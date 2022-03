Kodamo Infini, FM-Synthesizer mit Bitmasks & Formanten

So mal der Markt nicht gerade sprüht vor kleineren Geräten mit FM-Synthese: Japans OPsix und Reface DX, dann wird’s schon dünn. Im Gegenzug dafür „grüßt täglich das Synthesizertier“, nämlich ein Substraktiver und dieser am besten gerendert als Klon eines Klassikers. Glaub eine bekannte Firma heißt Behringer. ^^ Dem Display zu urteilen dürfte das ggf. sehr viel Shift+Button oder Menüdiving werden. Aber FM ist eben gerne digital (meine neueste Erkenntniss dank Moog ist, dass es ursprünglich analog war bzw. ist) und wenn es gut klingt – who care! Allerdings, und das gehört auch zur Wahrheit, sollte es besser klingen wie jeder FM-Softwaresynthesizer. Sonst ist es für Studioleute meiner Ansicht nach eher zweitrangig, so nach dem Motto: Man braucht kein Plug-in im Gehäuse! Zumindest denke ich persönlich so. Dennoch: Mir gefällt der kleine Synthesizer. :)