Korg Collection 3, Synthesizer Plug-in Bundle

Ach Du jeh … »Korg Prophecy« … oh weh, oh jeh! Den wollte ich schon immer haben. Noch dazu für EUR 99,00 … oh Mann, oh Mann-o-Mann!

Hat Korg eigentlich auch einen wie auch immer gearteten automatischen »PlugIn Starter/Updater« oder wie man das nennen will? Oder werden die PlugIns separat installiert?

Übrigens, mal so ganz nebenbei bemerkt: Ein neuer »Prophecy« mit geupdateten Algorithmen würde sich neben »OPSix«, »Wavestate« und »Modwave« doch ziemlich schick machen, oder?