Drahtlos MIDI-Daten transferieren

Neben dem Digitalpiano mit Chopin-Flair stellt KORG heute auch den MIDI-Adapter KORG BM-1 vor. Hiermit sollen unkompliziert und vor allem drahtlos MIDI-Daten gesendet und empfangen werden können.

KORG BM-1

Mit dem BM-1 präsentiert KORG eine einfache Lösung für drahtlose MIDI-Verbindungen über Bluetooth. Das BM-1 wird ganz einfach an die Standard-MIDI-Anschlüsse (5-Pol DIN) eines Instruments angeschlossen, eine separate Stromversorgung ist nicht notwendig, da das Interface über die Spannung des Standard-MIDI-Ausgangs gespeist wird (5 V und 3,3 V werden unterstützt).

ANZEIGE

Nach dem Einschalten erkennt das BM-1 automatisch weitere Bluetooth-MIDI-Geräte in der Nähe und verbindet sich mit diesen. Über die kostenlose KORG BM-1 App lassen sich auf Wunsch auch Gruppen aus bis zu fünf BM-1 erstellen, die untereinander MIDI-Informationen austauschen können.

Da die beiden Adapter des BM-1 über ein flexibles Kabel miteinander verbunden werden, lässt es sich auch dann noch ganz einfach anbringen, wenn die MIDI-Anschlüsse des betreffenden Geräts besonders nahe beieinander oder sogar übereinander angeordnet sind.

Sollte das MIDI-Gerät nur über einen MIDI-Ausgang verfügen, lässt sich der MIDI-OUT-Adapter des BM-1 auch einzeln verwenden. Auf diese Weise lassen sich z. B. klassische Synthesizer aus den 1980er-Jahren drahtlos über die DAW ansteuern, Digitalpianos ohne lästige Kabel mit einem Tablet verbinden oder eigentlich kabelgebundene MIDI-Controller zu mobilen Performance-Geräten verwandeln.

ANZEIGE

Wird das BM-1 in Verbindung mit den Apps KORG Module oder KORG Gadget LE verwendet, werden in diesen Apps außerdem zusätzliche Funktionen freigeschaltet.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Praktische Lösung für drahtlose MIDI-Verbindungen

Kompatibel zu Bluetooth-fähigen Geräten (PC, Mac, iPad, iPhone usw.), die Bluetooth 4.0

oder höher unterstützen) oder Geräten mit Standard-5-Pol-MIDI-Ausgang

oder höher unterstützen) oder Geräten mit Standard-5-Pol-MIDI-Ausgang Anschlüsse: MIDI IN, MIDI OUT

Unterstützte Betriebssysteme: Windows, macOS, iOS, iPadOS

Ca. 20 m Reichweite (ohne Hindernisse)

Kostenlose KORG BM-1 App für iOS / iPadOS zum Gruppieren von bis zu fünf BM-1, für

Firmware-Updates usw.

Firmware-Updates usw. Keine externe Stromversorgung notwendig (wird über den Standard-MIDI-Ausgang des

angeschlossenen MIDI-Geräts gespeist, 5 V oder 3,3 V)

angeschlossenen MIDI-Geräts gespeist, 5 V oder 3,3 V) Wird das BM-1 im Verbund mit den Apps KORG Gadget LE oder KORG Module verwendet,

werden dadurch zusätzliche Funktionen in diesen Apps freigeschaltet (weitere Informationen

hierzu auf der Hersteller-Website)

Der MIDI-Adapter KORG BM-1 ist ab Dezember erhältlich und kostet 59,- Euro (UVP).