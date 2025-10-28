Neu: Trinity, PS-3300 & SGX-2

Korg Collection 6 – das Plug-in Bundle mit Synthesizern und Effekten von Korg und ARP wächst weiter. Wie inzwischen üblich, sind mit der neuen Version drei weitere Plug-ins hinzugekommen. Die Auswahl könnte kaum unterschiedlicher sein.

Korg Collection 6 – Plug-in Bundle

Die Workstation Triton/Triton Extreme gehört bereits zur Collection, nun kommt deren Vorgängermodell Trinity von 1995 hinzu. Allen technischen Weiterentwicklungen zum Trotz hat Trinity nach wie vor eine große Fan-Gemeinde, da einige Sounds mit den folgenden Workstations nie ganz genau reproduziert werden konnten. Jetzt hat man also die Software-Version zur Verfügung, um zwischen ihr und dem Nachfolger wählen zu können.

Ein echtes Analog-Highlight ist die Emulation des PS-3300. Das Plug-in ist, wie sein Vorbild, vollpolyphon und ermöglicht einige Patch-Verbindungen. Anfang dieses Jahres hatte Korg einen originalgetreuen, leicht modernisierten Nachbau des Klassikers vorgestellt.

Das dritte Plug-in ist SGX-2, ein hochwertiger, Sample-basierter Konzertflügel aus den Workstations Kronos und Nautilus. Die Klänge wurden pro Taste in mehreren Dynamikstufen und ohne Loops in Stereo aufgenommen.

Die Korg Collection 6 umfasst somit 17 Synthesizer, zwei Effekt-Plug-ins und eine Drum-Machine.

Zur Einführung gilt bis zum 18.11.2025 ein Sonderpreis von 299,- US-Dollar, danach kostet die Korg Collection 6 399,- US-Dollar.

Darüber hinaus werden im Online-Shop von Korg alle einzelnen Instrumente der Serie einschließlich der drei neuen Titel und Bundle-Angebote bis zum 18.11.2025 mit Rabatten von bis zu 50 % angeboten. Ebenfalls vergünstigt erhältlich sind die Software-Titel Korg Gadget 3, Wavestate native, Opsix native, Modwave native und multi/poly native.