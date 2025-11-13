Drahtlos MIDI-Daten transferieren
Neben dem Digitalpiano mit Chopin-Flair stellt KORG heute auch den MIDI-Adapter KORG BM-1 vor. Hiermit sollen unkompliziert und vor allem drahtlos MIDI-Daten gesendet und empfangen werden können.
KORG BM-1
Mit dem BM-1 präsentiert KORG eine einfache Lösung für drahtlose MIDI-Verbindungen über Bluetooth. Das BM-1 wird ganz einfach an die Standard-MIDI-Anschlüsse (5-Pol DIN) eines Instruments angeschlossen, eine separate Stromversorgung ist nicht notwendig, da das Interface über die Spannung des Standard-MIDI-Ausgangs gespeist wird (5 V und 3,3 V werden unterstützt).
Nach dem Einschalten erkennt das BM-1 automatisch weitere Bluetooth-MIDI-Geräte in der Nähe und verbindet sich mit diesen. Über die kostenlose KORG BM-1 App lassen sich auf Wunsch auch Gruppen aus bis zu fünf BM-1 erstellen, die untereinander MIDI-Informationen austauschen können.
Da die beiden Adapter des BM-1 über ein flexibles Kabel miteinander verbunden werden, lässt es sich auch dann noch ganz einfach anbringen, wenn die MIDI-Anschlüsse des betreffenden Geräts besonders nahe beieinander oder sogar übereinander angeordnet sind.
Sollte das MIDI-Gerät nur über einen MIDI-Ausgang verfügen, lässt sich der MIDI-OUT-Adapter des BM-1 auch einzeln verwenden. Auf diese Weise lassen sich z. B. klassische Synthesizer aus den 1980er-Jahren drahtlos über die DAW ansteuern, Digitalpianos ohne lästige Kabel mit einem Tablet verbinden oder eigentlich kabelgebundene MIDI-Controller zu mobilen Performance-Geräten verwandeln.
Wird das BM-1 in Verbindung mit den Apps KORG Module oder KORG Gadget LE verwendet, werden in diesen Apps außerdem zusätzliche Funktionen freigeschaltet.
Die wichtigsten Features im Überblick:
- Praktische Lösung für drahtlose MIDI-Verbindungen
- Kompatibel zu Bluetooth-fähigen Geräten (PC, Mac, iPad, iPhone usw.), die Bluetooth 4.0
oder höher unterstützen) oder Geräten mit Standard-5-Pol-MIDI-Ausgang
- Anschlüsse: MIDI IN, MIDI OUT
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows, macOS, iOS, iPadOS
- Ca. 20 m Reichweite (ohne Hindernisse)
- Kostenlose KORG BM-1 App für iOS / iPadOS zum Gruppieren von bis zu fünf BM-1, für
Firmware-Updates usw.
- Keine externe Stromversorgung notwendig (wird über den Standard-MIDI-Ausgang des
angeschlossenen MIDI-Geräts gespeist, 5 V oder 3,3 V)
- Wird das BM-1 im Verbund mit den Apps KORG Gadget LE oder KORG Module verwendet,
werden dadurch zusätzliche Funktionen in diesen Apps freigeschaltet (weitere Informationen
hierzu auf der Hersteller-Website)
Der MIDI-Adapter KORG BM-1 ist ab Dezember erhältlich und kostet 59,- Euro (UVP).
Aha, da folgt man den Spuren von CME oder sehe ich Gespenster?
Das mit dem Power-Over-Midi klappt natürlich NICHT bei vielen älteren Keyboards und anderen MIDI-Geräten, Es gibt jedoch die Möglichkeit die bestimmten PINs mit Strom zu versorgen, durch Aufschrauben und 5V-Anlöten…
Bei mir klappt nun auch OHNE Neukauf die BLE-MIDI-CONNECTION. Auch vor diesem Angebot von KORG
@CDRowell etwas mühsam, wenn es nicht bei allen Midi Geräten geht. wenn der Juno, der jx3p und ähnliches nicht funktionieren dann sinnlos imho😁 bin kein löter…
bin immer Kabelfreund, wenn es geht. OK, unterwegs Recht nervig mit Kabel, hab’s nach langer Zeit wieder getestet.😎
@Numitron Bei CME als auch bei KORG wird man im Gegentum zum Kabel etwas abstrakter mit den MIDI-VERKEHR umgehen MÜSSEN. Gruppen Bilden und einen Plan im Kopf haben, welches Gerät mit welchem BLE-MIDI kommuniziert.☺️
Ja, in der Tat ist das etwas gewöhnungsbedürftig. Bringt jedoch ne Menge gerader und gut funktionierender MIDI-Strecken, dund weniger Knoten im Kopf, wenn es denn läuft.😇
Gibt es schon Angaben zur Latenz? Das würde mich sehr interessieren.
Und was ist eig im Lieferumfang drin? 1xIn und 1xOut? Reicht mir ein Set für 59€ um den Sequenzer mit einem synth zu verbinden oder brauche ich da 2 Sets?
@Niki Ich gehe mal davon aus, Korg möchte nicht schlechter als CME dastehen, daher schätze ich mal, dass es bei annaähernd 3ms ist.
Mir ist bei CME keine spürbare Latenz aufgefallen. Bei CME nennt sich das WIDI… und hier ist gleich die benötigte Ausstattung verbildlicht.
https://www.korg.com/de/products/computergear/bm_1/index.php
https://www.cme-pro.com/widi-master/?srsltid=AfmBOortxtjbJxjpZWVOY6z_M5_Ns3kEPwbzrz17pNB-gydqPDjIa85q
Was mich WIRKLICH interessiert ist:
Sind CME und KORG-BLE-MIDI-PRodukte kompatibel?
Würde mich nicht wundern, wenn da die gleiche Platine drinsteckt wie bei CME.
Latenz ist 3ms.
@massenvernichtungswaffe.de 🤣👍