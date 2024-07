Korg Collection 5, Plug-in Bundle

ARP 2600, Vox Super Continental & EP-1

Bereits zur Superbooth 24 wurde die Korg Collection 5 angekündigt, die um drei Instrumente erweitert wurde. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt nur der Software-Synthesizer ARP 2600 vorführbereit. Nun ist aber die neue Version des gesamten Plug-in Bundles verfügbar.

Korg Collection 5 mit 3 neuen Instrumenten

Die Collection umfasst inzwischen 14 Instrumente bzw. Synthesizer, darunter M1, Mono/Poly, Triton, MS-20, microKORG etc., zwei Effektprozessoren und eine Drum-Maschine. Neu hinzugekommen sind:

ANZEIGE

ARP 2600 ist eine Emulation des semi-modularen Synthesizers von ARP, den Korg bereits als Hardware in zwei Versionen wiederbelebt hatte: ARP 2600 M (mini) und ARP 2600 FS (Full Size).

Vox Super Continental ist die Software-Version der zweimanualigen Combo-Orgel, die Vox in den 1960er Jahren produzierte und sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Das Plug-in hat passende Effekte wie Chorus, Reverb, Amp, Wha-Wah etc. mit an Bord.

EP-1 modelliert elektrische Pianos, die insbesondere in der Soul-, Jazz- und Popmusik beliebt sind. Dieses Plugin basiert auf der MDS (Multi-Dimensional Synthesis)-Technologie, die für die Workstations Kronos und Nautilus entwickelt wurde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Zur Einführung der Korg Collection 5 gilt bis zum 18. August 2024 ein Preis von 299,- US-Dollar. Danach kostet das Bundle 399,- US-Dollar. Benutzer, die die Korg Collection 4 zwischen dem 03.06.2024 und dem 18.07.2024 erworben haben, haben über ihre Korg-ID Anspruch auf ein kostenloses Upgrade.

Außerdem veranstaltet Korg bis zum 18. August 2024 einen Summer Sale für Musik-Apps und Software.

Ab hier die Meldung vom 14 Mai 2024

Das Plug-in Bundle Korg Collection 5 wird drei neue Instrumente beinhalten. Einen ersten Vorgeschmack kann man auf der Superbooth 24 am Stand E100 erleben.

Korg Collection 5, Plug-in Bundle

Die Korg Collection bietet eine umfassende Auswahl an Plug-ins, die aus der älteren und jüngeren Korg-Historie in die DAW-Gegenwart gebracht wurden. Die Version 4 der Collection umfasst 13 Synthesizer- und Effekt-Plug-ins. In der neuen Version 5 werden drei weitere Instrumente hinzukommen.

Auf der Superbooth wird die Emulation des ARP 2600 gezeigt werden. Korg gibt an, dass in monatelanger Arbeit die Schaltpläne des Originals und der Neuauflage genauestens studiert sowie zahlreiche Tests mit Oszilloskopen durchgeführt wurden, um den Klang des analogen Vintage-Synthesizers möglichst authentisch reproduzieren zu können. Dabei wurden auch neue Anti-Aliasing-Techniken eingesetzt, die eine überaus hohe Audioqualität versprechen. Das Plug-in soll somit in der Lage sein, alle 100 Sounds aus dem legendären 2600 Patch-Buch originalgetreu wiedergeben zu können.

Das Plug-in beinhaltet sowohl klassische Modifikationen als auch komplett neue Module als integrierte Erweiterungen, doch der spezifische Charakter und die Design-Philosophie des originalen Instruments wurden beibehalten.

Außerdem wird die fünfte Version der Collection mit dem Plug-in VOX Super Continental eine Emulation der berühmten Orgel sowie das E-Piano EP-1, das aus den Workstations von Korg bekannt ist, beinhalten.

Die Korg Collection 5 wird voraussichtlich ab Anfang Sommer 2024 verfügbar sein. Ein Preis oder Upgrade-Konditionen wurden noch nicht genannt.