI Files wie eine Playlist automatisch abzuspielen, was auch via MIDI-Out ausgegeben wird und, ebenso wie der Looped Modus, nach dem Ausschalten aktiviert bleibt.

Für mehr Modulation wurde ein zweiter LFO für alle Stimmen implementiert. Im Gengensatz zu ersten LFO fehlen hier jedoch Attack und Decay sowie die feste Verbindung zum AM/FM-Operator.

Alle Hüllkurven besitzen einen Free Running Mode, womit sie sich als LFOs nutzen lassen.

Die Mod-Matrix kann nun auch den Ratio-Parameter jedes Slots als Ziel adressieren.

Für die Effekte lassen sich nun 128 separate Presets speichern, die sich damit unabhängig von Sounds laden lassen. Weitere Verbesserungen sind eine Anzeige der Volume-Steuerung (per Encoder) aller sechs Operatoren im Display, Wahl eines Patch oder einer Bank beim Starten des Synthesizers, MPE-Setups lassen sich auf der Performance Page einfacher erstellen.

Außerdem wurde die Display-Darstellung teils bereinigt und mehrere Bugfixes durchgeführt.

Das kostenlose Update Kodamo EssenceFM V7.0 ist auf der Support-Seite des Herstellers ab sofort verfügbar.

Unseren Testbericht zum EssenceFM (mit einem früheren OS) könnt ihr unter diesem Link nachlesen.