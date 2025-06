Korg Gadget for PlayStation, Music Production Software

Mini-DAW für die PS5

Korg Gadget for PlayStation – das Software-Studio mit Synthesizern, Drum Machines und Sequencer gibt nun auch für die PS5. Mit einem überarbeitetem Design und in einer immersiven 360°-Umgebung soll das Erzeugen von Tracks und Grooves genau so viel Spaß machen wie ein Game.

Korg Gadget for PlayStation – PS5 wird zum Studio

Es ist nicht der erste Ausflug von Gadget auf eine ungewöhnliche Plattform. Das Software-Studio gibt es bereits für die Konsole Nintendo Switch und als VR-Version. Außerdem sind iOS- und Plug-in-Versionen verfügbar.

Die PS5-Version enthält 16 unterschiedliche Synthesizer und Drum Machines, die an Genre-typische Vorbilder angelehnt sind. Die Instrumente haben alle ein einfaches GUI haben und auf bestimmte Sounds zugeschnitten sind. Alle Gadgets sind als 3D-Objekte im Kreis angeordnet. Über den PlayStation-Controller kann zwischen den Instrumenten gewechselt und bedient werden.

Gegenüber den anderen Versionen von Korg Gadget wurden die Oberflächen der Instrumente vergrößert, damit alle Bedienelemente auf dem Panel nebeneinander Platz haben. Das Panel und das dazu gehörenden Sequencer-Fenster werden für eine bessere Übersichtlichkeit zusammen dargestellt. Die Auflösung und Ansprache der Parameter wurden auf die Umgebung angepasst und es gibt eine große Auswahl an Sounds und Presets.

Korg Gadget for PlayStation ist ab sofort erhältlich und wird über den PlayStation-Store vertrieben. Der Preis beträgt 49,99 Euro.