KORG BM-1, MIDI-Adapter

Drahtlos MIDI-Daten transferieren

13. November 2025
Neben dem Digitalpiano mit Chopin-Flair stellt KORG heute auch den MIDI-Adapter KORG BM-1 vor. Hiermit sollen unkompliziert und vor allem drahtlos MIDI-Daten gesendet und empfangen werden können.

KORG BM-1

Mit dem BM-1 präsentiert KORG eine einfache Lösung für drahtlose MIDI-Verbindungen über Bluetooth. Das BM-1 wird ganz einfach an die Standard-MIDI-Anschlüsse (5-Pol DIN) eines Instruments angeschlossen, eine separate Stromversorgung ist nicht notwendig, da das Interface über die Spannung des Standard-MIDI-Ausgangs gespeist wird (5 V und 3,3 V werden unterstützt).

Nach dem Einschalten erkennt das BM-1 automatisch weitere Bluetooth-MIDI-Geräte in der Nähe und verbindet sich mit diesen. Über die kostenlose KORG BM-1 App lassen sich auf Wunsch auch Gruppen aus bis zu fünf BM-1 erstellen, die untereinander MIDI-Informationen austauschen können.

Da die beiden Adapter des BM-1 über ein flexibles Kabel miteinander verbunden werden, lässt es sich auch dann noch ganz einfach anbringen, wenn die MIDI-Anschlüsse des betreffenden Geräts besonders nahe beieinander oder sogar übereinander angeordnet sind.

Sollte das MIDI-Gerät nur über einen MIDI-Ausgang verfügen, lässt sich der MIDI-OUT-Adapter des BM-1 auch einzeln verwenden. Auf diese Weise lassen sich z. B. klassische Synthesizer aus den 1980er-Jahren drahtlos über die DAW ansteuern, Digitalpianos ohne lästige Kabel mit einem Tablet verbinden oder eigentlich kabelgebundene MIDI-Controller zu mobilen Performance-Geräten verwandeln.

Wird das BM-1 in Verbindung mit den Apps KORG Module oder KORG Gadget LE verwendet, werden in diesen Apps außerdem zusätzliche Funktionen freigeschaltet.

Die wichtigsten Features im Überblick:

  • Praktische Lösung für drahtlose MIDI-Verbindungen
  • Kompatibel zu Bluetooth-fähigen Geräten (PC, Mac, iPad, iPhone usw.), die Bluetooth 4.0
    oder höher unterstützen) oder Geräten mit Standard-5-Pol-MIDI-Ausgang
  • Anschlüsse: MIDI IN, MIDI OUT
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows, macOS, iOS, iPadOS
  • Ca. 20 m Reichweite (ohne Hindernisse)
  • Kostenlose KORG BM-1 App für iOS / iPadOS zum Gruppieren von bis zu fünf BM-1, für
    Firmware-Updates usw.
  • Keine externe Stromversorgung notwendig (wird über den Standard-MIDI-Ausgang des
    angeschlossenen MIDI-Geräts gespeist, 5 V oder 3,3 V)
  • Wird das BM-1 im Verbund mit den Apps KORG Gadget LE oder KORG Module verwendet,
    werden dadurch zusätzliche Funktionen in diesen Apps freigeschaltet (weitere Informationen
    hierzu auf der Hersteller-Website)

Der MIDI-Adapter KORG BM-1 ist ab Dezember erhältlich und kostet 59,- Euro (UVP).

  1. Profilbild
    CDRowell AHU

    Aha, da folgt man den Spuren von CME oder sehe ich Gespenster?

    Das mit dem Power-Over-Midi klappt natürlich NICHT bei vielen älteren Keyboards und anderen MIDI-Geräten, Es gibt jedoch die Möglichkeit die bestimmten PINs mit Strom zu versorgen, durch Aufschrauben und 5V-Anlöten…

    Bei mir klappt nun auch OHNE Neukauf die BLE-MIDI-CONNECTION. Auch vor diesem Angebot von KORG

    • Profilbild
      Numitron AHU

      @CDRowell etwas mühsam, wenn es nicht bei allen Midi Geräten geht. wenn der Juno, der jx3p und ähnliches nicht funktionieren dann sinnlos imho😁 bin kein löter…
      bin immer Kabelfreund, wenn es geht. OK, unterwegs Recht nervig mit Kabel, hab’s nach langer Zeit wieder getestet.😎

      • Profilbild
        CDRowell AHU

        @Numitron Bei CME als auch bei KORG wird man im Gegentum zum Kabel etwas abstrakter mit den MIDI-VERKEHR umgehen MÜSSEN. Gruppen Bilden und einen Plan im Kopf haben, welches Gerät mit welchem BLE-MIDI kommuniziert.☺️

        Ja, in der Tat ist das etwas gewöhnungsbedürftig. Bringt jedoch ne Menge gerader und gut funktionierender MIDI-Strecken, dund weniger Knoten im Kopf, wenn es denn läuft.😇

  2. Profilbild
    Niki

    Gibt es schon Angaben zur Latenz? Das würde mich sehr interessieren.
    Und was ist eig im Lieferumfang drin? 1xIn und 1xOut? Reicht mir ein Set für 59€ um den Sequenzer mit einem synth zu verbinden oder brauche ich da 2 Sets?

