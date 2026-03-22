Koma Elektronik Kassiopeia, DC-Interface

Motoren, LEDs, Schalter via MIDI, Gate & CV steuern

Koma Elektronik Kassiopeia ist ein DC-Interface mit vier Kanälen, über die sich elektrische Geräte mit MIDI, CV- und Gate-Signale steuern lassen. Bei der Entwicklung arbeiteten die Koma-Ingenieure mit Hildur Guðnadóttir und ihrer Band Osmium zusammen und haben sich von deren modifizierten Halldorophone inspirieren lassen.

ANZEIGE

Koma Elektronik Kassiopeia – 4-Kanal DC-Interface

Kassiopeia besitzt vier Eingänge für Trigger- oder CV-Signale mit bis zu 5 Volt. Mit diesen Signalen können vier Ausgänge gesteuert werden, die mit einer Spannung vom 9 V bis 24 V arbeiten. An diese Ausgänge lassen sich unterschiedliche elektrische Geräte oder Bauteile anschließen, die dann durch die Trigger an- und ausgeschaltet werden. Mit vier Reglern lässt sich die Intensität der Signale dosieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Alternativ zu den analogen Steuersignalen können auch MIDI vier MIDI-Noten oder MIDI-CCs verwendet werden, die sich über eine Learn-Funktion definieren lassen. Als MIDI-Eingang ist eine 3,5 mm TRS-Buchse vorhanden.

Als Anwendungsbeispiele nennt Koma Magnetschalter, Motoren, Lüfter, LED- und Lichtobjekte, um mechanische Bewegungen oder optische Effekte etwa durch einen Sequencer rhythmisiert ausführen zu können. Speziell für Klang- und Kunstinstallationen finden sich hierfür viele Möglichkeiten. Koma Elektronik bietet selbst einige Erweiterungen an, die mit Kassiopeia sinnvoll genutzt werden können.

Koma Elektronik Kassiopeia kann ab sofort bestellt werden und kostet 289,- Euro.