KORG Glasper Grand & EP (EXs43)

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:

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https://orcd.co/28yarvg

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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.

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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...