KORG Glasper Grand & EP (EXs43)
KORG Glasper Grand & EP (EXs43)
KORG Glasper Grand & EP (EXs43) ist eine kostenlose Sound-Library für die KRONOS-Workstation, entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Grammy-Preisträger Robert Glasper. Sie bildet seinen charakteristischen Flügel- und E-Piano-Klang für SGX-2 und EP-1 originalgetreu ab und steht ab sofort über die KORG Sound Library zum Download bereit.
- Hintergrund: Glasper wollte den emotionalen Klang eines akustischen Flügels auf Tour mitnehmen können, ohne Klangqualität einzubüßen – KRONOS wurde zum idealen Trägerinstrument.
- Aufnahmen: Ton für Ton eingespielt, um Glaspers Dynamik und Phrasierung zu bewahren; ca. 2 GB Flügel-Samples in drei Anschlagstärken pro Taste.
- Klänge: Zwei SGX-2-Flügeltypen („Glasper German D“ und „Glasper German D“ in gleichstufiger Stimmung) sowie 16 Programme insgesamt – 7 Flügel- und 9 E-Piano-Programme.
- Effekte: Die E-Piano-Sounds enthalten Glaspers bevorzugte Drive-, Delay- und Reverb-Einstellungen, von klar bis satt-verzerrt.
- Aufnahmeort: Studio A der Chaplin Recording Studios (früher Henson Studios), u.a. bekannt durch „We Are the World“ und Glaspers Album „FYF“.
- Zusatz-Update: Parallel erscheint der KRONOS System Updater v3.2.3 (kostenlos für alle KRONOS-Generationen 1/X/2/3), der das neue Tine-EP-VIII-Modell für die EP-1-Engine ergänzt.
- Verfügbarkeit: EXs43 und das System-Update sind ab sofort kostenlos für alle KRONOS-Nutzer erhältlich.
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