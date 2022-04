Kommt von Elektron eine neue Groovebox?

Teaser + Stream = ?

Elektron macht wieder einmal auf geheimnisvoll. Der Teaser-Clip auf Youtube sagt mit seinem Slogan „New Sounds. From a new Place.“ so gut wie gar nichts aus. Interessanter, wenngleich ebenso unkonkret, ist ein 1-stündiger Audiostream auf Dublab.com.

ANZEIGE

Während im Teaser-Clip nur ein paar experimentelle und sphärische Sounds zu hören sind, gibt es im Audiostream, den ihr unter diesem Link aufrufen könnt, komplette Tracks bzw. Sessions von folgenden Künstlern: Arkajo, Jimmy Myhrman, Joel Lundberg, Lady Starlight, Elin Piel, Yann Tiersen, Baseck und The Album Leaf.

Der entscheidende Hinweis steht darunter: „All tracks produced exclusively on …“ Da die Tracks relativ komplex sind und Drums sowie monophone und polyphone Synth-Sounds unterschiedlicher Art beinhalten, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um eine neue Groovebox handeln könnte. Auch der Untersatz: „Lend us your ears … and hear what’s inside the box.“ spielt möglicherweise darauf an. Das musikalische wie auch das klangliche Spektrum der Tracks ist jedenfalls relativ weit gefasst.

Im vergangenen Jahr ließ sich Elektron den Markennamen Syntakt eintragen. Ein solches Gerät würde dann vermutlich die Grooveboxen Digitakt und Digitone ergänzen oder etwa deren Features unter einem Dach vereinen?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Es gibt noch keinen Hinweis darauf, wann Elektron das Geheimnis lüften wird. Jedenfalls ist der schwedische Hersteller nicht auf der Superbooth vertreten.