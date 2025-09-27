Günstige Desktop-Variante

Kodamo MASK1EX ist eine kompakte Desktop-Variante des MASK1 Keyboard-Synthesizers. Die Bitmask-Engine ist die gleiche wie in der großen Version, doch durch ein paar kleinere Zugeständnisse konnte der Preis erstaunlich günstig gehalten werden.

Kodamo MASK1EX – Bitmask-Synthesizer

MASK1EX ist bezüglich der Klangerzeugung identisch mit dem MASK1 und bietet alle Sound des großen Bruders. Das Desktop-Modul besitzt 377 Presets und 200 Speicherplätze für eigene Soundpatches.

Jede Stimme des Synthesizers bietet zwei Oszillatoren mit Zugriff auf 512 Bitmasks, zwei digitale Multimode-Filter, vier Hüllkurven, einen Noise Generator und zwei LFOs. Außerdem verfügt er über integrierte Stereo-Effekte, einen Looper-Sequencer und einen Arpeggiator. Ebenso ist die polyphone Legato-Funktion integriert, die eine dynamisch veränderbare Spielweise für gebundene Noten ermöglicht. Diese Besonderheit der MASK1-Synthesizer erlaubt eine sehr lebendige Artikulation.

Das Desktop-Modul ist mit 23 Tasten und zwei Encodern ausgestattet. Das Bedienfeld scheint somit identisch mit dem des Keyboards zu sein. Es gibt MIDI-I/O und USB-Port, Audioausgänge sowie einen Anschluss für ein Sustain-Pedal. Das weiße Gehäuse ist schwarz und gold bedruckt.

MASK1EX ist in einigen Punkten etwas weniger leistungsfähig, was auf einen kleineren Prozessor schließen lässt. Die Polyphonie beträgt 10 statt 12 Stimmen, das interne Oversampling hat den Faktor 8 anstatt 16 und das Modul ist nur bitimbral. Außerdem beträgt die Zahl der Speicherplätze nur ein Drittel des MASK1.

Kodamo MASK1EX ist zunächst nur als einmaliges Batch in der „Limited Gold Edition“ angekündigt. Das Modul ist ab sofort direkt beim Hersteller erhältlich und kostet 299,- Euro zzgl. VAT und Versand aus Frankreich. Ob später eine reguläre Serie angeboten werden wird, ist momentan nicht abzusehen.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht des Kodamo MASK1 nachlesen.